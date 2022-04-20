GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 70 1...636465666768697071727374757677...100 新しいコメント Valeriy Yastremskiy 2020.11.26 15:12 #691 VVT:И?ワクチンが出て、金が下がる。なぜ、株価は下落しなければならないのか？ 第二のリスクは、長い危機における運転資金の不足である。この危機は長い。 Valeriy Yastremskiy 2020.11.26 15:14 #692 Vladimir Baskakov: オフトピコメント ビールについては、もちろんそうかもしれませんが、バブル29と39は非常にポイントが高いです。 削除済み 2020.11.26 15:27 #693 Valeriy Yastremskiy:ビールについては、もちろんそうかもしれませんが、バブル29と39は非常にポイントが高いです。 さらに悪い例えをすれば、バブルとコビト。テーマは「金」です。 Valeriy Yastremskiy 2020.11.26 15:59 #694 Vladimir Baskakov: さらに悪い例えをすれば、バブルとコビト。金の話題 金のバブルは常につながっている。破裂したり、膨らんだりしたとき。 削除済み 2020.11.26 16:00 #695 Valeriy Yastremskiy:金のバブルは常につながっている。破裂したり、膨らんだりしたとき。 あなたの書き込みで脳が破裂しています Valeriy Yastremskiy 2020.11.26 16:28 #696 Vladimir Baskakov: あなたの書き込みには、頭が下がります。 脳のせいではありません。脳が悪い）21年にはバブルの危機があっただろう、あまりにも多くの新しいイノベーション（その中のAI）が証明されないまま、資金を調達していたのだ。コビドロックダウンのため、開始時間が早かった。第一級の資産である金は、先験的に上昇傾向にある。 単純なことのようだが）。 VVT 2020.11.26 16:34 #697 Valeriy Yastremskiy:金のバブルは常につながっている。破裂したり、膨らんだりしたとき。 第一次世界大戦やスペイン戦争で多くの人口が流出し、金の価格が下がり、少し上がった後、20年代の株式バブルで株式投資の方が儲かるということで上昇が止まり、大恐慌で金の価格が上がり、第二次世界大戦で再び下がった、というように考えると、確かに関連性はあると思います)。 削除済み 2020.11.26 19:36 #698 金印 ファイル: gold_test.PNG 35 kb XAUUSDH1.png 60 kb Алексей Тарабанов 2020.11.26 20:22 #699 VVT:なぜ、株が崩れると思うのですか？ もちろん、そうすべきです。バブルは無限に膨らむことはできないし、すでにその寸前まで来ている。 賢い記事はこちら：https://zen.yandex.ru/media/zolotoy_zapas/piat-grafikov-zolota-na-kotorye-neobhodimo-vzglianut-5fa14ed6feef0b1a81e4bec6 Пять графиков золота, на которые необходимо взглянуть 2020.11.03Золотой Запасzen.yandex.ru Профессиональный инвестор и аналитик Марин Катуза анализирует пять графиков золота и отвечает на вопрос, какую пользу из них может извлечь инвестор в условиях сегодняшней нестабильности. Приведенный ниже график показывает, как соотношение цены одной унции золота и ценового уровня S&P 500 менялось на протяжении многих лет. Данные построены на... Uladzimir Izerski 2020.11.26 22:32 #700 印刷機のスイッチが入ると金は上昇する。冬の間、コビトがこけると、各国は紙を印刷しなければならなくなる。それだけでメタルは高騰する。 1...636465666768697071727374757677...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
И?ワクチンが出て、金が下がる。なぜ、株価は下落しなければならないのか？
第二のリスクは、長い危機における運転資金の不足である。この危機は長い。
ビールについては、もちろんそうかもしれませんが、バブル29と39は非常にポイントが高いです。
さらに悪い例えをすれば、バブルとコビト。金の話題
金のバブルは常につながっている。破裂したり、膨らんだりしたとき。
脳のせいではありません。脳が悪い）21年にはバブルの危機があっただろう、あまりにも多くの新しいイノベーション（その中のAI）が証明されないまま、資金を調達していたのだ。コビドロックダウンのため、開始時間が早かった。第一級の資産である金は、先験的に上昇傾向にある。 単純なことのようだが）。
第一次世界大戦やスペイン戦争で多くの人口が流出し、金の価格が下がり、少し上がった後、20年代の株式バブルで株式投資の方が儲かるということで上昇が止まり、大恐慌で金の価格が上がり、第二次世界大戦で再び下がった、というように考えると、確かに関連性はあると思います)。
なぜ、株が崩れると思うのですか？
もちろん、そうすべきです。バブルは無限に膨らむことはできないし、すでにその寸前まで来ている。
賢い記事はこちら：https://zen.yandex.ru/media/zolotoy_zapas/piat-grafikov-zolota-na-kotorye-neobhodimo-vzglianut-5fa14ed6feef0b1a81e4bec6