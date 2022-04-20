GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 9 12345678910111213141516...100 新しいコメント Victor Ziborov 2017.07.20 10:53 #81 マキシム・ドミトリエフスキー： 7年周期の米ドル安が始まっているため、インドルピーは今後長期にわたって下落する可能性がある。そして、ゴールドについては、定番中の定番です。マキシム 私見ですが、非常に論理的で説得力のある予想をされていると思います。おそらく、米ドル安のため、EURUSDはさらに上昇すると思われます。1.1800の上でも。現在、12時です。今のところD1のEURUSDは2日間引き続きの下げとなっています。しかし、今日（7月20日）14:45キエフ時間ユーロ金利で。そして7月26日の米ドル金利。そして、9月7日（EUR金利）までの小休止は以上だと思います。つまり、7月20日と7月26日が、この区間（9月7日まで）のEURUSDの挙動を決定することになるのです。最も可能性が高いのは、フラットになることですが、それは見てのお楽しみです。 削除済み 2017.07.20 11:29 #82 ヴィクトル・ジボロフ マキシム 君の予想は非常に論理的で説得力があると思う。おそらく米ドル安のため、EURUSDは上昇を続けるでしょう。1.1800の上でも。現在、12時です。今のところD1のEURUSDは2日間引き続きの下げとなっています。しかし、今日（7月20日）14:45キエフ時間ユーロ金利で。そして7月26日の米ドル金利。そして、9月7日（EUR金利）までの小休止は以上だと思います。つまり、7月20日と7月26日が、この区間（9月7日まで）のEURUSDの挙動を決定することになるのです。フラットである可能性が高いが、どうなることか。残念ながら1990年以前のECUのチャートは持っていませんので、それを追っていくと面白いのですが、1990年以降7年間ははっきりとしていますので、再確認してもいいかもしれませんね。また、一般に、チャート全体が鏡のように直感的です :)エクウスには糊がないので、どの程度強く伸びるかは正確にはわかりませんが、少なくとも前回の7年サイクルの50％程度の補正は想定されます。古典的には、真ん中に三角形があり、2波しかない場合、ジグザグ以外にはあり得ません。また、ジグザグの足は長さも時間もほぼ同じで、これはこの形成が一段落し、長期的なトレンドの変化があるはずだということを示しているのかもしれない。そして、月足チャートをちょっと妄想してみるならヴェルヌ それはファンタジーではなく、最小の抵抗の原則に従った予測です。というか、トランプが本当にプーチンの子飼いである可能性はかなり高い（冗談です） :) Sergey Chalyshev 2017.07.21 22:08 #83 ミハイル・シマコフ 時間が解決してくれるでしょう。ストップがかかったら教えてください、私も売ります。 Mikhail Simakov 2017.07.22 17:09 #84 セルゲイ・チャリシェフ ストップがかかったら教えてください、私も売ります。ストップロスのことですか？1つはすでにトリガーされています。ニューロネットをテストしているところですが、過去4週間のシグナルが正確だったので、とても興奮しました。今回は失敗、鍛え直しました。それでも次週は値下げを主張する Yurii Kostin 2017.07.26 13:35 #85 こんにちは、皆さん。金の取引を積極的に行っている方はいらっしゃいますか？どんなデータをもとに判断しているのでしょうね。 Yurii Kostin 2017.07.26 13:37 #86 そして2つ目の質問ですが、成功した人はいますか、そしてどのくらいの期間取引していますか？この測定器に関する他の人の結果に興味がある prostotrader 2017.07.26 16:23 #87 ユーリイ・コスチンこんにちは、皆さん。金の取引を積極的に行っている方はいらっしゃいますか？どのようなデータをもとに判断しているのでしょうか。まずトピックを読むのが億劫なのでしょうか？ Yurii Kostin 2017.07.26 23:50 #88 プロストトレーダー 最初にスレッドを読むのが面倒なのか？ そこで読んでみると、支店の4-7人がドルとの相関関係、7年周期など異なる考えを書いていて、実に興味深い、誰がこの商品をトレードして、何が成功しているのか？例えば：私は負けている、0での取引、私は何を持っているそれらの5％の一人ですか、それとも私はただの神です))) 。例えばドルインデックスとの相関について一言二言。相関というからには相関はないのだが、楽器の相関にはもっと複雑な計算式がある。インデックスが下がる、金が上がる、とは言えません。