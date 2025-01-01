ДокументацияРазделы
Класс CChart является классом для упрощенного доступа к свойствам графика.

Описание

Класс CChart обеспечивает доступ к свойствам графика.

Декларация

   class CChart : public CObject

Заголовок

   #include <Charts\Chart.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CChart

Методы класса по группам

Доступ к защищенным данным

 

ChartID

Получает идентификатор графика

Общие свойства

 

Mode

Получить/установить тип графика (свечи, бары или линия)

Foreground

Получить/установить флаг "Ценовой график на заднем фоне"

Shift

Получить/установить флаг "Режим отступа ценового графика от правого края"

ShiftSize

Получить/установить размер отступа нулевого бара от правого края в процентах

AutoScroll

Получить/установить флаг "Режим автоматического перехода к правому краю графика"

Scale

Получить/установить масштаб

ScaleFix

Получить/установить флаг "Режим фиксированного масштаба"

ScaleFix_11

Получить/установить флаг "Режим масштаба 1:1"

FixedMax

Получить/установить фиксированный максимум графика

FixedMin

Получить/установить фиксированный минимум графика

ScalePPB

Получить/установить флаг "Режим указания масштаба в пунктах на бар"

PointsPerBar

Получить/установить масштаб в пунктах на бар

Свойства "Show"

 

ShowOHLC

Получить/установить флаг "Отображение значений OHLC"

ShowLineBid

Получить/установить флаг "Отображение значения Bid горизонтальной линией"

ShowLineAsk

Получить/установить флаг "Отображение значения Ask горизонтальной линией"

ShowLastLine

Получить/установить флаг "Отображение значения Last горизонтальной линией"

ShowPeriodSep

Получить/установить флаг "Отображение вертикальных разделителей между соседними периодами"

ShowGrid

Получить/установить флаг "Отображение сетки"

ShowVolumes

Получить/установить флаг "Отображение объемов"

ShowObjectDescr

Получить/установить флаг "Отображение всплывающих описаний графических объектов"

ShowDateScale

Установить флаг "Отображение шкалы времени"

ShowPriceScale

Установить флаг "Отображение ценовой шкалы"

Свойства "Color"

 

ColorBackground

Получить/установить цвет фона

ColorForeground

Получить/установить цвет осей, шкалы и строки OHLC

ColorGrid

Получить/установить цвет сетки

ColorBarUp

Получить/установить цвет бара вверх, тени и окантовки тела бычьей свечи

ColorBarDown

Получить/установить цвет бара вниз, тени и окантовки тела медвежьей свечи

ColorCandleBull

Получить/установить цвет тела бычьей свечи

ColorCandleBear

Получить/установить цвет тела медвежьей свечи

ColorChartLine

Получить/установить цвет линии графика и японских свечей "Доджи"

ColorVolumes

Получить/установить цвет объемов и уровней открытия позиций

ColorLineBid

Получить/установить цвет линии Bid-цены

ColorLineAsk

Получить/установить цвет линии Ask-цены

ColorLineLast

Получить/установить цвет линии цены последней совершенной сделки

ColorStopLevels

Получить/установить цвет уровней стоп-ордеров (Stop Loss и Take Profit)

Свойства "Read only"

 

VisibleBars

Получить количество баров на графике, доступных для отображения

WindowsTotal

Получить общее количество окон графика, включая подокна индикаторов

WindowIsVisible

Получить видимость подокон

WindowHandle

Получить хэндл графика (HWND)

FirstVisibleBar

Получить номер первого видимого бара на графике

WidthInBars

Получить ширину графика в барах

WidthInPixels

Получить ширину графика в пикселях

HeightInPixels

Получить высоту окна в пикселях

PriceMin

Получить минимум окна

PriceMax

Получить максимум окна

Свойства

 

Attach

Привязывает график к экземпляру класса

FirstChart

Получить идентификатор первого графика

NextChart

Получить идентификатор графика, следующего за указанным

Open

Открыть новый график

Detach

Отвязывает график от экземпляра класса

Close

Закрыть указанный график

BringToTop

Показывает график поверх всех других

EventObjectCreate

Устанавливает флаг отправки сообщений о событиях создания графического объекта

EventObjectDelete

Устанавливает флаг отправки сообщений о событиях удаления графического объекта

Индикаторы

 

IndicatorAdd

Добавляет на указанное окно графика индикатор с указанным хэндлом

IndicatorDelete

Удаляет с указанного окна графика индикатор с указанным именем

IndicatorsTotal

Возвращает количество всех индикаторов, присоединенных к указанному окну графика

IndicatorName

Возвращает короткое имя индикатора по номеру в списке индикаторов на указанном окна графика

Навигация

 

Navigate

Сдвиг графика

Доступ к API MQL5

 

Symbol

Получить имя символа графика

Period

Получить значение периода графика

Redraw

Принудительная перерисовка графика

GetInteger

Получить значение указанного integer-свойства

SetInteger

Установить значение указанного integer-свойства

GetDouble

Получить значение указанного double-свойства

SetDouble

Установить значение указанного double-свойства

GetString

Получить значение указанного string-свойства

SetString

Установить значение указанного string-свойства

SetSymbolPeriod

Установить значения символа и периода указанного графика

ApplyTemplate

Применяет к графику указанный шаблон

ScreenShot

Обеспечивает скриншот указанного графика

WindowOnDropped

Получить номер подокна графика, на которое брошен мышкой данный эксперт или скрипт

PriceOnDropped

Получить ценовую координату, соответствующую точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт

TimeOnDropped

Получить временную координату, соответствующую точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт

XOnDropped

Получить координату по оси X, соответствующую точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт

YOnDropped

Получить координату по оси Y, соответствующую точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт

Ввод/вывод

 

virtual Save

Виртуальный метод записи в файл

virtual Load

Виртуальный метод чтения из файла

virtual Type

Виртуальный метод идентификации

Методы унаследованные от CObject

