GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 64

Алексей Тарабанов:

金の価格がどのように形成されているかを理解するまでは、金に手を出してはいけない。

トリアリアスという言葉があります。ローマは3列目、実績のある古参のファイターで構成されていた。先頭は若手だ。

1990年代、私の友人がこの方法でビジネスを立ち上げた。2層は高収益（1層目はねずみ講）、3層目はLianozovoのレコーディングスタジオ「Triarium」でした。グレベンシコフのフォノグラムの権利はすべて持っていたものの、ほとんど採算が合わなかった。排他的である。

ゴールドはトリアリウムです。まずインデックスが（すぐに）崩れ、ドルが急騰する。その後、ゴールドに入る。

贅沢な例で、儲かるピラミッドと、BGでの独占販売)))高いモラルのある男が迫ってくる。

 
Александр:

今後の参入の予備的な分析。



ということで、どうぞ )))早期閉鎖 - オプション期限切れ )



そんな感じ ))))早期閉鎖 - オプション期限切れ )

レハ、金価格の目標は上昇トレンドの2080以上、1850以下の下落は起きないだろう
 

分析結果を更新しました。このゾーンの修正を待っている。BAIでピックアップする予定です。


 
分析結果を更新しました。このゾーンの修正を待っている。BAYでピックアップする予定です。

今のところ、そういう取引はされていないようです。

 
分析結果を更新しました。このゾーンの修正を待っている。BAIでピックアップする予定です。


分析結果を示したのは...

目的は何ですか...？

- 同僚に自分の仕事を知ってもらうために......？

- それとも、この分析に対する評価を待っているのでしょうか...？

 
贅沢な例、儲かるマルチ商法とBGでの独占販売)))さすがはモラルの高い男だ。

道徳やBGの話じゃないんです。私は危機の力学について話しているのですが、それは遠くない未来に起こることです。

ところで、クライシスダイナミクスを知り、その知識を競争力として活用することは不道徳なことなのでしょうか？

1997年11月、午前6時ごろにモーニングコールがあった。彼らは私にこの知らせを伝え、すぐに2級株を 売るようにと促したのです。

11時にアルファ・キャピタルに売ったんだ。その日の終わりには、第二部隊は台座の下にいる価値があった。

私は道徳心がないのでしょうか？

道徳やBGの話じゃないんです。私は、すぐそこに迫っている危機の力学について話しているのです。

ところで、危機の力学を知り、その知識を競争力として活用することは、不道徳なことなのでしょうか？

1997年11月、午前6時ごろにモーニングコールがあった。彼らは私にこの知らせを伝え、すぐに2級株を 売るようにと促したのです。

11時にアルファ・キャピタルに売ったんだ。その日の終わりには、第2部隊は台座の下になっていた。

私は道徳心がないのでしょうか？

誰が電話したんだ、娘よ？
 
誰が電話したんだ、娘よ？

なぜ、そんなに世の中を恨むのですか？元婿は悪い精神科医ではないので、相談に乗りますよ。

当時23歳だったフェリックス・ルバシェフスキから電話があった。ググってみてください。

 
あなたの分析が示されました...

目的は何ですか...？

- 単に、同僚に自分の仕事を知ってもらうため...？

- それとも、この解析の鑑定を待っているのでしょうか・・・？

対象 1890年～1892年