これはナンセンスで、ある時間帯であるかもしれないし、違う時間帯であるかもしれない、どちらも上がる）ポイントは、市場を動かす特定のアルゴリズム（プログラム）があるということです。例えば、金の価格を決める計算式では、何十種類ものパラメータやツールがあり、状況によって優先順位が異なります。正確な計算式は我々のような凡人にはわかりません))) 相関関係を見るのは時間の無駄で、今日は1つ、明日は別のものです。 Vitaly Muzichenko 2017.07.27 00:07 #89 ユーリイ・コスチン 私はそれを読んで、4-7人がドルとの相関性、7年周期などについて異なる考えを書いている。私は本当に興味がある、誰がこの楽器を取引して、成功は何ですか？例えば：私は負けている、0での取引、私は何を持っているそれらの5％の一人ですか、それとも私はただの神です))) 。例えばドルインデックスとの相関について一言二言。いわゆる相関関係は存在しないが、楽器の相互関係にはもっと複雑な計算式が存在する。インデックスが下がれば、金が上がるということはありえない。これはナンセンスで、ある時間帯であるかもしれないし、違う時間帯であるかもしれない、どちらも上がる）ポイントは、市場を動かす特定のアルゴリズム（プログラム）があるということです。例えば、金の価格を決める計算式では、何十種類ものパラメータやツールがあり、状況によって優先順位が異なります。正確な計算式は我々のような凡人にはわかりません))) 相関関係を見るのは時間の無駄で、今日も明日も同じです。M5より少し大きめのチャート、例えばD1以上のチャートを分析する。 Sergey Chalyshev 2017.08.17 17:02 #90 少しずつ売っていく必要があるようだ。 12345678910111213141516...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
7年周期の米ドル安が始まっているため、インドルピーは今後長期にわたって下落する可能性がある。そして、ゴールドについては、定番中の定番です。
マキシム 私見ですが、非常に論理的で説得力のある予想をされていると思います。おそらく、米ドル安のため、EURUSDはさらに上昇すると思われます。1.1800の上でも。現在、12時です。今のところD1のEURUSDは2日間引き続きの下げとなっています。しかし、今日（7月20日）14:45キエフ時間ユーロ金利で。そして7月26日の米ドル金利。そして、9月7日（EUR金利）までの小休止は以上だと思います。つまり、7月20日と7月26日が、この区間（9月7日まで）のEURUSDの挙動を決定することになるのです。最も可能性が高いのは、フラットになることですが、それは見てのお楽しみです。
残念ながら1990年以前のECUのチャートは持っていませんので、それを追っていくと面白いのですが、1990年以降7年間ははっきりとしていますので、再確認してもいいかもしれませんね。また、一般に、チャート全体が鏡のように直感的です :)
残念ながら1990年以前のECUのチャートは持っていませんので、それを追っていくと面白いのですが、1990年以降7年間ははっきりとしていますので、再確認してもいいかもしれませんね。また、一般に、チャート全体が鏡のように直感的です :)
エクウスには糊がないので、どの程度強く伸びるかは正確にはわかりませんが、少なくとも前回の7年サイクルの50％程度の補正は想定されます。
古典的には、真ん中に三角形があり、2波しかない場合、ジグザグ以外にはあり得ません。また、ジグザグの足は長さも時間もほぼ同じで、これはこの形成が一段落し、長期的なトレンドの変化があるはずだということを示しているのかもしれない。
そして、月足チャートをちょっと妄想してみるなら
ヴェルヌ それはファンタジーではなく、最小の抵抗の原則に従った予測です。
というか、トランプが本当にプーチンの子飼いである可能性はかなり高い（冗談です） :)
時間が解決してくれるでしょう。
ストップがかかったら教えてください、私も売ります。
ストップロスのことですか？1つはすでにトリガーされています。ニューロネットをテストしているところですが、過去4週間のシグナルが正確だったので、とても興奮しました。今回は失敗、鍛え直しました。それでも次週は値下げを主張する
こんにちは、皆さん。金の取引を積極的に行っている方はいらっしゃいますか？どんなデータをもとに判断しているのでしょうね。
そして2つ目の質問ですが、成功した人はいますか、そしてどのくらいの期間取引していますか？この測定器に関する他の人の結果に興味がある
私はそれを読んで、4-7人がドルとの相関性、7年周期などについて異なる考えを書いている。私は本当に興味がある、誰がこの楽器を取引して、成功は何ですか？例えば：私は負けている、0での取引、私は何を持っているそれらの5％の一人ですか、それとも私はただの神です))) 。
M5より少し大きめのチャート、例えばD1以上のチャートを分析する。
少しずつ売っていく必要があるようだ。