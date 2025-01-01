Acesso para os dados protegidos

ChartID Identificador do gráfico

Propriedades Gerais

Mode Obtém/Configura o valor da propriedade "Mode" (barra, candle ou linha)

Foreground Obtém/Configura o valor da propriedade "Foreground"

Shift Obtém/Configura o valor da da propriedade "Shift"

ShiftSize Obtém/Configura o valor da propriedade "ShiftSize" (em porcentagem)

AutoScroll Obtém/Configura o valor da propriedade "AutoScroll"

Scale Obtém/Configura o valor da propriedade "Scale"

ScaleFix Obtém/Configura o valor da propriedade "ScaleFix" (escala do gráfico fixo ou não)

ScaleFix_11 Obtém/Configura o valor da propriedade "ScaleFix_11"(escala da carta é de 1:1, ou não)

FixedMax Obtém/Configura o valor da propriedade "FixedMax" (preço máximo fixo)

FixedMin Obtém/Configura o valor da propriedade "FixedMin" (preço mínimo fixo)

ScalePPB Obtém/Configura o valor da propriedade "ScalePPB" (escala será "ponto por barra" ou não)

PointsPerBar Obtém/Configura o valor da propriedade "PointsPerBar" (em pontos por barra)

Mostrar Propriedades

ShowOHLC Obtém/Configura o valor da propriedade "ShowOHLC"

ShowLineBid Obtém/Configura o valor da propriedade "ShowLineBid"

ShowLineAsk Obtém/Configura o valor da propriedade "ShowLineAsk"

ShowLastLine Obtém/Configura o valor da propriedade "ShowLastLine"

ShowPeriodSep Obtém/Configura o valor da propriedade "ShowPeriodSep" (mostra períodos separados)

ShowGrid Obtém/Configura o valor da propriedade "ShowGrid"

ShowVolumes Obtém/Configura o valor da propriedade "ColorVolumes" (cor de volumes e níveis de posições abertas)

ShowObjectDescr Obtém/Configura o valor da propriedade "ShowObjectDescr" (mostra a descrição para objetos gráficos)

ShowDateScale Configura o valor da propriedade "ShowDateScale" (data de escala do gráfico)

ShowPriceScale Configura o valor da propriedade "ShowDateScale" (preço da escala do gráfico)

Propriedade de cores

ColorBackground Obtém/Configura o valor da propriedade "ColorBackground" (cor de fundo do gráfico)

ColorForeground Obtém/Configura o valor da propriedade "ColorForeground" (cor dos eixos, escala e strings OHLC do gráfico)

ColorGrid Obtém/Configura o valor da propriedade "ColorGrid" (cor da grade)

ColorBarUp Obtém/Configura o valor da propriedade "ColorBarUp" (cor de barras de alta, sua sombra e o contorno do corpo do candle)

ColorBarDown Obtém/Configura o valor da propriedade "ColorBarDown" (cor das barras de baixa, sua sombra e o contorno do corpo do candle)

ColorCandleBull Obtém/Configura o valor da Propriedade "ColorCandleBull" (cor do corpo do candle de alta)

ColorCandleBear Obtém/Configura o valor da Propriedade "ColorCandleBear" (cor do corpo do candle de baixa)

ColorChartLine Obtém/Configura o valor da propriedade "ColorChartLine" (cor do gráfico de linhas e candles Doji)

ColorVolumes Obtém/Configura o valor da propriedade "ColorVolumes" (cor de volumes e níveis de posições abertas)

ColorLineBid Obtém/Configura o valor da propriedade "ColorLineBid" (cor da linha Bid)

ColorLineAsk Obtém/Configura o valor da propriedade "ColorLineAsk" (cor da linha Ask)

ColorLineLast Obtém/Configura o valor da propriedade "ColorLineLast" (cor da linha do último preço de oferta)

ColorStopLevels Obtém/Configura o valor da propriedade "ColorStopLevels" (cor do SL e níveis TP)

Leia apenas as propriedades

VisibleBars Obtém o número total de barras visíveis do gráfico

WindowsTotal Obtém o número total de janelas de gráfico, incluindo as sub-janelas de gráfico dos indicadores

WindowIsVisible Obtém a visibilidade do flag da sub-janela de gráfico específica

WindowHandle Obtém o manipulador de janela do gráfico (HWND)

FirstVisibleBar Obtém o número da primeira barra visível do gráfico

WidthInBars Obtém a largura da janela em barras.

WidthInPixels Obtém a largura da sub-janela em pixels.

HeightInPixels Obtém a altura da sub-janela em pixels.

PriceMin Obtém preço mínimo da sub-janela específica

PriceMax Obtém preço máximo da sub-janela específica

Propriedades

Attach Atribui o quadro atual para a instância de classe

FirstChart Atribui o primeiro gráfico do terminal do cliente para a instância de classe

NextChart Atribui o gráfico seguinte do terminal do cliente para a instância de classe

Open Abre o gráfico com parâmetros específicos e atribuí à instância de classe

Detach Destaca o gráfico da instância de classe

Close Fecha o gráfico, atribuído à instância de classe

BringToTop Exibe o gráfico no topo de outros gráficos

EventObjectCreate Define um flag para enviar notificações de um evento de nova criação do objeto no gráfico

EventObjectDelete Define um flag para enviar notificações de um evento de exclusão de objeto no gráfico

Indicadores

IndicatorAdd Adiciona um indicador com manipulador específico para uma janela de determinado gráfico

IndicatorDelete Remove um indicador com nome específico da sub-janela de determinado gráfico

IndicatorsTotal Retorna o número de todos os indicadores aplicados a sub-janela de determinado gráfico

IndicatorName Retorna o nome abreviado do indicador no gráfico de determinada sub-janela de gráfico

Navegação

Navigate Navega no gráfico

Acesso para MQL5 API

Symbol Obtém o símbolo do gráfico

Period Obtém o período do gráfico

Redraw Redesenha o gráfico, atribuído à instância de classe

GetInteger A função retorna o valor da propriedade do objeto correspondente

SetInteger Configura um novo valor para a propriedade do tipo integer

GetDouble A função retorna o valor da propriedade do objeto correspondente

SetDouble Define um novo valor para a propriedade do tipo double

GetString A função retorna o valor da propriedade do objeto correspondente

SetString Define um novo valor para a propriedade do tipo string

SetSymbolPeriod Altera símbolo e período do gráfico, atribuído à instância de classe

ApplyTemplate Aplica-se modelo específico para o gráfico

ScreenShot Cria uma imagem do gráfico específico e salva em arquivo .gif

WindowOnDropped Obtém número de sub-janela do gráfico correspondente ao ponto de entrada do objeto (expert ou script)

PriceOnDropped Obtém as coordenadas de preço correspondente ao ponto de entrada do objeto (expert ou script)

TimeOnDropped Obtém as coordenadas de tempo correspondente ao ponto de entrada do objeto (expert ou script)

XOnDropped Obtém as coordenadas X correspondente ao ponto de entrada do objeto (expert ou script)

YOnDropped Obtém as coordenadas Y correspondente ao ponto de entrada do objeto (expert ou script)

Entrada/saída

virtual Save Salva parâmetros do objeto em arquivo

virtual Load Carrega parâmetros do objeto em arquivo