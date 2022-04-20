GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 78

Ramiz Mavludov:

地下からということで、一番上のやつです。TD 3_

ind.3は何が気に入らないのか？

利益を確定することができる最速のインジケーター ...

indの信号です。3がゼロラインを越えている：「＋」値は上昇傾向、「-」値は下降傾向。

 
下の2つを見ると、最初のものと比べて、エントリーやエグジットの瞬間がかなりよくわかりますね。

 
Ramiz Mavludov:

下の2つを見ると、最初のものと比べて、エントリーやエグジットの瞬間がかなりよくわかりますね。

ここで、ポジションを閉じるための オプションに注目する必要があります。

1.すべての指数がプラス（またはマイナス）になったときに、ポジションを閉じることができます。

2.最速のインジケーターが反転した時点でポジションをクローズすることができます。

3.その他のオプションも可能です...(例えば小さいチャートからの信号など）...。


すべてトレーダーの裁量による。

 
私もそう思います。

 
Serqeサンアレックス

コンピュータはもうないのですが、それでも、そろそろ、トップが

標準のcmdはどうでしょうか？も移動したのか)

 
SanAlex:

cmdでチェックを 実行したほうがいいのでしょうか？

特に違いは感じられず、chkdskがちらほらと効いています。

 
試してみます。


https://support.microsoft.com/ru-ru/topic/、役に立つかもしれません。

そろそろ上がりそうなんだけどな～と思いつつ、なかなか振り向けない。

ザウドウズデイリー 03

パソコンの修復をしている間に......予報通りにはいかなくなりましたね。

ファイル:
tn7n73r7xprv9_02.PNG  381 kb
 

たかだか数百点の＋-の問題です)

全体として、買う準備をしなければならないのは同感です。

金は下降に転じたようだ-1928.59を目指している

ザウドウズデイリー 1928.59

