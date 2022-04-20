GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 76 1...697071727374757677787980818283...100 新しいコメント Serqey Nikitin 2021.02.17 06:28 #751 SanAlex:今日は下降局面で、反転が起こるポイントがあります。- 黄色の水平線から、上方への反転ポイント。 なぜか説得力がない...。 ここで、1本目の「黄色い線」まで価格が行ってしまい-開放！！、2本目の「黄色い線」まで価格が行ってしまい...。 どうすればいいのか...。 そして、誰が「黄色い線」を正しいポイントで引いたと言ったのか...それは、私が欲しかったのは〜このきれいなポイントを通る線を引いたんだ〜という、自然な創造性なんです。なぜ、私は本当にこの点が好きです......！ しかし、それは確かに、いくつかのより多くの線を描く方が良い - 誰も怒らせないように！ 今それは本当に美しいです。 削除済み 2021.02.17 06:33 #752 Serqey Nikitin:説得力がない...。1本目の黄色い線まで値段が行って～、開いた！...、2本目の黄色い線まで値段が行って...。どうすればいいのか...。そして、誰が「黄色い線」を正しいポイントで引いたと言ったのか...それは、私が欲しかったのは〜このきれいなポイントを通る線を引いたんだ〜という、自然な創造性なんです。何、私は本当にこの点が好き......！ しかし、それは確かに、いくつかのより多くの行を描く方が良い - ので、誰もを怒らせないように！ 今、それは本当に美しいです。 そこに置くと、レベルがIndicatorをベースにしているから です。 \\\\\\\\\\\\\ グレーの線から折り返して、反対側のグレーの線に戻るのが普通です。 Serqey Nikitin 2021.02.17 06:44 #753 SanAlex:黄色い線は、価格が買いにタッチしたときの保留中の注文 です。 レベルはインディケーターからのものなので、そこに設定しました。 インディケーターのレベルなので、そこに設定しました。 100年前のトレードを想像してみてください：ストップも保留注文もない...あなたはどうしますか...？ これらの人工的なギミックはすべて、同じ利益を生む取引を生み出しますが、実際には、トレーダーを混乱させ、正しい判断を下せないようにしているのです あなたの計画では、3つの注文はすべて上向きに開き、価格はゆっくりと下降し続けるかもしれません...。 削除済み 2021.02.17 06:49 #754 Serqey Nikitin:トレーダーによるいかなる行動も、天井知らずで正当化されなければならない...。100年前のトレードを想像してみてください：ストップも保留注文もない...あなたはどうしますか...？これらの人工的なギミックはすべて、同じ利益を生む取引を生み出しますが、実際には、トレーダーを混乱させ、正しい判断を下せないようにしているのですあなたのスキームによれば、3つの注文はすべて上向きに開き、価格はゆっくりと下降を続けるかもしれません...。 何が起こるかわからない、FXは予測不可能で非常に危険なものです。リスクを取らない者はシャンパンを飲まない \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 強制しているわけではなく、自分の意見を口に出しただけなので、みんな次第です。 Serqey Nikitin 2021.02.17 06:52 #755 SanAlex:FXは予測不可能であり、非常にリスクが高いものです。リスクを取らない者はシャンパンを飲まない これは、自分の間違いを正当化するための自分語りなのか...？ 削除済み 2021.02.17 06:53 #756 Serqey Nikitin:これは、自分の間違いを正当化するための自分語りなのか...？ 失敗のない人- 間違いは、人生について教えてくれる。 Serqey Nikitin 2021.02.17 06:55 #757 SanAlex:失敗がない人なんているのだろうか？- 過ちは人生の教訓 HUGE！いいフレーズですね～、何から何までカバーできる...。 Vitaly Muzichenko 2021.02.17 11:53 #758 SanAlex:失敗がない人なんているのだろうか？- 過ちは人生の教訓 何もしない者だけが失敗をしないのだ! 削除済み 2021.02.17 11:56 #759 Vitaly Muzichenko:何もしない者だけが、間違っていないのだ! そういうことなんです! Maxim Kuznetsov 2021.02.17 11:58 #760 SanAlex:失敗がない人なんているのだろうか？- 間違いは、人生について教えてくれる。 死なないものは強くなる」という言葉は、金の平均化には当てはまりません :-) 1...697071727374757677787980818283...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
今日は下降局面で、反転が起こるポイントがあります。
- 黄色の水平線から、上方への反転ポイント。
なぜか説得力がない...。
ここで、1本目の「黄色い線」まで価格が行ってしまい-開放！！、2本目の「黄色い線」まで価格が行ってしまい...。
どうすればいいのか...。
そして、誰が「黄色い線」を正しいポイントで引いたと言ったのか...それは、私が欲しかったのは〜このきれいなポイントを通る線を引いたんだ〜という、自然な創造性なんです。なぜ、私は本当にこの点が好きです......！ しかし、それは確かに、いくつかのより多くの線を描く方が良い - 誰も怒らせないように！ 今それは本当に美しいです。
そこに置くと、レベルがIndicatorをベースにしているから です。
グレーの線から折り返して、反対側のグレーの線に戻るのが普通です。
黄色い線は、価格が買いにタッチしたときの保留中の注文 です。 レベルはインディケーターからのものなので、そこに設定しました。
インディケーターのレベルなので、そこに設定しました。
100年前のトレードを想像してみてください：ストップも保留注文もない...あなたはどうしますか...？
これらの人工的なギミックはすべて、同じ利益を生む取引を生み出しますが、実際には、トレーダーを混乱させ、正しい判断を下せないようにしているのです
あなたの計画では、3つの注文はすべて上向きに開き、価格はゆっくりと下降し続けるかもしれません...。
何が起こるかわからない、FXは予測不可能で非常に危険なものです。リスクを取らない者はシャンパンを飲まない
強制しているわけではなく、自分の意見を口に出しただけなので、みんな次第です。
失敗のない人- 間違いは、人生について教えてくれる。
何もしない者だけが失敗をしないのだ!
そういうことなんです!
死なないものは強くなる」という言葉は、金の平均化には当てはまりません :-)