GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 78

Serqey Nikitin 2021.03.03 12:21 #771
Ramiz Mavludov:地下からということで、一番上のやつです。TD 3_

ind.3は何が気に入らないのか？
利益を確定することができる最速のインジケーター ...
indの信号です。3がゼロラインを越えている：「＋」値は上昇傾向、「-」値は下降傾向。

Ramiz Mavludov 2021.03.03 12:25 #772
Serqey Nikitin:ind.3は何が気に入らないのか？

下の2つを見ると、最初のものと比べて、エントリーやエグジットの瞬間がかなりよくわかりますね。

Serqey Nikitin 2021.03.03 12:30 #773
Ramiz Mavludov:下の2つを見ると、最初のものと比べて、エントリーやエグジットの瞬間がかなりよくわかりますね。

ここで、ポジションを閉じるための オプションに注目する必要があります。
1.すべての指数がプラス（またはマイナス）になったときに、ポジションを閉じることができます。
2.最速のインジケーターが反転した時点でポジションをクローズすることができます。
3.その他のオプションも可能です...(例えば小さいチャートからの信号など）...。
すべてトレーダーの裁量による。

Ramiz Mavludov 2021.03.03 12:36 #774
私もそう思います。

Ramiz Mavludov 2021.03.03 12:38 #775
Serqeサンアレックス
標準のcmdはどうでしょうか？

Ramiz Mavludov 2021.03.03 12:44 #776
SanAlex:cmdでチェックを 実行したほうがいいのでしょうか？
特に違いは感じられず、chkdskがちらほらと効いています。

Ramiz Mavludov 2021.03.03 12:51 #777
試してみます。
https://support.microsoft.com/ru-ru/topic/、役に立つかもしれません。

削除済み 2021.03.03 18:09 #778
そろそろ上がりそうなんだけどな～と思いつつ、なかなか振り向けない。
パソコンの修復をしている間に......予報通りにはいかなくなりましたね。

Ramiz Mavludov 2021.03.03 18:17 #779
たかだか数百点の＋-の問題です)
全体として、買う準備をしなければならないのは同感です。

削除済み 2021.03.22 05:33 #780
金は下降に転じたようだ-1928.59を目指している
ここで、ポジションを閉じるための オプションに注目する必要があります。
1.すべての指数がプラス（またはマイナス）になったときに、ポジションを閉じることができます。
2.最速のインジケーターが反転した時点でポジションをクローズすることができます。
3.その他のオプションも可能です...(例えば小さいチャートからの信号など）...。
すべてトレーダーの裁量による。
そろそろ上がりそうなんだけどな～と思いつつ、なかなか振り向けない。
パソコンの修復をしている間に......予報通りにはいかなくなりましたね。
たかだか数百点の＋-の問題です)
全体として、買う準備をしなければならないのは同感です。
金は下降に転じたようだ-1928.59を目指している