A classe CChart é utilizada para simplificar o acesso as propriedades do objeto gráfico "Chart".

Descrição

A classe CChart fornece acesso para as propriedades do objeto "Chart".

Declaração

   class CChart : public CObject

Título

   #include <Charts\Chart.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CChart

Métodos de classe

Acesso para os dados protegidos

 

ChartID

Identificador do gráfico

Propriedades Gerais

 

Mode

Obtém/Configura o valor da propriedade "Mode" (barra, candle ou linha)

Foreground

Obtém/Configura o valor da propriedade "Foreground"

Shift

Obtém/Configura o valor da da propriedade "Shift"

ShiftSize

Obtém/Configura o valor da propriedade "ShiftSize" (em porcentagem)

AutoScroll

Obtém/Configura o valor da propriedade "AutoScroll"

Scale

Obtém/Configura o valor da propriedade "Scale"

ScaleFix

Obtém/Configura o valor da propriedade "ScaleFix" (escala do gráfico fixo ou não)

ScaleFix_11

Obtém/Configura o valor da propriedade "ScaleFix_11"(escala da carta é de 1:1, ou não)

FixedMax

Obtém/Configura o valor da propriedade "FixedMax" (preço máximo fixo)

FixedMin

Obtém/Configura o valor da propriedade "FixedMin" (preço mínimo fixo)

ScalePPB

Obtém/Configura o valor da propriedade "ScalePPB" (escala será "ponto por barra" ou não)

PointsPerBar

Obtém/Configura o valor da propriedade "PointsPerBar" (em pontos por barra)

Mostrar Propriedades

 

ShowOHLC

Obtém/Configura o valor da propriedade "ShowOHLC"

ShowLineBid

Obtém/Configura o valor da propriedade "ShowLineBid"

ShowLineAsk

Obtém/Configura o valor da propriedade "ShowLineAsk"

ShowLastLine

Obtém/Configura o valor da propriedade "ShowLastLine"

ShowPeriodSep

Obtém/Configura o valor da propriedade "ShowPeriodSep" (mostra períodos separados)

ShowGrid

Obtém/Configura o valor da propriedade "ShowGrid"

ShowVolumes

Obtém/Configura o valor da propriedade "ColorVolumes" (cor de volumes e níveis de posições abertas)

ShowObjectDescr

Obtém/Configura o valor da propriedade "ShowObjectDescr" (mostra a descrição para objetos gráficos)

ShowDateScale

Configura o valor da propriedade "ShowDateScale" (data de escala do gráfico)

ShowPriceScale

Configura o valor da propriedade "ShowDateScale" (preço da escala do gráfico)

Propriedade de cores

 

ColorBackground

Obtém/Configura o valor da propriedade "ColorBackground" (cor de fundo do gráfico)

ColorForeground

Obtém/Configura o valor da propriedade "ColorForeground" (cor dos eixos, escala e strings OHLC do gráfico)

ColorGrid

Obtém/Configura o valor da propriedade "ColorGrid" (cor da grade)

ColorBarUp

Obtém/Configura o valor da propriedade "ColorBarUp" (cor de barras de alta, sua sombra e o contorno do corpo do candle)

ColorBarDown

Obtém/Configura o valor da propriedade "ColorBarDown" (cor das barras de baixa, sua sombra e o contorno do corpo do candle)

ColorCandleBull

Obtém/Configura o valor da Propriedade "ColorCandleBull" (cor do corpo do candle de alta)

ColorCandleBear

Obtém/Configura o valor da Propriedade "ColorCandleBear" (cor do corpo do candle de baixa)

ColorChartLine

Obtém/Configura o valor da propriedade "ColorChartLine" (cor do gráfico de linhas e candles Doji)

ColorVolumes

Obtém/Configura o valor da propriedade "ColorVolumes" (cor de volumes e níveis de posições abertas)

ColorLineBid

Obtém/Configura o valor da propriedade "ColorLineBid" (cor da linha Bid)

