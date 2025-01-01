- ChartID
- Mode
- Foreground
- Shift
- ShiftSize
- AutoScroll
- Scale
- ScaleFix
- ScaleFix_11
- FixedMax
- FixedMin
- PointsPerBar
- ScalePPB
- ShowOHLC
- ShowLineBid
- ShowLineAsk
- ShowLastLine
- ShowPeriodSep
- ShowGrid
- ShowVolumes
- ShowObjectDescr
- ShowDateScale
- ShowPriceScale
- ColorBackground
- ColorForeground
- ColorGrid
- ColorBarUp
- ColorBarDown
- ColorCandleBull
- ColorCandleBear
- ColorChartLine
- ColorVolumes
- ColorLineBid
- ColorLineAsk
- ColorLineLast
- ColorStopLevels
- VisibleBars
- WindowsTotal
- WindowIsVisible
- WindowHandle
- FirstVisibleBar
- WidthInBars
- WidthInPixels
- HeightInPixels
- PriceMin
- PriceMax
- Attach
- FirstChart
- NextChart
- Open
- Detach
- Close
- BringToTop
- EventObjectCreate
- EventObjectDelete
- IndicatorAdd
- IndicatorDelete
- IndicatorsTotal
- IndicatorName
- Navigate
- Symbol
- Period
- Redraw
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- SetSymbolPeriod
- ApplyTemplate
- ScreenShot
- WindowOnDropped
- PriceOnDropped
- TimeOnDropped
- XOnDropped
- YOnDropped
- Save
- Load
- Type
CChart
A classe CChart é utilizada para simplificar o acesso as propriedades do objeto gráfico "Chart".
Descrição
A classe CChart fornece acesso para as propriedades do objeto "Chart".
Declaração
class CChart : public CObject
Título
#include <Charts\Chart.mqh>
Hierarquia de herança
CChart
Métodos de classe
Acesso para os dados protegidos
Identificador do gráfico
Propriedades Gerais
Obtém/Configura o valor da propriedade "Mode" (barra, candle ou linha)
Obtém/Configura o valor da propriedade "Foreground"
Obtém/Configura o valor da da propriedade "Shift"
Obtém/Configura o valor da propriedade "ShiftSize" (em porcentagem)
Obtém/Configura o valor da propriedade "AutoScroll"
Obtém/Configura o valor da propriedade "Scale"
Obtém/Configura o valor da propriedade "ScaleFix" (escala do gráfico fixo ou não)
Obtém/Configura o valor da propriedade "ScaleFix_11"(escala da carta é de 1:1, ou não)
Obtém/Configura o valor da propriedade "FixedMax" (preço máximo fixo)
Obtém/Configura o valor da propriedade "FixedMin" (preço mínimo fixo)
Obtém/Configura o valor da propriedade "ScalePPB" (escala será "ponto por barra" ou não)
Obtém/Configura o valor da propriedade "PointsPerBar" (em pontos por barra)
Mostrar Propriedades
Obtém/Configura o valor da propriedade "ShowOHLC"
Obtém/Configura o valor da propriedade "ShowLineBid"
Obtém/Configura o valor da propriedade "ShowLineAsk"
Obtém/Configura o valor da propriedade "ShowLastLine"
Obtém/Configura o valor da propriedade "ShowPeriodSep" (mostra períodos separados)
Obtém/Configura o valor da propriedade "ShowGrid"
Obtém/Configura o valor da propriedade "ColorVolumes" (cor de volumes e níveis de posições abertas)
Obtém/Configura o valor da propriedade "ShowObjectDescr" (mostra a descrição para objetos gráficos)
Configura o valor da propriedade "ShowDateScale" (data de escala do gráfico)
Configura o valor da propriedade "ShowDateScale" (preço da escala do gráfico)
Propriedade de cores
Obtém/Configura o valor da propriedade "ColorBackground" (cor de fundo do gráfico)
Obtém/Configura o valor da propriedade "ColorForeground" (cor dos eixos, escala e strings OHLC do gráfico)
Obtém/Configura o valor da propriedade "ColorGrid" (cor da grade)
Obtém/Configura o valor da propriedade "ColorBarUp" (cor de barras de alta, sua sombra e o contorno do corpo do candle)
Obtém/Configura o valor da propriedade "ColorBarDown" (cor das barras de baixa, sua sombra e o contorno do corpo do candle)
