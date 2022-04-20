GOLD、ゴールド、XAUUSD
こんにちは。
金は1130で買う価値があるのか？
もちろん
利益はいくらに設定すればよいのでしょうか？
リフィル
どうせ右に行くんだから。
はプログラマーしかいないのか？
取引している人は全くいないのでしょうか？
ポジションを解消する際の価格を教えてください。
1140.8でポジションをクローズ、3640% p.a.はかなりの利益だと考えています。
おめでとうございます。
私は取引所ではうまくいきません。FXでは多くのことがうまくいかないようです。例えば、乱高下するトレンドがプルバックなしで起こるのです。
もともと私がこの質問をしたのには、いくつかの理由があります。
1.金、ここ数年値下がりしています。様々なところから採掘・精製（99.99%まで仕上げる）するコストがかかるため
は、1トロイオンスあたり1,000ドルから1,100ドルと定義されます。
"次はどこに落ちるか "ということのようです。
2.しかし、USD_INDEXを見れば、その強いトレンドと上昇の可能性を見ることは難しくなく、特に
米国の経済成長、中東の完全撤退、欧州の泥沼化というトランプ氏の主張から大きな期待。
3.ゴールド統計
現在、世界の金購入の46%は投資目的（36%）と政府準備金目的（10%）である。
そして、世界の金の34%は自重である。
つまり、金への投資を終了すると、金の需要が半減してしまうのです。
と投資準備金の売却により、数年間は市場のニーズをカバーすることができました。
しかし、それだけではありません。消費される金の37%は採掘されたものではなく、リサイクルによって得られたものなのです。
(現在のリサイクル金価格は1オンスあたり600〜650 ドルを超えることはない）。
つまり、金が「滑って」落ちてくるレベルは、その生産コストをはるかに超えていることがわかったのです。
個人的には、1トロイオンスあたり750ドルから800ドルあたりを考えています。
あなたのご意見をお聞かせください。
