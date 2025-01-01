DocumentazioneSezioni
CChart

CChart è una classe per l'accesso semplificato alle proprietà dell' oggetto grafico "Chart".

Descrizione

La classe cChart fornisce l'accesso alle proprietà dell'oggetto "Chart".

Dichiarazione

   class CChart : public CObject

Titolo

   #include <Charts\Chart.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CChart

I Metodi della Classe per Gruppi

L'accesso ai dati protetti

 

ChartID

Ottiene identificativo del chart

Proprietà generali

 

Mode

Ottiene/Imposta il valore della proprietà "Mode" (barre, candele, o linea)

Foreground

Ottiene/Imposta il valore della proprietà "Foregroud"

Shift

Ottiene/Imposta il valore della proprietà "Shift"

ShiftSize

Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ShiftSize" (in percentuale)

AutoScroll

Ottiene/Imposta il valore della proprietà "AutoScroll"

Scale

Ottiene/Imposta il valore della proprietà "Scale"

ScaleFix

Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ScaleFix" (scala chart fissa o no)

ScaleFix_11

Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ScaleFix_11" (scala chart 1:1, o no)

FixedMax

Ottiene/Imposta il valore della proprietà "FixedMax" (prezzo massimale fissato)

FixedMin

Ottiene/Imposta il valore della proprietà "FixedMin" (prezzo minimale fissato)

ScalePPB

Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ScalePPB" (la scala è "punto per barra" o no)

PointsPerBar

Ottiene/Imposta il valore della proprietà "PointsPerBar" (in punti per barra)

Mostra proprietà

 

ShowOHLC

Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ShowOHLC"

ShowLineBid

Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ShowLineBid"

ShowLineAsk

Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ShowLineAsk"

ShowLastLine

Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ShowLastLine"

ShowPeriodSep

Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ShowPeriodSep" (mostra separatori periodo)

ShowGrid

Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ShowGrid"

ShowVolumes

Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ShowVolumes" (colore per i volumi e livelli di posizioni aperte)

ShowObjectDescr

Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ShowObjectDescr" (mostra descrizione per oggetti grafici)

ShowDateScale

Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ShowDateScale" (scala data del chart)

ShowPriceScale

Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ShowPriceScale" (scala prezzo del chart)

Proprietà Colore

 

ColorBackground

Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ColorBackground" (colore background del chart)

ColorForeground

Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ColorForeground" (colore degli assi, scala e stringhe OHLC del chart)

ColorGrid

Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ColorGrid" (colore della griglia)

ColorBarUp

Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ColorBarUp" (colore per bull bar, la sua ombra e i contorni del corpo della candela)

ColorBarDown

Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ColorBarDown" (colore per bear bars, la sua ombra e i contorni del corpo della candela)

ColorCandleBull

Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ColorCandleBull" (colore del corpo della candela bull)

ColorCandleBear

Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ColorCandleBear" (colore del corpo della candela bear)

ColorChartLine

Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ColorChartLine" (colore per la linea chart e candele Doji)

ColorVolumes

Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ColorVolumes" (colore per volumi e livelli di posizioni aperte)

ColorLineBid

Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ColorLineBid" (colore della linea Bid)

ColorLineAsk

Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ColorLineAsk" (colore della linea Ask)

ColorLineLast

Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ColorLineLast" (colore della linea di prezzo ultimo affare)

ColorStopLevels

Ottiene/Imposta il valore della proprietà "ColorStopLevels" (colore dei livelli di SL e TP)

Proprietà solo lettura

 

VisibleBars

Ottiene il numero totale di barre del grafico visibili

WindowsTotal

Ottiene il numero totale di finestre del chart, comprese le sottofinestre dell'indicatore chart

WindowIsVisible

Ottiene la flag di visibilità della sottofinestra chart specificata

WindowHandle

Ottiene l'handle finestra del chart (HWND)

FirstVisibleBar

Ottiene il numero della prima barra visibile del grafico

WidthInBars

Ottiene larghezza della finestra in barre.

WidthInPixels

Ottiene larghezza sottofinestra in pixel.

HeightInPixels

Ottiene l'altezza sottofinestra in pixel.

PriceMin

Ottiene prezzo minimo della sottofinestra specificata

PriceMax

Ottiene prezzo massimo della sottofinestra specificata

Proprietà

 

Attach

Assegna il chart corrente all'istanza della classe

FirstChart

Assegna il primo chart del terminale client all'istanza della classe

NextChart

Assegna il prossimo grafico del terminale del client per l'istanza della classe

Open

Apre chart con i parametri specificati e lo assegna all' istanza della classe

Detach

Stacca il chart dall' istanza della classe

Close

Chiude il grafico assegnato alla istanza della classe.

BringToTop

Mostra il grafico sopra ad altri chart

EventObjectCreate

Imposta un flag per inviare notifiche di un evento di nuova creazione oggetto su un chart

EventObjectDelete

Imposta un flag per inviare notifiche di un evento di eliminazione oggetto su un grafico

Indicators

 

IndicatorAdd

Aggiunge un indicatore con l' handle specificato in una sottofinestra chart specificata

IndicatorDelete

Rimuove un indicatore con un nome specificato dalla sottofinestra chart specificata

IndicatorsTotal

Restituisce il numero di tutti gli indicatori applicati alla sottofinestra chart specificata

IndicatorName

Restituisce il nome breve dell'indicatore sulla sottofinestra chart specificata

Navigazione

 

Navigate

Ci si sposta nel chart

L'accesso alle API MQL5

 

Symbol

Ottiene simbolo del grafico

Period

Ottiene periodo del grafico

Redraw

Ridisegna il chart, assegnato all'istanza della classe

GetInteger

La funzione restituisce il valore della proprietà dell'oggetto corrispondente

SetInteger

Imposta nuovo valore per la proprietà del tipo integer

GetDouble

La funzione restituisce il valore della proprietà dell'oggetto corrispondente

SetDouble

Imposta nuovo valore per la proprietà di tipo double

GetString

La funzione restituisce il valore della proprietà dell'oggetto corrispondente

SetString

Imposta nuovo valore per la proprietà del tipo string

SetSymbolPeriod

Cambia simbolo e il periodo del chart assegnato alla istanza della classe

ApplyTemplate

Applica il modello specificato al chart

ScreenShot

Crea screenshot del grafico specificato e salva in file .gif

WindowOnDropped

Ottiene il numero della sottofinestra chart corrispondente al punto di rilascio dell'oggetto (expert o script)

PriceOnDropped

Ottiene le coordinate prezzo corrispondenti al punto di rilascio dell'oggetto (expert o script)

TimeOnDropped

Ottiene le coordinate tempo corrispondenti al punto di rilascio dell'oggetto (expert o script)

XOnDropped

Ottiene le coordinate X corrispondenti al punto di rilascio dell'oggetto (expert o script)

YOnDropped

Ottiene le coordinate Y corrispondenti al punto di rilascio dell'oggetto (expert o script)

Input/Output

 

virtual Save

Salva i parametri degli oggetti su file

virtual Load

Carichi i parametri oggetto da file

virtual Type

Ottiene l'identificatore del tipo di oggetto grafico

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

 