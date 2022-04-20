GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 50

VVT:

ドット絵で警告 :)))))私の予想→トレードウィークが終わり、お店が閉まったので、ロボットがバカなことをしないように、ノックアウトしたほうがいい :))

私はそれをスキップします - 1ヶ月の自家製Vinoはそうです - 私は今それを行うことができますが、その後、私はトイレから出ません

 
ロボットの取引は後日終了

;)

 
残業代を増やせとか全く言わない、8月に休めとか言わない、差別の文句を言わない、生理が来ない、頭が痛くならない、こういうところが好きです。なぜアドバイザーとかエキスパートと呼ばれるのか理解できませんが、とにかく、うまく機能すればいいのです :)))。

年売りは1874年、TRは1770年
 
チャートウィンドウ左の垂直面に以前のフラクタルがありますが、それは何ですか？一般的には、これを全部ロボットが描くのか、それとも手で描くのか？

順番に

各チャートの左側には、他の運用スケールで計算された抵抗線と支持線（他の波動レベル）が描かれている場合があります。

私自身は、ウェーブトップのシンボルを展示しています。
プログラムは、DML &EWA Techniqueによる波動分析のルールに準拠しているかどうかをリアルタイムでチェックし、選択した波動トップから、与えられたキーボードコマンドに応じて、Andrewsのピッチフォーク、シフライン、またはフィボナッチ 価格と時間レベルを 構築するために生成されます。
すべての施工は、次に展開する波の設定で表示されます。

 
9月24日、私は次のようなシグナルでセールスに出てきた。


  1. アンドリュース・ピッチフォーク・ミヌエット 波レベルのシフ・ラインとアンドリュース・修正ピッチフォーク・シニア・ミヌエット 波レベルのエンド・ラインが交差するエリアでの試し打ちです。
  2. アンドリュースのピッチフォーク下降サブミヌエット 波動レベルのエンドラインをテストする。
  3. 金曜日は取引できなかったので、週末は未決済の取引を残さないようにしているため、このシグナルで判断しました。
    部分的に判断の正当性が確認されたが、分大波 レベルのAndrewsの修正ピッチフォークのエンドラインが試されず、不完全さが残った。
  4. 今度は何？理解するために、形成されたと思われる頂点に反転アンドリュースのピッチフォークを構築してみよう。
  5. 分波形の アンドリュースのピッチフォークのレッドゾーンの境界線は突破されていない。
    つまり、この波動レベルでは上昇反転は確認されていないのです。
  6. しかし、ピッチフォークのコントロールラインも突破していない、つまり反転のキャンセルがない。
    不確実性（Uncertainty）。
  7. 逆に若い方の波動ミヌエットでは 、赤いゾーンの境界が破られ、つまりこの波動レベルでの上昇反転や修正が確認されたことになります。
  8. 修正または上方修正の確認または取り消しは、このアンドリュースのピッチフォークのイニシャルと基準線からのブロックの反発またはブレイクアウトとなります。

結論：
いくつかの不確実性を考慮 -ミヌエット 波レベルのアンドリュースのピッチフォーク・データの初期および基準線からのブロックからのブレイクアウトまたはリバウンドまで取引から外れる。

1670年までの下落が確実視されている .通常のmacdの場合
 
Guaranteedは自信過剰で、私はquite possibleという言葉を適用します :)

 
あなたは間違いなくヘレンですか、それともヘレン(クワガタ)ですか？

