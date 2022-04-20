GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 47 1...404142434445464748495051525354...100 新しいコメント Алексей Тарабанов 2020.09.23 18:24 #461 VVT:あなたの方法では、金はどこで跳ねるのですか？ 最も近い支持線は1800、最も強いのは1720です。そこを見ます。 VVT 2020.09.23 20:55 #462 Алексей Тарабанов:最も近い支持線は1800、最も強いのは1720です。そこを見ます。 ということで、まだ動きがあり、明日はバウンドする可能性があります、見てみましょう Алексей Тарабанов 2020.09.23 22:01 #463 VVT:ですから、まだ小さな動きがあり、明日には跳ね返されるでしょう。 1800になると、それが好きか嫌いかを推し量るようになるんです。遅くとも1720年までには、やるかやらないかを決定する。 Алексей Тарабанов 2020.09.23 22:06 #464 誰が明日になると言った？おそらくそうでしょうが、必ずしもそうではありません。 Igor Bebeshin 2020.09.24 18:11 #465 ここでは、金は2つの波動のシナリオのどちらかで計算されたサポートゾーンに接近している。 波のトップとしての局地的な安値の更新-(a)ミヌエット。 分水嶺の シニア波レベルのアンドリュース修正ピッチフォークの最終信号線と 分水嶺の 波レベルからのアンドリュース下降トレンドピッチフォークの不確実性のチャンネルが交差する領域です。 下降波レベルSubMinuetteの Andrews' Pitchforkの最終信号線。 そして、マイナー シニア波レベルからのシグナルも出ています。 終値信号線まで戻ってきました。 一般的に、販売を成立させるのに十分なシグナルがあります。 まだ買いを開けるシグナルは出ていない。 私自身は月曜日までトレードができないので、売れ残りを埋めました。 削除済み 2020.09.24 18:34 #466 Igor Bebeshin:ここでは、金は2つの波動のシナリオのどちらかで計算されたサポートゾーンに接近している。 波のトップとしての局地的な安値の更新-(a)ミヌエット。 ミニッツシニア 波動レベルのアンドリュース修正ピッチフォークの最終信号線と ミニッツ 波動レベルからのアンドリュース下降ピッチフォークの不確実性チャンネルが交差する領域です。 下降波レベルSubMinuetteの Andrews' Pitchforkの最終信号線。 そして、マイナー シニア波レベルからのシグナルも出ています。 最終シグナル線まで戻ってきました。 一般に、販売を成立させるためのシグナルはたくさんあります。 まだ買いを開けるシグナルは出ていない。 私自身は月曜日までトレードができないので、売れ残りを埋めました。 これこそ数学だ！！そして、こんな写真を見てめまいがしないわけがない。- もう一度言いますが、このペアはどこに行くのでしょうか？ -------------------------- すべての計算を行うインジケーターがあります。 私はペアがダウンしていることを参照してください - しかし、すべてを変更することができるレベルの近くに（文字P - 価格が高くなる場合、我々はそれを購入することがあります）。 ファイル: XAUUSDM30.png 29 kb Iaroslav Chornyi 2020.09.24 18:41 #467 SanAlex:これが数学だ！！そして、こんな写真を見てめまいを起こさないわけがない。- ペアの行き先がわからないのですが？ 上がるかもしれないし、下がるかもしれない))) 他のFXアナリストの ように))) Алексей Тарабанов 2020.09.24 20:52 #468 Igor Bebeshin:ここでは、金は2つの波動のシナリオのどちらかで計算されたサポートゾーンに接近している。 波のトップとしての局地的な安値の更新-(a)ミヌエット。 分水嶺の シニア波レベルのアンドリュース修正ピッチフォークの最終信号線と 分水嶺の 波レベルからのアンドリュース下降トレンドピッチフォークの不確実性のチャンネルが交差する領域です。 下降波レベルSubMinuetteの Andrews' Pitchforkの最終信号線。 そして、マイナー シニア波レベルからのシグナルも出ています。 