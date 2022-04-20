GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 50 1...434445464748495051525354555657...100 新しいコメント 削除済み 2020.09.25 17:50 #491 VVT:ドット絵で警告 :)))))私の予想→トレードウィークが終わり、お店が閉まったので、ロボットがバカなことをしないように、ノックアウトしたほうがいい :)) 私はそれをスキップします - 1ヶ月の自家製Vinoはそうです - 私は今それを行うことができますが、その後、私はトイレから出ません Renat Akhtyamov 2020.09.25 17:52 #492 VVT:ドット絵で警告 :)))))私の予想→取引週が終わり、店が閉まり、ロボットが馬鹿なことをしないようにシャットダウンした方が良い :))) ロボットの取引は後日終了 ;) VVT 2020.09.25 18:04 #493 Renat Akhtyamov:ロボットの取引は後日終了;) 残業代を増やせとか全く言わない、8月に休めとか言わない、差別の文句を言わない、生理が来ない、頭が痛くならない、こういうところが好きです。なぜアドバイザーとかエキスパートと呼ばれるのか理解できませんが、とにかく、うまく機能すればいいのです :)))。 削除済み 2020.09.25 18:19 #494 年売りは1874年、TRは1770年 Igor Bebeshin 2020.09.25 22:11 #495 VVT:...チャートウィンドウ左の垂直面に以前のフラクタルがありますが、それは何ですか？一般的には、これを全部ロボットが描くのか、それとも手で描くのか？ 順番に 各チャートの左側には、他の運用スケールで計算された抵抗線と支持線（他の波動レベル）が描かれている場合があります。 私自身は、ウェーブトップのシンボルを展示しています。 プログラムは、DML &EWA Techniqueによる波動分析のルールに準拠しているかどうかをリアルタイムでチェックし、選択した波動トップから、与えられたキーボードコマンドに応じて、Andrewsのピッチフォーク、シフライン、またはフィボナッチ 価格と時間レベルを 構築するために生成されます。 すべての施工は、次に展開する波の設定で表示されます。 VVT 2020.09.25 22:19 #496 Igor Bebeshin:順番に ウェブサイトを見たところ、すべてクリアしていました。 Igor Bebeshin 2020.09.28 12:08 #497 9月24日、私は次のようなシグナルでセールスに出てきた。 アンドリュース・ピッチフォーク・ミヌエット 波レベルのシフ・ラインとアンドリュース・修正ピッチフォーク・シニア・ミヌエット 波レベルのエンド・ラインが交差するエリアでの試し打ちです。 アンドリュースのピッチフォーク下降サブミヌエット 波動レベルのエンドラインをテストする。 金曜日は取引できなかったので、週末は未決済の取引を残さないようにしているため、このシグナルで判断しました。 部分的に判断の正当性が確認されたが、分大波 レベルのAndrewsの修正ピッチフォークのエンドラインが試されず、不完全さが残った。 今度は何？理解するために、形成されたと思われる頂点に反転アンドリュースのピッチフォークを構築してみよう。 分波形の アンドリュースのピッチフォークのレッドゾーンの境界線は突破されていない。 つまり、この波動レベルでは上昇反転は確認されていないのです。 しかし、ピッチフォークのコントロールラインも突破していない、つまり反転のキャンセルがない。 不確実性（Uncertainty）。 逆に若い方の波動ミヌエットでは 、赤いゾーンの境界が破られ、つまりこの波動レベルでの上昇反転や修正が確認されたことになります。 修正または上方修正の確認または取り消しは、このアンドリュースのピッチフォークのイニシャルと基準線からのブロックの反発またはブレイクアウトとなります。 結論： いくつかの不確実性を考慮 -ミヌエット 波レベルのアンドリュースのピッチフォーク・データの初期および基準線からのブロックからのブレイクアウトまたはリバウンドまで取引から外れる。 