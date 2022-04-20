GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 43

Serqey Nikitin:
ふわふわで柔らかくて丁寧な印象になりましたね...。
おい、ニキータ 何をしてる 皆、分かってる筈だ、1年目じゃ無いんだぞ?
 
もう1890か、引き戻しか、さらに下がるか。
 
順調に進み、1863のサポートで止まり、その後下降へ
 

朝刊

XAUUSDは、水平三角形として拡張補正を形成する選択肢に戻る

モデルはちょうど完璧に形成され、不確実なチャネルのサポートゾーンブロックへの下降の目標が明確に追跡可能である。
唯一の「問題」は、これまでの局地的な安値の水準にあるようだ。


チャート上ではすべてが美しく見え、美しすぎて信じられない。
完璧なパターンにはいつも戸惑います。誰もが見るものだから、発注したものを見る人も見るのです。
ごちそうさま でした。

では、その長所と短所、そして代替案について詳しく見ていきましょう。


プロ!

  1. シフのエンドラインとして最初のサポートとなるエリアを突破しています。
  2. 一目均衡表の下限として持続的に支持される領域-を突破した。
  3. 水平三角形の構造は、モデルの性質と完全に一致し、波動レベルの 指標であるメトロノームの 拡大修正の構造と一致する。
  4. 論理的なターゲットゾーンは、分波 レベルのアンドリュースの修正ピッチフォークのエンドラインである。
    これは、A_C/BとA_C/Dを形成するチャネルと一致する。
  5. 中間支持線は、前回の局地的な安値のレベルです。
  6. AGAINSTは、すべてが当たり前すぎて、美しいということを除いては。
    マークアップの別の選択肢（右のチャートを参照）は、サポートゾーンに到達し、その周辺で上方反転が形成される可能性があるということです。
    すなわち、ジュニア波動レベルの サブミクロの 波動-(E)の頂点が形成され、上昇波動-[c]ミクロは、より複雑な変形拡大修正として形成され始めることになるのです。
    チェックとしてのこのバリエーションは、決して軽視できるものではありません。
 
Igor Bebeshin:

よくぞ言ってくれた、少なからず。付け加えると、歴史的な高値を更新する古典的な試みはなく、それなしでは反転について語るには早すぎる。上昇スパートはあるかもしれないが、明らかに後で試みがある。

 

金とユーロの取引


 
Александр:

金とユーロの取引。


モデリング案件が好きなのか、それとも自分の興味があるのか？

 
Igor Bebeshin:

クソッ

金は1オンス1800円で買うものだと思ってた。ダメ？

 
TU-134の図面が一番難しいと思った)))
 
Алексей Тарабанов:

クソッタレ

金は1オンス1800円で買わなければならないのでは？ダメ？

1921で売れ)))

