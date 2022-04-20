GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 94

ゴールドは下がりそうですね。

米国株式市場の力強い上昇を確認

XAUUSDH2 目標1948.69

1948.69

 
Алексей Тарабанов #:

またか

ハイ
 

は今日も下がりそうですね。

1900年台は遠いな。

1925年から1915年というのは、かなり実現可能な範囲だと思います。

GOLD-6.22の話です。
 

金の分析（W1での全般的な傾向）。

現状は横ばい（指標の方向性が違う）...

最適なオプション - 市場外...、一方向にすべての指標の反転を待つために...


しかし、トレード戦略はプルバックでの作業など多岐に渡る...。やスキャルピングなど、トレンドの有無が関係ない場合...。

SanAlex #:

XAUUSDH2 目標1948.69

あるニュースが出てきました。金は値下がりするかもしれない、たぶん？ 予想を取り消す！？

XAUUSDH2.png

 
Serqey Nikitin #:

金の分析（W1での全般的な傾向）。

現状は横ばい（指標の方向性が違う）...

最適なオプション - 市場外...、一方向にすべての指標の反転を待つために...


しかし、トレード戦略はプルバックでの作業など多岐に渡る...。やスキャルピングなど、トレンドの有無が関係ない場合 ...

w1ではまだフラット？
信号が表示されたら書き込む？
 
Yuriy Zaytsev #:
w1はまだフラットなのか？
信号が表示されたら書き込む？

GENERALのトレンドを見極めるのは、一筋縄ではいかない問題です...。

理論的には、大まかなトレンドを判断するためのチャートが大きければ大きいほど、戦略の信頼性は高くなります。

これはすべて真実ですが、実際には、各トレーダーは彼自身のグラフを選択します... ほとんどのトレーダーは大きな遅延信号を好きではない、したがって、珍しい貿易をするので...

例（このゴールド戦略の場合）。

W1 - フラット

D1 - フラット

H12 - フラット

H8 - 上昇傾向

H6 - 上昇傾向

H4 - フラット

H3 - フラット

H2 - フラット

 
Serqey Nikitin #:

GENERALトレンドの判断は、一義的な問題ではありませんが...。

理想的には、一般的なトレンドを判断するためのチャートが大きければ大きいほど、戦略の信頼性は高まります。


H8年の戦略はこんな感じです。

現在の状況 - 上昇傾向（すべての指標でプラス）...

 
Serqey Nikitin #:

H8年の戦略はこんな感じです。

現状は上昇傾向にある（すべての指標がプラス）...。

どのインジケーターでも、どのタイムフレームでも、見たいものを常に見ることができます。しかし、これは慰めであって、合図でもなければ、行動を促すものでもない

答えなくていいよ、ディスるから。

