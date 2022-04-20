GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 63

Vladimir Baskakov:
アレクセイ、トレンドは上昇だから、バウンドは下落だよ ;)

分析:

現在の状態は、フラット（インジケータが異なる方向を向いている）...まあ、または水平チャネル - どちらがより便利です...。

フラットなときは、トレンドよりも他の戦略を、より速く...


トレーダーがトレードの信頼性を優先するのであれば、平坦な場所は飛ばした方が良いのですが...。

Serqey Nikitin:

スキップして、誰があなたに強制しているのですか？
 

今後の参入の予備的な分析。



 
Александр:

今後の参入の予備的な分析。

引き下げすぎると、元に戻らなくなる可能性がある。

 
VVT:

引き下げすぎると、元に戻らなくなる可能性がある。

きっとそうなる、ショートしよう )))

 
Александр:

彼らは、我々は、ショートする ))))

どんなジョークにもジョークがある。

 
さて、少し売れたので、今度は買おうかな？
 

金の価格がどのように形成されているかを理解するまでは、金に手を出してはいけない。

トリアリアスという言葉があります。ローマは3列目、実績のある古参のファイターで構成されていた。先頭は若い男たちだ。

1990年代、私の友人がこの方法でビジネスを立ち上げた。2層は高収益（1層目はねずみ講）、3層目はLianozovoのレコーディングスタジオ「Triarium」でした。グレベンシコフのフォノグラムの権利はすべて持っていたものの、ほとんど採算が合わなかった。排他的である。

ゴールドはトリアリウムです。まずインデックスが（すぐに）崩れ、ドルが急騰する。その後、ゴールドに入る。

 
Алексей Тарабанов:

金の価格がどのように形成されているかを理解するまでは、金に手を出してはいけない。

トリアリアスという言葉があります。ローマは3列目、実績のある古参のファイターで構成されていた。先頭は若手だ。

1990年代、私の友人がこの方法でビジネスを立ち上げた。2層は高収益（1層目はねずみ講）、3層目はLianozovoのレコーディングスタジオ「Triarium」でした。グレベンシコフのフォノグラムの権利はすべて持っていたものの、ほとんど採算が合わなかった。排他的である。

ゴールドはトリアリウムです。まずインデックスが（すぐに）崩れ、ドルが急騰する。その後、ゴールドに入る。

あなたの理論的な戦略は、時に正しい)

 
VVT:

あなたの理論的な戦略は、時に正しい)

そんなこともあるんだ...。