Obtém/Configura o valor da Propriedade "ColorCandleBull" (cor do corpo do candle de alta)
Obtém/Configura o valor da Propriedade "ColorCandleBear" (cor do corpo do candle de baixa)
Obtém/Configura o valor da propriedade "ColorChartLine" (cor do gráfico de linhas e candles Doji)
Obtém/Configura o valor da propriedade "ColorVolumes" (cor de volumes e níveis de posições abertas)
Obtém/Configura o valor da propriedade "ColorLineBid" (cor da linha Bid)
Obtém/Configura o valor da propriedade "ColorLineAsk" (cor da linha Ask)
Obtém/Configura o valor da propriedade "ColorLineLast" (cor da linha do último preço de oferta)
Obtém/Configura o valor da propriedade "ColorStopLevels" (cor do SL e níveis TP)
Leia apenas as propriedades
Obtém o número total de barras visíveis do gráfico
Obtém o número total de janelas de gráfico, incluindo as sub-janelas de gráfico dos indicadores
Obtém a visibilidade do flag da sub-janela de gráfico específica
Obtém o manipulador de janela do gráfico (HWND)
Obtém o número da primeira barra visível do gráfico
Obtém a largura da janela em barras.
Obtém a largura da sub-janela em pixels.
Obtém a altura da sub-janela em pixels.
Obtém preço mínimo da sub-janela específica
Obtém preço máximo da sub-janela específica
Propriedades
Atribui o quadro atual para a instância de classe
Atribui o primeiro gráfico do terminal do cliente para a instância de classe
Atribui o gráfico seguinte do terminal do cliente para a instância de classe
Abre o gráfico com parâmetros específicos e atribuí à instância de classe
Destaca o gráfico da instância de classe
Fecha o gráfico, atribuído à instância de classe
Exibe o gráfico no topo de outros gráficos
Define um flag para enviar notificações de um evento de nova criação do objeto no gráfico
Define um flag para enviar notificações de um evento de exclusão de objeto no gráfico
Indicadores
Adiciona um indicador com manipulador específico para uma janela de determinado gráfico
Remove um indicador com nome específico da sub-janela de determinado gráfico
Retorna o número de todos os indicadores aplicados a sub-janela de determinado gráfico
Retorna o nome abreviado do indicador no gráfico de determinada sub-janela de gráfico
Navegação
Navega no gráfico
Acesso para MQL5 API
Obtém o símbolo do gráfico
Obtém o período do gráfico
Redesenha o gráfico, atribuído à instância de classe
A função retorna o valor da propriedade do objeto correspondente
Configura um novo valor para a propriedade do tipo integer
A função retorna o valor da propriedade do objeto correspondente
Define um novo valor para a propriedade do tipo double
A função retorna o valor da propriedade do objeto correspondente
Define um novo valor para a propriedade do tipo string
Altera símbolo e período do gráfico, atribuído à instância de classe
Aplica-se modelo específico para o gráfico
Cria uma imagem do gráfico específico e salva em arquivo .gif
Obtém número de sub-janela do gráfico correspondente ao ponto de entrada do objeto (expert ou script)
Obtém as coordenadas de preço correspondente ao ponto de entrada do objeto (expert ou script)
Obtém as coordenadas de tempo correspondente ao ponto de entrada do objeto (expert ou script)
Obtém as coordenadas X correspondente ao ponto de entrada do objeto (expert ou script)
Obtém as coordenadas Y correspondente ao ponto de entrada do objeto (expert ou script)
Entrada/saída
virtual Save
Salva parâmetros do objeto em arquivo
virtual Load
Carrega parâmetros do objeto em arquivo
virtual Type
Obtém objeto gráfico do tipo identifier
Métodos herdados da classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare