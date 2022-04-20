GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 79

SanAlex: 2021.03.22 07:33      RU

金は下げに転じ、1928.59を目指すようだ

XAUUSDDaily_1928.59__1

あまり時間が経過しておらず、目標値（1917.95）が近づいてきています

ザウドウズデイリー

 

XAUUSD_Daily。

上昇の修正波がある。しかし、トレンドは下降気味です。赤線は、上値の重い下降チャンネルの上限です。

XAUUSD_Daily_05

 

ウィークリーバー

夏の終わりまでに、2095.61の価格を感じてください。

XAUUSDDaily 2095.61

 



金色のダイヤモンドに!離陸する!

 
SanAlex:

夏が終わる前に-2095.61の価格を感じてください。


を買う？

 

状況

状況

 
Mikhail Simakov:

を買う？

ドルの反転の可能性もあり、うーん

Mikhail Simakov:

を買う？

買い - 1841.08にできるだけ近く、そこからターゲット2095.61へ

XAUUSDWeekly 1841.08

現時点では、1903.00を目指しています。

xauusdh1 1903.00

が殺到したため、今日は1903.00に 直行することにした。

XAUUSDH2xxx


 

H3 に関する分析 :

もちろん、トレンドは上向きですが...。

しかし、今は-プルバック。

最適な解決策 - 今は相場から離れる...1時間足チャートも含めてすべての 指標が一方向に変わるのを待つ...