最終シグナル線まで戻ってきました。 一般に、販売を成立させるためのシグナルはたくさんあります。 まだ買いを開けるシグナルは出ていない。 私自身は月曜日までトレードができないので、売れ残りを埋めました。 3（4でも）インディアンの明白なパターンに混乱しないか？サポートがあるのは確かだが、すぐに突破される。1800年まで、場合によっては1720年まで。どこかで購入することが可能です。 Igor Bebeshin 2020.09.24 21:36 #469 Алексей Тарабанов:3人（4人でも）のインディアンという明示的なパターンは混乱を招かないか？サポートがあるのは確かだが、すぐに壊れるのは明らかだ。1800でダウン、1720で可能性あり。どこかで購入することが可能です。 正直なところ、私はパターンを使って仕事をすることはありません。3年間はテストをしていましたが、12年前からパターンには近づかないようにしています。 反対しているわけではなく、必要ないだけです。 パターンとは、その大部分がすでに起こったことを修正するものであり、つまりは確認信号でしかないのです。また、価格や時間的な予測もできません。 私は、プロアクティブな表示というシステムを使って仕事をするのが好きなんです。 ブレイクスルーについては、「もしかしたら! しかし、私にとっては、売りを止めることがシグナルであり、それを実行した。 月曜日にさらに上がるシグナルがあれば、売りを継続します。信号がない場合 - 私はまだ市場に出ていない、推測していない。 Алексей Тарабанов 2020.09.24 21:39 #470 Igor Bebeshin:正直なところ、3年前からパターンには手をつけていませんが、12年前くらいから近寄らなくなっています。 反対しているわけではなく、必要ないのです。 パターンとは、その大部分がすでに起こったことを修正するものであり、つまりは確認信号に過ぎないのです。また、価格や時間的な予測もできません。 私は、プロアクティブな表示というシステムを使って仕事をするのが好きなんです。 ブレイクスルーについては、「もしかしたら! しかし、私にとっては、売りを止めることがシグナルであり、それを実行した。 月曜日にさらに上がるシグナルがあれば、売りを継続します。そうでなければ、まだ市場に出ていない。 ワイズ 1...404142434445464748495051525354...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
あなたの方法では、金はどこで跳ねるのですか？
最も近い支持線は1800、最も強いのは1720です。そこを見ます。
ということで、まだ動きがあり、明日はバウンドする可能性があります、見てみましょう
1800になると、それが好きか嫌いかを推し量るようになるんです。遅くとも1720年までには、やるかやらないかを決定する。
ここでは、金は2つの波動のシナリオのどちらかで計算されたサポートゾーンに接近している。
終値信号線まで戻ってきました。
一般的に、販売を成立させるのに十分なシグナルがあります。
まだ買いを開けるシグナルは出ていない。
私自身は月曜日までトレードができないので、売れ残りを埋めました。
これこそ数学だ！！そして、こんな写真を見てめまいがしないわけがない。- もう一度言いますが、このペアはどこに行くのでしょうか？
--------------------------
すべての計算を行うインジケーターがあります。
私はペアがダウンしていることを参照してください - しかし、すべてを変更することができるレベルの近くに（文字P - 価格が高くなる場合、我々はそれを購入することがあります）。
上がるかもしれないし、下がるかもしれない))) 他のFXアナリストの ように)))
3（4でも）インディアンの明白なパターンに混乱しないか？サポートがあるのは確かだが、すぐに突破される。1800年まで、場合によっては1720年まで。どこかで購入することが可能です。
正直なところ、私はパターンを使って仕事をすることはありません。3年間はテストをしていましたが、12年前からパターンには近づかないようにしています。
反対しているわけではなく、必要ないだけです。
パターンとは、その大部分がすでに起こったことを修正するものであり、つまりは確認信号でしかないのです。また、価格や時間的な予測もできません。
私は、プロアクティブな表示というシステムを使って仕事をするのが好きなんです。
ブレイクスルーについては、「もしかしたら!
しかし、私にとっては、売りを止めることがシグナルであり、それを実行した。
月曜日にさらに上がるシグナルがあれば、売りを継続します。信号がない場合 - 私はまだ市場に出ていない、推測していない。
