Serqey Nikitin 2020.11.18 16:24 #621
Vladimir Baskakov:
アレクセイ、トレンドは上昇だから、バウンドは下落だよ ;)

分析:

現在の状態は、フラット（インジケータが異なる方向を向いている）...まあ、または水平チャネル - どちらがより便利です...。

フラットなときは、トレンドよりも他の戦略を、より速く...

トレーダーがトレードの信頼性を優先するのであれば、平坦な場所は飛ばした方が良いのですが...。

削除済み 2020.11.18 16:43 #622
Serqey Nikitin:分析:現在の状態は、フラット（インジケータが異なる方向を向いている）...または水平チャネル...どちらかより便利です...である。フラットなときは、トレンドよりも他の戦略を、より速く...トレーダーがトレードの信頼性を優先するのであれば、平坦な場所は飛ばした方が良いのでは...。

スキップして、誰があなたに強制しているのですか？

Александр 2020.11.18 18:12 #623
今後の参入の予備的な分析。

VVT 2020.11.18 19:03 #624
Александр:今後の参入の予備的な分析。

引き下げすぎると、元に戻らなくなる可能性がある。

Александр 2020.11.18 19:30 #625
VVT:引き下げすぎると、元に戻らなくなる可能性がある。

きっとそうなる、ショートしよう )))

Алексей Тарабанов 2020.11.18 19:38 #626
Александр:彼らは、我々は、ショートする ))))

どんなジョークにもジョークがある。

VVT 2020.11.19 15:12 #627
さて、少し売れたので、今度は買おうかな？

Алексей Тарабанов 2020.11.19 22:04 #628
金の価格がどのように形成されているかを理解するまでは、金に手を出してはいけない。

トリアリアスという言葉があります。ローマは3列目、実績のある古参のファイターで構成されていた。先頭は若い男たちだ。

1990年代、私の友人がこの方法でビジネスを立ち上げた。2層は高収益（1層目はねずみ講）、3層目はLianozovoのレコーディングスタジオ「Triarium」でした。グレベンシコフのフォノグラムの権利はすべて持っていたものの、ほとんど採算が合わなかった。排他的である。

ゴールドはトリアリウムです。まずインデックスが（すぐに）崩れ、ドルが急騰する。その後、ゴールドに入る。

VVT 2020.11.19 23:39 #629
Алексей Тарабанов:金の価格がどのように形成されているかを理解するまでは、金に手を出してはいけない。トリアリアスという言葉があります。ローマは3列目、実績のある古参のファイターで構成されていた。先頭は若手だ。1990年代、私の友人がこの方法でビジネスを立ち上げた。2層は高収益（1層目はねずみ講）、3層目はLianozovoのレコーディングスタジオ「Triarium」でした。グレベンシコフのフォノグラムの権利はすべて持っていたものの、ほとんど採算が合わなかった。排他的である。ゴールドはトリアリウムです。まずインデックスが（すぐに）崩れ、ドルが急騰する。その後、ゴールドに入る。

あなたの理論的な戦略は、時に正しい)

Алексей Тарабанов 2020.11.19 23:46 #630
VVT:あなたの理論的な戦略は、時に正しい)

そんなこともあるんだ...。
