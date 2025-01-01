- ChartID
CChart
Класс CChart является классом для упрощенного доступа к свойствам графика.
Описание
Класс CChart обеспечивает доступ к свойствам графика.
Декларация
|
class CChart : public CObject
Заголовок
|
#include <Charts\Chart.mqh>
|
Иерархия наследования
CChart
Методы класса по группам
|
Доступ к защищенным данным
|
|
Получает идентификатор графика
|
Общие свойства
|
|
Получить/установить тип графика (свечи, бары или линия)
|
Получить/установить флаг "Ценовой график на заднем фоне"
|
Получить/установить флаг "Режим отступа ценового графика от правого края"
|
Получить/установить размер отступа нулевого бара от правого края в процентах
|
Получить/установить флаг "Режим автоматического перехода к правому краю графика"
|
Получить/установить масштаб
|
Получить/установить флаг "Режим фиксированного масштаба"
|
Получить/установить флаг "Режим масштаба 1:1"
|
Получить/установить фиксированный максимум графика
|
Получить/установить фиксированный минимум графика
|
Получить/установить флаг "Режим указания масштаба в пунктах на бар"
|
Получить/установить масштаб в пунктах на бар
|
Свойства "Show"
|
|
Получить/установить флаг "Отображение значений OHLC"
|
Получить/установить флаг "Отображение значения Bid горизонтальной линией"
|
Получить/установить флаг "Отображение значения Ask горизонтальной линией"
|
Получить/установить флаг "Отображение значения Last горизонтальной линией"
|
Получить/установить флаг "Отображение вертикальных разделителей между соседними периодами"
|
Получить/установить флаг "Отображение сетки"
|
Получить/установить флаг "Отображение объемов"
|
Получить/установить флаг "Отображение всплывающих описаний графических объектов"
|
Установить флаг "Отображение шкалы времени"
|
Установить флаг "Отображение ценовой шкалы"
|
Свойства "Color"
|
|
Получить/установить цвет фона
|
Получить/установить цвет осей, шкалы и строки OHLC
|
Получить/установить цвет сетки
|
Получить/установить цвет бара вверх, тени и окантовки тела бычьей свечи
|
Получить/установить цвет бара вниз, тени и окантовки тела медвежьей свечи
|
Получить/установить цвет тела бычьей свечи
|
Получить/установить цвет тела медвежьей свечи
|
Получить/установить цвет линии графика и японских свечей "Доджи"
|
Получить/установить цвет объемов и уровней открытия позиций
|
Получить/установить цвет линии Bid-цены
|
Получить/установить цвет линии Ask-цены
|
Получить/установить цвет линии цены последней совершенной сделки
|
Получить/установить цвет уровней стоп-ордеров (Stop Loss и Take Profit)
|
Свойства "Read only"
|
|
Получить количество баров на графике, доступных для отображения
|
Получить общее количество окон графика, включая подокна индикаторов
|
Получить видимость подокон
|
Получить хэндл графика (HWND)
|
Получить номер первого видимого бара на графике
|
Получить ширину графика в барах
|
Получить ширину графика в пикселях
|
Получить высоту окна в пикселях
|
Получить минимум окна
|
Получить максимум окна
|
Свойства
|
|
Привязывает график к экземпляру класса
|
Получить идентификатор первого графика
|
Получить идентификатор графика, следующего за указанным
|
Открыть новый график
|
Отвязывает график от экземпляра класса
|
Закрыть указанный график
|
Показывает график поверх всех других
|
Устанавливает флаг отправки сообщений о событиях создания графического объекта
|
Устанавливает флаг отправки сообщений о событиях удаления графического объекта
|
Индикаторы
|
|
Добавляет на указанное окно графика индикатор с указанным хэндлом
|
Удаляет с указанного окна графика индикатор с указанным именем
|
Возвращает количество всех индикаторов, присоединенных к указанному окну графика
|
Возвращает короткое имя индикатора по номеру в списке индикаторов на указанном окна графика
|
Навигация
|
|
Сдвиг графика
|
Доступ к API MQL5
|
|
Получить имя символа графика
|
Получить значение периода графика
|
Принудительная перерисовка графика
|
Получить значение указанного integer-свойства
|
Установить значение указанного integer-свойства
|
Получить значение указанного double-свойства
|
Установить значение указанного double-свойства
|
Получить значение указанного string-свойства
|
Установить значение указанного string-свойства
|
Установить значения символа и периода указанного графика
|
Применяет к графику указанный шаблон
|
Обеспечивает скриншот указанного графика
|
Получить номер подокна графика, на которое брошен мышкой данный эксперт или скрипт
|
Получить ценовую координату, соответствующую точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт
|
Получить временную координату, соответствующую точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт
|
Получить координату по оси X, соответствующую точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт
|
Получить координату по оси Y, соответствующую точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт
|
Ввод/вывод
|
|
virtual Save
|
Виртуальный метод записи в файл
|
virtual Load
|
Виртуальный метод чтения из файла
|
virtual Type
|
Виртуальный метод идентификации
|
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare