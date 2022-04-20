GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 21 1...141516171819202122232425262728...100 新しいコメント 削除済み 2020.03.18 09:21 #201 prostotrader: ストップで取引しない。 もし価格が1430を突破したら、その時はどうしますか？ prostotrader 2020.03.18 20:19 #202 Alexey Kozitsyn: では、1430を突破したらどうするのですか？ 私の金取引の手法では、「もし」ということはありません。 Александр 2020.03.21 20:17 #203 日足レベルからのリバウンド。 Александр 2020.03.21 20:21 #204 日次レベルの内訳。 Mikhail Simakov 2020.03.22 14:58 #205 そして、金曜日から短パンを履いています Александр 2020.03.22 15:29 #206 Mikhail Simakov: そして、金曜日から短パンになりました。 私もです ))) Mikhail Simakov 2020.03.22 17:50 #207 Александр: 私もです )))) 何によって導かれているのか？ Vitaly Muzichenko 2020.03.22 18:46 #208 Mikhail Simakov: 何によって導かれているのか？ どうやら貴金属なので、誰も欲しがらないらしい。実際、腐らない商品であり、そのために中世では戦争が絶えなかったし、当時も今も殺し合っている、会計上の通貨単位であり、現在もそうである。投機目的の金の売りは、短期的には利益が少なく、下落するとすぐに回収されるだけである。今は割安感がある。 まあそれは単なる叙情詩であって、行動を促すものではありません。 Александр 2020.03.23 05:50 #209 Mikhail Simakov: あなたの戦略は？ おはようございます。戦略を練っているところです。詳しくは夕方に説明します。走らなくちゃ。良い一日をお過ごしください。 Mikhail Simakov 2020.03.23 11:38 #210 Vitaly Muzichenko: どうやら貴金属なので、誰も欲しがらないらしい。実際、腐らない商品であり、そのために中世では戦争が絶えなかったし、当時も今も殺し合っている、会計上の通貨単位であり、現在もそうである。投機目的の金の売りは、短期的には利益が少なく、下落するとすぐに回収されるだけである。今は割安感がある。 まあそれは単なる叙情詩であって、行動を促すものではありません。 金が割安なら、プラチナはどうなんだ？常に金より高く評価されてきたのに、今は3倍も安い。 1...141516171819202122232425262728...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ストップで取引しない。
もし価格が1430を突破したら、その時はどうしますか？
では、1430を突破したらどうするのですか？
私の金取引の手法では、「もし」ということはありません。
日足レベルからのリバウンド。
日次レベルの内訳。
そして、金曜日から短パンになりました。
私もです ))))
何によって導かれているのか？
どうやら貴金属なので、誰も欲しがらないらしい。実際、腐らない商品であり、そのために中世では戦争が絶えなかったし、当時も今も殺し合っている、会計上の通貨単位であり、現在もそうである。投機目的の金の売りは、短期的には利益が少なく、下落するとすぐに回収されるだけである。今は割安感がある。
まあそれは単なる叙情詩であって、行動を促すものではありません。
あなたの戦略は？
おはようございます。戦略を練っているところです。詳しくは夕方に説明します。走らなくちゃ。良い一日をお過ごしください。
金が割安なら、プラチナはどうなんだ？常に金より高く評価されてきたのに、今は3倍も安い。