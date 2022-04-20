GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 38

いつも秋ですね(
 
Алексей Тарабанов:
いつも秋ですね(

...季節要因。動きがある以上、踏みつけは疲れる。

 
踏み絵は利益も生む)
 
ベッドに入った。
金はトイレの材料になる-。

- 水が寿命を延ばす!

------------------

つまり、原油の再来、つまりマイナス圏に行く可能性があるわけです。

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

原油は57.56まで上昇することが決まっている

ファイル:
BRNDaily.png  49 kb
 
ElenaVVT:

小さくズームして、チャートを見てください、歴史的な高値が終わっています。どこに行くんだ？ダウン！もうちょっと踏ん張れば、下がるよ。秋になると必ず落ちますね。

あなたのSUGGESTIONを説明する。"もう少し踏ん張れば、下がる..."

2年前からこの楽器は同じ方向を向いて「踏ん張って」いる......。なぜ止めなければならないのか...？


インジケータがUターンを示す まで、あなたのPRESCRIPTIONのすべては、あなた個人にとって重要です....


全ての指標が上昇トレンドを示す限り...

はい！ここら辺まで 2046.71

-------------

一枚貼るともう一枚出てくる（もう消したけど）

-------------------

左下隅の サムアップ - サムダウンはまだありません。

----------------------------------------

そして、2時の方向、つまりどこかの指を上に突き上げる。

ファイル:
XAUUSDDaily7890854.png  43 kb
XAUUSDH2086xh98b.png  47 kb
下方向のみ、小学生でもわかること
 
Vladimir Baskakov:
下だけ、小学生でもわかる...。

そうか、そうか...。

2年は赤ちゃんが小学生になるのに十分な時間だった。そして今、VISIONがある。「下だけ」だ...。

世論調査だけでいいんだよ、それだけで...。
