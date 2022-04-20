GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 79 1...727374757677787980818283848586...100 新しいコメント 削除済み 2021.05.03 20:40 #781 SanAlex: 2021.03.22 07:33 #780 RU 金は下げに転じ、1928.59を目指すようだ あまり時間が経過しておらず、目標値（1917.95）が近づいてきています Uladzimir Izerski 2021.05.04 07:15 #782 XAUUSD_Daily。 上昇の修正波がある。しかし、トレンドは下降気味です。赤線は、上値の重い下降チャンネルの上限です。 Mikhail Simakov 2021.06.09 18:36 #783 ウィークリーバー 削除済み 2021.06.09 20:01 #784 夏の終わりまでに、2095.61の価格を感じてください。 Satan Claws 2021.06.10 12:50 #785 金色のダイヤモンドに!離陸する! Mikhail Simakov 2021.06.10 13:27 #786 SanAlex:夏が終わる前に-2095.61の価格を感じてください。 を買う？ Mikhail Simakov 2021.06.10 16:22 #787 状況 VVT 2021.06.10 17:14 #788 Mikhail Simakov:を買う？ ドルの反転の可能性もあり、うーん 削除済み 2021.06.10 17:40 #789 Mikhail Simakov:を買う？ 買い - 1841.08にできるだけ近く、そこからターゲット2095.61へ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 現時点では、1903.00を目指しています。 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ が殺到したため、今日は1903.00に 直行することにした。 Serqey Nikitin 2021.06.11 10:44 #790 H3 に関する分析 : もちろん、トレンドは上向きですが...。 しかし、今は-プルバック。 最適な解決策 - 今は相場から離れる...1時間足チャートも含めて、すべての 指標が一方向に変わるのを待つ... 1...727374757677787980818283848586...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
金は下げに転じ、1928.59を目指すようだ
あまり時間が経過しておらず、目標値（1917.95）が近づいてきています
XAUUSD_Daily。
上昇の修正波がある。しかし、トレンドは下降気味です。赤線は、上値の重い下降チャンネルの上限です。
ウィークリーバー
夏の終わりまでに、2095.61の価格を感じてください。
金色のダイヤモンドに!離陸する!
夏が終わる前に-2095.61の価格を感じてください。
を買う？
状況
を買う？
ドルの反転の可能性もあり、うーん
を買う？
買い - 1841.08にできるだけ近く、そこからターゲット2095.61へ
現時点では、1903.00を目指しています。
が殺到したため、今日は1903.00に 直行することにした。
H3 に関する分析 :
もちろん、トレンドは上向きですが...。
しかし、今は-プルバック。
最適な解決策 - 今は相場から離れる...1時間足チャートも含めて、すべての 指標が一方向に変わるのを待つ...