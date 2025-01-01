ChartID Получает идентификатор графика

Общие свойства

Mode Получить/установить тип графика (свечи, бары или линия)

Foreground Получить/установить флаг "Ценовой график на заднем фоне"

Shift Получить/установить флаг "Режим отступа ценового графика от правого края"

ShiftSize Получить/установить размер отступа нулевого бара от правого края в процентах

AutoScroll Получить/установить флаг "Режим автоматического перехода к правому краю графика"

Scale Получить/установить масштаб

ScaleFix Получить/установить флаг "Режим фиксированного масштаба"

ScaleFix_11 Получить/установить флаг "Режим масштаба 1:1"

FixedMax Получить/установить фиксированный максимум графика

FixedMin Получить/установить фиксированный минимум графика

ScalePPB Получить/установить флаг "Режим указания масштаба в пунктах на бар"

PointsPerBar Получить/установить масштаб в пунктах на бар

Свойства "Show"

ShowOHLC Получить/установить флаг "Отображение значений OHLC"

ShowLineBid Получить/установить флаг "Отображение значения Bid горизонтальной линией"

ShowLineAsk Получить/установить флаг "Отображение значения Ask горизонтальной линией"

ShowLastLine Получить/установить флаг "Отображение значения Last горизонтальной линией"

ShowPeriodSep Получить/установить флаг "Отображение вертикальных разделителей между соседними периодами"

ShowGrid Получить/установить флаг "Отображение сетки"

ShowVolumes Получить/установить флаг "Отображение объемов"

ShowObjectDescr Получить/установить флаг "Отображение всплывающих описаний графических объектов"

ShowDateScale Установить флаг "Отображение шкалы времени"

ShowPriceScale Установить флаг "Отображение ценовой шкалы"

Свойства "Color"

ColorBackground Получить/установить цвет фона

ColorForeground Получить/установить цвет осей, шкалы и строки OHLC

ColorGrid Получить/установить цвет сетки

ColorBarUp Получить/установить цвет бара вверх, тени и окантовки тела бычьей свечи

ColorBarDown Получить/установить цвет бара вниз, тени и окантовки тела медвежьей свечи

ColorCandleBull Получить/установить цвет тела бычьей свечи

ColorCandleBear Получить/установить цвет тела медвежьей свечи

ColorChartLine Получить/установить цвет линии графика и японских свечей "Доджи"

ColorVolumes Получить/установить цвет объемов и уровней открытия позиций

ColorLineBid Получить/установить цвет линии Bid-цены

ColorLineAsk Получить/установить цвет линии Ask-цены

ColorLineLast Получить/установить цвет линии цены последней совершенной сделки

ColorStopLevels Получить/установить цвет уровней стоп-ордеров (Stop Loss и Take Profit)

Свойства "Read only"

VisibleBars Получить количество баров на графике, доступных для отображения

WindowsTotal Получить общее количество окон графика, включая подокна индикаторов

WindowIsVisible Получить видимость подокон

WindowHandle Получить хэндл графика (HWND)

FirstVisibleBar Получить номер первого видимого бара на графике

WidthInBars Получить ширину графика в барах

WidthInPixels Получить ширину графика в пикселях

HeightInPixels Получить высоту окна в пикселях

PriceMin Получить минимум окна

PriceMax Получить максимум окна

Свойства

Attach Привязывает график к экземпляру класса

FirstChart Получить идентификатор первого графика

NextChart Получить идентификатор графика, следующего за указанным

Open Открыть новый график

Detach Отвязывает график от экземпляра класса

Close Закрыть указанный график

BringToTop Показывает график поверх всех других

EventObjectCreate Устанавливает флаг отправки сообщений о событиях создания графического объекта

EventObjectDelete Устанавливает флаг отправки сообщений о событиях удаления графического объекта

Индикаторы

IndicatorAdd Добавляет на указанное окно графика индикатор с указанным хэндлом

IndicatorDelete Удаляет с указанного окна графика индикатор с указанным именем

IndicatorsTotal Возвращает количество всех индикаторов, присоединенных к указанному окну графика

IndicatorName Возвращает короткое имя индикатора по номеру в списке индикаторов на указанном окна графика

Навигация

Navigate Сдвиг графика

Доступ к API MQL5

Symbol Получить имя символа графика

Period Получить значение периода графика

Redraw Принудительная перерисовка графика

GetInteger Получить значение указанного integer-свойства

SetInteger Установить значение указанного integer-свойства

GetDouble Получить значение указанного double-свойства

SetDouble Установить значение указанного double-свойства

GetString Получить значение указанного string-свойства

SetString Установить значение указанного string-свойства

SetSymbolPeriod Установить значения символа и периода указанного графика

ApplyTemplate Применяет к графику указанный шаблон

ScreenShot Обеспечивает скриншот указанного графика

WindowOnDropped Получить номер подокна графика, на которое брошен мышкой данный эксперт или скрипт

PriceOnDropped Получить ценовую координату, соответствующую точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт

TimeOnDropped Получить временную координату, соответствующую точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт

XOnDropped Получить координату по оси X, соответствующую точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт

YOnDropped Получить координату по оси Y, соответствующую точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт

Ввод/вывод

virtual Save Виртуальный метод записи в файл

virtual Load Виртуальный метод чтения из файла