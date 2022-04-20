GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 72 1...656667686970717273747576777879...100 新しいコメント Igor Bebeshin 2020.12.20 10:58 #711 Vladimir Baskakov: А 0.チャートにすべての既知の指標を添付し、システム上で取引することを意味するものではありません、それはドロドロです。 あなたの敵は無知である！ だからこその断定的な判断である。 DML&EWA テクニックは、すべてのチャートで1つの分析システムです。 プログラム・アドバイザーのElliott Wave Makerと インジケーターのWLM（波動レベルのメトロノーム）の2つのプログラムモジュールで構成されており、何も予測しませんが、波のマークアップのスケールでダウンしないようにだけアドバイスしてくれます！。 削除済み 2020.12.20 11:26 #712 Igor Bebeshin:あなたの敵は無知である！ だからこその断定的な判断である。DML&EWA テクニックは、すべてのチャートで1つの分析システムです。プログラム・アドバイザーのElliott Wave Makerと インジケーターのWLM（波動レベルのメトロノーム）の2つのプログラムモジュールで構成されており、何も予測しませんが、波のマークアップのスケールで落ち込まないようにアドバイスするだけです！。 広告は進歩のエンジン Igor Bebeshin 2020.12.22 15:34 #713 分波形の 上位にある上昇目標は達成されていない。 価格はミヌエット 波レベルのアンドリュース・ピッチフォーク均衡チャンネルにタイトにロックされている。 一目均衡表を抜けるまでは、2-3波上の値動きの同方向性を考えなければ、予測は意味がない。 Mikhail Simakov 2021.01.09 17:33 #714 どなたかご意見をお聞かせください。 VVT 2021.01.09 17:52 #715 Mikhail Simakov: どなたかご意見をお聞かせください。 月曜日現在 +/-1875 Serqey Nikitin 2021.01.09 17:53 #716 Mikhail Simakov: どなたかご意見をお聞かせください。 分析する。 現在の分析 - 下降トレンド（すべての指標が下降している）.... 見通し - いつまで下げ続けるのか...、わからない（私はVangaではない）...、最速の指標群の転換を待って、ポジションを閉じる必要がある...。 Mikhail Simakov 2021.01.10 07:00 #717 Serqey Nikitin:分析する。現在の分析 - 下降トレンド（すべての指標が下降している）....展望 - ダウントレンドがいつまで続くのか...？、わからない（私はヴァンガではない）...ポーズを閉じるには、最速の指標群の好転を待つ必要がある...。 どのような指標ですか？ 削除済み 2021.01.10 07:05 #718 Mikhail Simakov:指標は何ですか？ プロフィールで見ることができます。あなたは長い間、このフォーラムに参加しているようですね。 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 今、あなたのプロフィールを見てみたら、インジケーターの名前がほとんど同じでした。 Mikhail Simakov 2021.01.10 07:13 #719 価格下落の前提条件は、価格が急騰しすぎること以外にはない 削除済み 2021.01.10 07:27 #720 Mikhail Simakov: 価格下落の前提条件は、価格が急騰しすぎること以外にはない 1840を割り込み、そこに留まれば、1705.64まで下落することが予想されます。 - が、今のところ1967.52まで上がりたいようです。 1...656667686970717273747576777879...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
А 0.チャートにすべての既知の指標を添付し、システム上で取引することを意味するものではありません、それはドロドロです。
あなたの敵は無知である！ だからこその断定的な判断である。
DML&EWA テクニックは、すべてのチャートで1つの分析システムです。
プログラム・アドバイザーのElliott Wave Makerと インジケーターのWLM（波動レベルのメトロノーム）の2つのプログラムモジュールで構成されており、何も予測しませんが、波のマークアップのスケールでダウンしないようにだけアドバイスしてくれます！。
分波形の 上位にある上昇目標は達成されていない。
価格はミヌエット 波レベルのアンドリュース・ピッチフォーク均衡チャンネルにタイトにロックされている。
一目均衡表を抜けるまでは、2-3波上の値動きの同方向性を考えなければ、予測は意味がない。
どなたかご意見をお聞かせください。
月曜日現在 +/-1875
分析する。
現在の分析 - 下降トレンド（すべての指標が下降している）....
見通し - いつまで下げ続けるのか...、わからない（私はVangaではない）...、最速の指標群の転換を待って、ポジションを閉じる必要がある...。
どのような指標ですか？
プロフィールで見ることができます。あなたは長い間、このフォーラムに参加しているようですね。
今、あなたのプロフィールを見てみたら、インジケーターの名前がほとんど同じでした。
価格下落の前提条件は、価格が急騰しすぎること以外にはない
1840を割り込み、そこに留まれば、1705.64まで下落することが予想されます。
- が、今のところ1967.52まで上がりたいようです。