SanAlex:

今日は下降局面で、反転が起こるポイントがあります。

- 黄色の水平線から、上方への反転ポイント。

なぜか説得力がない...。

ここで、1本目の「黄色い線」まで価格が行ってしまい-開放！！、2本目の「黄色い線」まで価格が行ってしまい...。

どうすればいいのか...。

そして、誰が「黄色い線」を正しいポイントで引いたと言ったのか...それは、私が欲しかったのは〜このきれいなポイントを通る線を引いたんだ〜という、自然な創造性なんです。なぜ、私は本当にこの点が好きです......！ しかし、それは確かに、いくつかのより多くの線を描く方が良い - 誰も怒らせないように！ 今それは本当に美しいです。

そこに置くと、レベルがIndicatorをベースにしているから です。

\\\\\\\\\\\\\

グレーの線から折り返して、反対側のグレーの線に戻るのが普通です。

XAUUSDH2 2

 
SanAlex:

黄色い線は、価格が買いにタッチしたときの保留中の注文 です。 レベルはインディケーターからのものなので、そこに設定しました。

100年前のトレードを想像してみてください：ストップも保留注文もない...あなたはどうしますか...？

これらの人工的なギミックはすべて、同じ利益を生む取引を生み出しますが、実際には、トレーダーを混乱させ、正しい判断を下せないようにしているのです

あなたの計画では、3つの注文はすべて上向きに開き、価格はゆっくりと下降し続けるかもしれません...。

何が起こるかわからない、FXは予測不可能で非常に危険なものです。リスクを取らない者はシャンパンを飲まない

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

強制しているわけではなく、自分の意見を口に出しただけなので、みんな次第です。

 
SanAlex:

FXは予測不可能であり、非常にリスクが高いものです。リスクを取らない者はシャンパンを飲まない

これは、自分の間違いを正当化するための自分語りなのか...？

失敗のない人- 間違いは、人生について教えてくれる。

 
HUGE！いいフレーズですね～、何から何までカバーできる...。
 
何もしない者だけが失敗をしないのだ!

Vitaly Muzichenko:

何もしない者だけが、間違っていないのだ!

そういうことなんです!

 
死なないものは強くなる」という言葉は、金の平均化には当てはまりません :-)

