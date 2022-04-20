GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 20

たぶん今日の15時過ぎには着くと思います。

prostotrader:

今日は15時過ぎに終わるかもしれませんね。

そして、トレードのストップはどこにあったのでしょうか？安値(1430)を下回る？

やったー！- XAUUSDM5は順調です。

XAUUSDM5

 
一方、中国の鉱工業生産は回復しています。そして、原油は少し巻き戻して、すでに～30米ドルになっています。
曲がりたい - 黄色の水平、停止

XAUUSDM5

さがる

撮影者

XAUUSDM5

 
Alexsandr San:

さがる


スタートは良かったのに......無駄にしてしまった......。

1600+、そこで1580+-までプルバックしてぶら下がり、サードトップを描くと予想します。IHMO...。

GhostMan:

そんなスタートラインに立ったんですね）もうお金がないんです))?

駄目駄目

XAUUSDH2

まだパターンを探しているところです。

まだパターンを探しているところです。

今日は17000ルーブルです。

ショット777i.PNG

 
Alexey Kozitsyn:

そして、トレードのストップはどこにあったのでしょうか？安値(1430)を下回る？

ストップで取引しない。