ColorLineAsk

Obtém/Configura o valor da propriedade "ColorLineAsk" (cor da linha Ask)

ColorLineLast

Obtém/Configura o valor da propriedade "ColorLineLast" (cor da linha do último preço de oferta)

ColorStopLevels

Obtém/Configura o valor da propriedade "ColorStopLevels" (cor do SL e níveis TP)

Leia apenas as propriedades

 

VisibleBars

Obtém o número total de barras visíveis do gráfico

WindowsTotal

Obtém o número total de janelas de gráfico, incluindo as sub-janelas de gráfico dos indicadores

WindowIsVisible

Obtém a visibilidade do flag da sub-janela de gráfico específica

WindowHandle

Obtém o manipulador de janela do gráfico (HWND)

FirstVisibleBar

Obtém o número da primeira barra visível do gráfico

WidthInBars

Obtém a largura da janela em barras.

WidthInPixels

Obtém a largura da sub-janela em pixels.

HeightInPixels

Obtém a altura da sub-janela em pixels.

PriceMin

Obtém preço mínimo da sub-janela específica

PriceMax

Obtém preço máximo da sub-janela específica

Propriedades

 

Attach

Atribui o quadro atual para a instância de classe

FirstChart

Atribui o primeiro gráfico do terminal do cliente para a instância de classe

NextChart

Atribui o gráfico seguinte do terminal do cliente para a instância de classe

Open

Abre o gráfico com parâmetros específicos e atribuí à instância de classe

Detach

Destaca o gráfico da instância de classe

Close

Fecha o gráfico, atribuído à instância de classe

BringToTop

Exibe o gráfico no topo de outros gráficos

EventObjectCreate

Define um flag para enviar notificações de um evento de nova criação do objeto no gráfico

EventObjectDelete

Define um flag para enviar notificações de um evento de exclusão de objeto no gráfico

Indicadores

 

IndicatorAdd

Adiciona um indicador com manipulador específico para uma janela de determinado gráfico

IndicatorDelete

Remove um indicador com nome específico da sub-janela de determinado gráfico

IndicatorsTotal

Retorna o número de todos os indicadores aplicados a sub-janela de determinado gráfico

IndicatorName

Retorna o nome abreviado do indicador no gráfico de determinada sub-janela de gráfico

Navegação

 

Navigate

Navega no gráfico

Acesso para MQL5 API

 

Symbol

Obtém o símbolo do gráfico

Period

Obtém o período do gráfico

Redraw

Redesenha o gráfico, atribuído à instância de classe

GetInteger

A função retorna o valor da propriedade do objeto correspondente

SetInteger

Configura um novo valor para a propriedade do tipo integer

GetDouble

A função retorna o valor da propriedade do objeto correspondente

SetDouble

Define um novo valor para a propriedade do tipo double

GetString

A função retorna o valor da propriedade do objeto correspondente

SetString

Define um novo valor para a propriedade do tipo string

SetSymbolPeriod

Altera símbolo e período do gráfico, atribuído à instância de classe

ApplyTemplate

Aplica-se modelo específico para o gráfico

ScreenShot

Cria uma imagem do gráfico específico e salva em arquivo .gif

WindowOnDropped

Obtém número de sub-janela do gráfico correspondente ao ponto de entrada do objeto (expert ou script)

PriceOnDropped

Obtém as coordenadas de preço correspondente ao ponto de entrada do objeto (expert ou script)

TimeOnDropped

Obtém as coordenadas de tempo correspondente ao ponto de entrada do objeto (expert ou script)

XOnDropped

Obtém as coordenadas X correspondente ao ponto de entrada do objeto (expert ou script)

YOnDropped

Obtém as coordenadas Y correspondente ao ponto de entrada do objeto (expert ou script)

Entrada/saída

 

virtual Save

Salva parâmetros do objeto em arquivo

virtual Load

Carrega parâmetros do objeto em arquivo

virtual Type

Obtém objeto gráfico do tipo identifier

Métodos herdados da classe CObject

