Vladimir Baskakov:
А 0.チャートにすべての既知の指標を添付し、システム上で取引することを意味するものではありません、それはドロドロです。

あなたの敵は無知である！ だからこその断定的な判断である。

DML&EWA テクニックは、すべてのチャートで1つの分析システムです。

プログラム・アドバイザーのElliott Wave Makerと インジケーターのWLM（波動レベルのメトロノーム）の2つのプログラムモジュールで構成されており、何も予測しませんが、波のマークアップのスケールでダウンしないようにだけアドバイスしてくれます！。

Igor Bebeshin:

分波形の 上位にある上昇目標は達成されていない。
価格はミヌエット 波レベルのアンドリュース・ピッチフォーク均衡チャンネルにタイトにロックされている。


一目均衡表を抜けるまでは、2-3波上の値動きの同方向性を考えなければ、予測は意味がない。

 
どなたかご意見をお聞かせください。
 
Mikhail Simakov:
どなたかご意見をお聞かせください。

月曜日現在 +/-1875

 
Mikhail Simakov:
どなたかご意見をお聞かせください。

分析する。


現在の分析 - 下降トレンド（すべての指標が下降している）....

見通し - いつまで下げ続けるのか...、わからない（私はVangaではない）...、最速の指標群の転換を待って、ポジションを閉じる必要がある...。

 
Serqey Nikitin:

分析する。


現在の分析 - 下降トレンド（すべての指標が下降している）....

展望 - ダウントレンドがいつまで続くのか...？、わからない（私はヴァンガではない）...ポーズを閉じるには、最速の指標群の好転を待つ必要がある...。

どのような指標ですか？

Mikhail Simakov:

指標は何ですか？

プロフィールで見ることができます。あなたは長い間、このフォーラムに参加しているようですね。

今、あなたのプロフィールを見てみたら、インジケーターの名前がほとんど同じでした。

 
価格下落の前提条件は、価格が急騰しすぎること以外にはない
Mikhail Simakov:
価格下落の前提条件は、価格が急騰しすぎること以外にはない

1840を割り込み、そこに留まれば、1705.64まで下落することが予想されます。

- が、今のところ1967.52まで上がりたいようです。

ザウドウズデイリー

