CChart
CChart è una classe per l'accesso semplificato alle proprietà dell' oggetto grafico "Chart".
Descrizione
La classe cChart fornisce l'accesso alle proprietà dell'oggetto "Chart".
Dichiarazione
|
class CChart : public CObject
Titolo
|
#include <Charts\Chart.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CChart
I Metodi della Classe per Gruppi
|
L'accesso ai dati protetti
|
|
Ottiene identificativo del chart
|
Proprietà generali
|
|
Ottiene/Imposta il valore della proprietà "Mode" (barre, candele, o linea)
|
Ottiene/Imposta il valore della proprietà "Foregroud"
|
Ottiene/Imposta il valore della proprietà "Shift"
|
Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ShiftSize" (in percentuale)
|
Ottiene/Imposta il valore della proprietà "AutoScroll"
|
Ottiene/Imposta il valore della proprietà "Scale"
|
Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ScaleFix" (scala chart fissa o no)
|
Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ScaleFix_11" (scala chart 1:1, o no)
|
Ottiene/Imposta il valore della proprietà "FixedMax" (prezzo massimale fissato)
|
Ottiene/Imposta il valore della proprietà "FixedMin" (prezzo minimale fissato)
|
Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ScalePPB" (la scala è "punto per barra" o no)
|
Ottiene/Imposta il valore della proprietà "PointsPerBar" (in punti per barra)
|
Mostra proprietà
|
|
Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ShowOHLC"
|
Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ShowLineBid"
|
Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ShowLineAsk"
|
Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ShowLastLine"
|
Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ShowPeriodSep" (mostra separatori periodo)
|
Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ShowGrid"
|
Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ShowVolumes" (colore per i volumi e livelli di posizioni aperte)
|
Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ShowObjectDescr" (mostra descrizione per oggetti grafici)
|
Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ShowDateScale" (scala data del chart)
|
Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ShowPriceScale" (scala prezzo del chart)
|
Proprietà Colore
|
|
Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ColorBackground" (colore background del chart)
|
Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ColorForeground" (colore degli assi, scala e stringhe OHLC del chart)
|
Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ColorGrid" (colore della griglia)
|
Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ColorBarUp" (colore per bull bar, la sua ombra e i contorni del corpo della candela)
|
Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ColorBarDown" (colore per bear bars, la sua ombra e i contorni del corpo della candela)
|
Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ColorCandleBull" (colore del corpo della candela bull)
|
Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ColorCandleBear" (colore del corpo della candela bear)
|
Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ColorChartLine" (colore per la linea chart e candele Doji)
|
Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ColorVolumes" (colore per volumi e livelli di posizioni aperte)
|
Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ColorLineBid" (colore della linea Bid)
|
Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ColorLineAsk" (colore della linea Ask)
|
Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ColorLineLast" (colore della linea di prezzo ultimo affare)
|
Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ColorStopLevels" (colore dei livelli di SL e TP)
|
Proprietà solo lettura
|
|
Ottiene il numero totale di barre del grafico visibili
|
Ottiene il numero totale di finestre del chart, comprese le sottofinestre dell'indicatore chart
|
Ottiene la flag di visibilità della sottofinestra chart specificata
|
Ottiene l'handle finestra del chart (HWND)
|
Ottiene il numero della prima barra visibile del grafico
|
Ottiene larghezza della finestra in barre.
|
Ottiene larghezza sottofinestra in pixel.
|
Ottiene l'altezza sottofinestra in pixel.
|
Ottiene prezzo minimo della sottofinestra specificata
|
Ottiene prezzo massimo della sottofinestra specificata
|
Proprietà
|
|
Assegna il chart corrente all'istanza della classe
|
Assegna il primo chart del terminale client all'istanza della classe
|
Assegna il prossimo grafico del terminale del client per l'istanza della classe
|
Apre chart con i parametri specificati e lo assegna all' istanza della classe
|
Stacca il chart dall' istanza della classe
|
Chiude il grafico assegnato alla istanza della classe.
|
Mostra il grafico sopra ad altri chart
|
Imposta un flag per inviare notifiche di un evento di nuova creazione oggetto su un chart
|
Imposta un flag per inviare notifiche di un evento di eliminazione oggetto su un grafico
|
Indicators
|
|
Aggiunge un indicatore con l' handle specificato in una sottofinestra chart specificata
|
Rimuove un indicatore con un nome specificato dalla sottofinestra chart specificata
|
Restituisce il numero di tutti gli indicatori applicati alla sottofinestra chart specificata
|
Restituisce il nome breve dell'indicatore sulla sottofinestra chart specificata
|
Navigazione
|
|
Ci si sposta nel chart
|
L'accesso alle API MQL5
|
|
Ottiene simbolo del grafico
|
Ottiene periodo del grafico
|
Ridisegna il chart, assegnato all'istanza della classe
|
La funzione restituisce il valore della proprietà dell'oggetto corrispondente
|
Imposta nuovo valore per la proprietà del tipo integer
|
La funzione restituisce il valore della proprietà dell'oggetto corrispondente
|
Imposta nuovo valore per la proprietà di tipo double
|
La funzione restituisce il valore della proprietà dell'oggetto corrispondente
|
Imposta nuovo valore per la proprietà del tipo string
|
Cambia simbolo e il periodo del chart assegnato alla istanza della classe
|
Applica il modello specificato al chart
|
Crea screenshot del grafico specificato e salva in file .gif
|
Ottiene il numero della sottofinestra chart corrispondente al punto di rilascio dell'oggetto (expert o script)
|
Ottiene le coordinate prezzo corrispondenti al punto di rilascio dell'oggetto (expert o script)
|
Ottiene le coordinate tempo corrispondenti al punto di rilascio dell'oggetto (expert o script)
|
Ottiene le coordinate X corrispondenti al punto di rilascio dell'oggetto (expert o script)
|
Ottiene le coordinate Y corrispondenti al punto di rilascio dell'oggetto (expert o script)
|
Input/Output
|
|
virtual Save
|
Salva i parametri degli oggetti su file
|
virtual Load
|
Carichi i parametri oggetto da file
|
virtual Type
|
Ottiene l'identificatore del tipo di oggetto grafico
|
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare