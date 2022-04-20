GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 94 1...87888990919293949596979899100 新しいコメント Yuriy Zaytsev 2022.03.22 15:12 #931 ゴールドは下がりそうですね。 米国株式市場の力強い上昇を確認 削除済み 2022.03.23 04:17 #932 XAUUSDH2 目標1948.69 Руслан Холбозоров 2022.03.23 04:50 #933 Алексей Тарабанов #:またか ハイ Yuriy Zaytsev 2022.03.23 08:06 #934 は今日も下がりそうですね。1900年台は遠いな。1925年から1915年というのは、かなり実現可能な範囲だと思います。 GOLD-6.22の話です。 Serqey Nikitin 2022.03.23 08:57 #935 金の分析（W1での全般的な傾向）。 現状は横ばい（指標の方向性が違う）... 最適なオプション - 市場外...、一方向にすべての指標の反転を待つために... しかし、トレード戦略はプルバックでの作業など多岐に渡る...。やスキャルピングなど、トレンドの有無が関係ない場合...。 削除済み 2022.03.23 15:25 #936 SanAlex #:XAUUSDH2 目標1948.69 あるニュースが出てきました。金は値下がりするかもしれない、たぶん？ 予想を取り消す！？ Yuriy Zaytsev 2022.03.24 06:20 #937 Serqey Nikitin #:金の分析（W1での全般的な傾向）。現状は横ばい（指標の方向性が違う）...最適なオプション - 市場外...、一方向にすべての指標の反転を待つために...しかし、トレード戦略はプルバックでの作業など多岐に渡る...。やスキャルピングなど、トレンドの有無が関係ない場合 ... w1ではまだフラット？信号が表示されたら書き込む？ Serqey Nikitin 2022.03.24 07:08 #938 Yuriy Zaytsev #: w1はまだフラットなのか？ 信号が表示されたら書き込む？ GENERALのトレンドを見極めるのは、一筋縄ではいかない問題です...。 理論的には、大まかなトレンドを判断するためのチャートが大きければ大きいほど、戦略の信頼性は高くなります。 これはすべて真実ですが、実際には、各トレーダーは彼自身のグラフを選択します... ほとんどのトレーダーは大きな遅延信号を好きではない、したがって、珍しい貿易をするので... 例（このゴールド戦略の場合）。 W1 - フラット D1 - フラット H12 - フラット H8 - 上昇傾向 H6 - 上昇傾向 H4 - フラット H3 - フラット H2 - フラット Serqey Nikitin 2022.03.24 07:49 #939 Serqey Nikitin #:GENERALトレンドの判断は、一義的な問題ではありませんが...。理想的には、一般的なトレンドを判断するためのチャートが大きければ大きいほど、戦略の信頼性は高まります。 H8年の戦略はこんな感じです。 現在の状況 - 上昇傾向（すべての指標でプラス）... Vitaly Muzichenko 2022.03.24 08:04 #940 Serqey Nikitin #:H8年の戦略はこんな感じです。現状は上昇傾向にある（すべての指標がプラス）...。 どのインジケーターでも、どのタイムフレームでも、見たいものを常に見ることができます。しかし、これは慰めであって、合図でもなければ、行動を促すものでもない 答えなくていいよ、ディスるから。 1...87888990919293949596979899100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ゴールドは下がりそうですね。
米国株式市場の力強い上昇を確認
またか
は今日も下がりそうですね。
1900年台は遠いな。
1925年から1915年というのは、かなり実現可能な範囲だと思います。GOLD-6.22の話です。
金の分析（W1での全般的な傾向）。
現状は横ばい（指標の方向性が違う）...
最適なオプション - 市場外...、一方向にすべての指標の反転を待つために...
しかし、トレード戦略はプルバックでの作業など多岐に渡る...。やスキャルピングなど、トレンドの有無が関係ない場合...。
あるニュースが出てきました。金は値下がりするかもしれない、たぶん？ 予想を取り消す！？
w1はまだフラットなのか？
GENERALのトレンドを見極めるのは、一筋縄ではいかない問題です...。
理論的には、大まかなトレンドを判断するためのチャートが大きければ大きいほど、戦略の信頼性は高くなります。
これはすべて真実ですが、実際には、各トレーダーは彼自身のグラフを選択します... ほとんどのトレーダーは大きな遅延信号を好きではない、したがって、珍しい貿易をするので...
例（このゴールド戦略の場合）。
W1 - フラット
D1 - フラット
H12 - フラット
H8 - 上昇傾向
H6 - 上昇傾向
H4 - フラット
H3 - フラット
H2 - フラット
H8年の戦略はこんな感じです。
現在の状況 - 上昇傾向（すべての指標でプラス）...
どのインジケーターでも、どのタイムフレームでも、見たいものを常に見ることができます。しかし、これは慰めであって、合図でもなければ、行動を促すものでもない
答えなくていいよ、ディスるから。