削除済み 2020.09.28 12:11 #498 Igor Bebeshin: 9月24日、次のようなシグナルで販売から撤退しました。 アンドリュース・ピッチフォーク・ミヌエット 波レベルのシフ・ラインとアンドリュース・修正ピッチフォーク・シニア・ミヌエット 波レベルのエンド・ラインが交差するエリアでの試し打ちです。 アンドリュースのピッチフォーク下降サブミヌエット 波動レベルのエンドラインをテストする。 金曜日は取引できなかったので、週末は未決済の取引を残さないようにしているため、このシグナルで判断しました。 部分的に判断の正当性が確認されたが、分大波 レベルのAndrewsの修正ピッチフォークのエンドラインが試されず、不完全さが残った。 今度は何？理解するために、形成されたと思われる頂点に反転アンドリュースのピッチフォークを構築してみよう。 分波形の アンドリュースのピッチフォークのレッドゾーンの境界線は突破されていない。 つまり、この波動レベルでは上昇反転は確認されていないのです。 しかし、ピッチフォークのコントロールラインも突破していない、つまり反転のキャンセルがない。 不確実性（Uncertainty）。 逆に若い方の波動ミヌエットでは 、赤いゾーンの境界が破られ、つまりこの波動レベルでの上昇反転や修正が確認されたことになります。 修正または上昇反転の確認または取り消しは、アンドリュースのピッチフォークデータの初期および基準線からのブロックの反発またはブレイクアウトとなります。 結論： いくつかの不確実性を考慮 -ミヌエット 波レベルのアンドリュースのピッチフォーク・データの初期および基準線からのブロックからのブレイクアウトまたはリバウンドまで取引から除外する。 1670年までの下落が確実視されている .通常のmacdの場合 VVT 2020.09.28 12:38 #499 Vladimir Baskakov: 1670への落下が確実視されている。通常のmacdの場合 Guaranteedは自信過剰で、私はquite possibleという言葉を適用します :) Vitaly Muzichenko 2020.09.28 13:13 #500 VVT:保証というのは自信過剰な表現で、私は可能性がかなり高いという言葉を使いたいですね:) あなたは間違いなくヘレンですか、それともヘレン(クワガタ)ですか？ 1...434445464748495051525354555657...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私はそれをスキップします - 1ヶ月の自家製Vinoはそうです - 私は今それを行うことができますが、その後、私はトイレから出ません
取引週が終わり、店が閉まり、ロボットが馬鹿なことをしないようにシャットダウンした方が良い :)))
ロボットの取引は後日終了
ロボットの取引は後日終了 ;)
残業代を増やせとか全く言わない、8月に休めとか言わない、差別の文句を言わない、生理が来ない、頭が痛くならない、こういうところが好きです。なぜアドバイザーとかエキスパートと呼ばれるのか理解できませんが、とにかく、うまく機能すればいいのです :)))。
...
チャートウィンドウ左の垂直面に以前のフラクタルがありますが、それは何ですか？一般的には、これを全部ロボットが描くのか、それとも手で描くのか？
各チャートの左側には、他の運用スケールで計算された抵抗線と支持線（他の波動レベル）が描かれている場合があります。
私自身は、ウェーブトップのシンボルを展示しています。
プログラムは、DML &EWA Techniqueによる波動分析のルールに準拠しているかどうかをリアルタイムでチェックし、選択した波動トップから、与えられたキーボードコマンドに応じて、Andrewsのピッチフォーク、シフライン、またはフィボナッチ 価格と時間レベルを 構築するために生成されます。
すべての施工は、次に展開する波の設定で表示されます。
ウェブサイトを見たところ、すべてクリアしていました。
9月24日、私は次のようなシグナルでセールスに出てきた。
9月24日、次のようなシグナルで販売から撤退しました。
1670への落下が確実視されている。通常のmacdの場合
保証というのは自信過剰な表現で、私は可能性がかなり高いという言葉を使いたいですね:)
あなたは間違いなくヘレンですか、それともヘレン(クワガタ)ですか？