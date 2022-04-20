GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 70

VVT:

И?ワクチンが出て、金が下がる。なぜ、株価は下落しなければならないのか？

第二のリスクは、長い危機における運転資金の不足である。この危機は長い。

 
Vladimir Baskakov:
ビールについては、もちろんそうかもしれませんが、バブル29と39は非常にポイントが高いです。

Valeriy Yastremskiy:

さらに悪い例えをすれば、バブルとコビト。テーマは「金」です。
 
金のバブルは常につながっている。破裂したり、膨らんだりしたとき。

Valeriy Yastremskiy:

あなたの書き込みで脳が破裂しています
 
脳のせいではありません。脳が悪い）21年にはバブルの危機があっただろう、あまりにも多くの新しいイノベーション（その中のAI）が証明されないまま、資金を調達していたのだ。コビドロックダウンのため、開始時間が早かった。第一級の資産である金は、先験的に上昇傾向にある。 単純なことのようだが）。

 
Valeriy Yastremskiy:

第一次世界大戦やスペイン戦争で多くの人口が流出し、金の価格が下がり、少し上がった後、20年代の株式バブルで株式投資の方が儲かるということで上昇が止まり、大恐慌で金の価格が上がり、第二次世界大戦で再び下がった、というように考えると、確かに関連性はあると思います)。

1

金印

ファイル:
gold_test.PNG  35 kb
XAUUSDH1.png  60 kb
 
VVT:

なぜ、株が崩れると思うのですか？

もちろん、そうすべきです。バブルは無限に膨らむことはできないし、すでにその寸前まで来ている。

賢い記事はこちら：https://zen.yandex.ru/media/zolotoy_zapas/piat-grafikov-zolota-na-kotorye-neobhodimo-vzglianut-5fa14ed6feef0b1a81e4bec6

印刷機のスイッチが入ると金は上昇する。冬の間、コビトがこけると、各国は紙を印刷しなければならなくなる。それだけでメタルは高騰する。
