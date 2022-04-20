GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 21

prostotrader:

ストップで取引しない。

もし価格が1430を突破したら、その時はどうしますか？

 
Alexey Kozitsyn:

私の金取引の手法では、「もし」ということはありません。

 

日足レベルからのリバウンド。


 

日次レベルの内訳。


 
そして、金曜日から短パンを履いています
 
Mikhail Simakov:
私もです )))


 
Александр:

私もです ))))


何によって導かれているのか？
 
Mikhail Simakov:
どうやら貴金属なので、誰も欲しがらないらしい。実際、腐らない商品であり、そのために中世では戦争が絶えなかったし、当時も今も殺し合っている、会計上の通貨単位であり、現在もそうである。投機目的の金の売りは、短期的には利益が少なく、下落するとすぐに回収されるだけである。今は割安感がある。

まあそれは単なる叙情詩であって、行動を促すものではありません。

 
Mikhail Simakov:
あなたの戦略は？

おはようございます。戦略を練っているところです。詳しくは夕方に説明します。走らなくちゃ。良い一日をお過ごしください。

 
Vitaly Muzichenko:

金が割安なら、プラチナはどうなんだ？常に金より高く評価されてきたのに、今は3倍も安い。

