GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 47

新しいコメント
 
VVT:

あなたの方法では、金はどこで跳ねるのですか？

最も近い支持線は1800、最も強いのは1720です。そこを見ます。

 
Алексей Тарабанов:

最も近い支持線は1800、最も強いのは1720です。そこを見ます。

ということで、まだ動きがあり、明日はバウンドする可能性があります、見てみましょう

 
VVT:

ですから、まだ小さな動きがあり、明日には跳ね返されるでしょう。

1800になると、それが好きか嫌いかを推し量るようになるんです。遅くとも1720年までには、やるかやらないかを決定する。

 
誰が明日になると言った？おそらくそうでしょうが、必ずしもそうではありません。
 

ここでは、金は2つの波動のシナリオのどちらかで計算されたサポートゾーンに接近している。


  1. 波のトップとしての局地的な安値の更新-(a)ミヌエット
  2. 分水嶺の シニア波レベルのアンドリュース修正ピッチフォークの最終信号線と 分水嶺の 波レベルからのアンドリュース下降トレンドピッチフォークの不確実性のチャンネルが交差する領域です。
  3. 下降波レベルSubMinuetteの Andrews' Pitchforkの最終信号線。
  4. そして、マイナー シニア波レベルからのシグナルも出ています。

終値信号線まで戻ってきました。

一般的に、販売を成立させるのに十分なシグナルがあります。
まだ買いを開けるシグナルは出ていない。
私自身は月曜日までトレードができないので、売れ残りを埋めました。

削除済み  
Igor Bebeshin:

ここでは、金は2つの波動のシナリオのどちらかで計算されたサポートゾーンに接近している。


  1. 波のトップとしての局地的な安値の更新-(a)ミヌエット
  2. ミニッツシニア 波動レベルのアンドリュース修正ピッチフォークの最終信号線と ミニッツ 波動レベルからのアンドリュース下降ピッチフォークの不確実性チャンネルが交差する領域です。
  3. 下降波レベルSubMinuetteの Andrews' Pitchforkの最終信号線。
  4. そして、マイナー シニア波レベルからのシグナルも出ています。

最終シグナル線まで戻ってきました。

一般に、販売を成立させるためのシグナルはたくさんあります。
まだ買いを開けるシグナルは出ていない。
私自身は月曜日までトレードができないので、売れ残りを埋めました。

これこそ数学だ！！そして、こんな写真を見てめまいがしないわけがない。- もう一度言いますが、このペアはどこに行くのでしょうか？

--------------------------

すべての計算を行うインジケーターがあります。

私はペアがダウンしていることを参照してください - しかし、すべてを変更することができるレベルの近くに（文字P - 価格が高くなる場合、我々はそれを購入することがあります）。

ファイル:
XAUUSDM30.png  29 kb
 
SanAlex:

これが数学だ！！そして、こんな写真を見てめまいを起こさないわけがない。- ペアの行き先がわからないのですが？

上がるかもしれないし、下がるかもしれない))) 他のFXアナリストの ように)))

 
Igor Bebeshin:

ここでは、金は2つの波動のシナリオのどちらかで計算されたサポートゾーンに接近している。


  1. 波のトップとしての局地的な安値の更新-(a)ミヌエット
  2. 分水嶺の シニア波レベルのアンドリュース修正ピッチフォークの最終信号線と 分水嶺の 波レベルからのアンドリュース下降トレンドピッチフォークの不確実性のチャンネルが交差する領域です。
  3. 下降波レベルSubMinuetteの Andrews' Pitchforkの最終信号線。
  4. そして、マイナー シニア波レベルからのシグナルも出ています。

最終シグナル線まで戻ってきました。

一般に、販売を成立させるためのシグナルはたくさんあります。
まだ買いを開けるシグナルは出ていない。
私自身は月曜日までトレードができないので、売れ残りを埋めました。

3（4でも）インディアンの明白なパターンに混乱しないか？サポートがあるのは確かだが、すぐに突破される。1800年まで、場合によっては1720年まで。どこかで購入することが可能です。

 
Алексей Тарабанов:

3人（4人でも）のインディアンという明示的なパターンは混乱を招かないか？サポートがあるのは確かだが、すぐに壊れるのは明らかだ。1800でダウン、1720で可能性あり。どこかで購入することが可能です。

正直なところ、私はパターンを使って仕事をすることはありません。3年間はテストをしていましたが、12年前からパターンには近づかないようにしています。
反対しているわけではなく、必要ないだけです。
パターンとは、その大部分がすでに起こったことを修正するものであり、つまりは確認信号でしかないのです。また、価格や時間的な予測もできません。
私は、プロアクティブな表示というシステムを使って仕事をするのが好きなんです。

ブレイクスルーについては、「もしかしたら!
しかし、私にとっては、売りを止めることがシグナルであり、それを実行した。
月曜日にさらに上がるシグナルがあれば、売りを継続します。信号がない場合 - 私はまだ市場に出ていない、推測していない。

 
Igor Bebeshin:

正直なところ、3年前からパターンには手をつけていませんが、12年前くらいから近寄らなくなっています。
反対しているわけではなく、必要ないのです。
パターンとは、その大部分がすでに起こったことを修正するものであり、つまりは確認信号に過ぎないのです。また、価格や時間的な予測もできません。
私は、プロアクティブな表示というシステムを使って仕事をするのが好きなんです。

ブレイクスルーについては、「もしかしたら!
しかし、私にとっては、売りを止めることがシグナルであり、それを実行した。
月曜日にさらに上がるシグナルがあれば、売りを継続します。そうでなければ、まだ市場に出ていない。

ワイズ

1...404142434445464748495051525354...100
新しいコメント