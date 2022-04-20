GOLD、ゴールド、XAUUSD

こんにちは。

1130で金を買う価値はあるのか？

 
プロストトレーダー

こんにちは。

金は1130で買う価値があるのか？

もちろん
 
プロストトレーダー

こんにちは。

金は1130で買う価値があるのか？

早め
 
チンギス・ガヴリューシュカエフ
もちろん

利益はいくらに設定すればよいのでしょうか？

 

リフィル

どうせ右に行くんだから。

 

はプログラマーしかいないのか？

取引している人は全くいないのでしょうか？

ポジションを解消する際の価格を教えてください。

 
1140.8でポジションをクローズ し、年率3640%の利益はかなりのものだと考えました。
 
prostotrader:
1140.8でポジションをクローズ、3640% p.a.はかなりの利益だと考えています。

おめでとうございます。

私は取引所ではうまくいきません。FXでは多くのことがうまくいかないようです。例えば、乱高下するトレンドがプルバックなしで起こるのです。

 

もともと私がこの質問をしたのには、いくつかの理由があります。

1.金、ここ数年値下がりしています。様々なところから採掘・精製（99.99%まで仕上げる）するコストがかかるため

は、1トロイオンスあたり1,000ドルから1,100ドルと定義されます。

"次はどこに落ちるか "ということのようです。

2.しかし、USD_INDEXを見れば、その強いトレンドと上昇の可能性を見ることは難しくなく、特に

米国の経済成長、中東の完全撤退、欧州の泥沼化というトランプ氏の主張から大きな期待。

3.ゴールド統計

現在、世界の金購入の46%は投資目的（36%）と政府準備金目的（10%）である。

そして、世界の金の34%は自重である。

つまり、金への投資を終了すると、金の需要が半減してしまうのです。

と投資準備金の売却により、数年間は市場のニーズをカバーすることができました。

しかし、それだけではありません。消費される金の37%は採掘されたものではなく、リサイクルによって得られたものなのです。

(現在のリサイクル金価格は1オンスあたり600〜650 ドルを超えることはない）。

つまり、金が「滑って」落ちてくるレベルは、その生産コストをはるかに超えていることがわかったのです。

個人的には、1トロイオンスあたり750ドルから800ドルあたりを考えています。

あなたのご意見をお聞かせください。

 
プロストトレーダー

成長するための前提条件がない、価格は下がると思う。おそらく、金価格の季節的な伸びを実感できる1月、2月に伸びると思います。
 
prostotrader:
1140.8でポジションを閉じ、3640% p.a. はかなりまともな利益だと考えています。
1ドルだったのが36ドルに...。クール
