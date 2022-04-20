GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 22 1...151617181920212223242526272829...100 新しいコメント Vitaly Muzichenko 2020.03.23 12:10 #211 Mikhail Simakov: 金が割安なら、プラチナはどうなんだ？常に金より高く評価されてきたのに、今は3倍も安い。 価格ではなく、アプリケーションの問題です。 Mikhail Simakov 2020.03.23 13:31 #212 Alexsandr San: 不運とは何か、不運とどう付き合うか......。 - 忘れ去られてしまった。 ということで、買ってみてください）もしかしたら、ラッキーがあるかもしれませんよ）。 Александр 2020.03.23 18:58 #213 Александр: おはようございます。戦略を練っているところです。詳しくは夕方に説明します。走らなくちゃ。 良い一日をお過ごしください。 これは、私がH1で使っている戦略の一部です。 Александр 2020.03.23 19:06 #214 Александр: これは、私がH1で使っている戦略の一部です。 日足から押し戻され、H1でエントリーポイントが形成されれば、オプションでショートを検討するつもりです。日足を突破して上に固定されれば、買いを検討します。 このようなもの ) Mikhail Simakov 2020.03.24 00:30 #215 Александр: 日足から反発し、H1でエントリーポイントが形成されれば、ショートを検討します。日足レベルを突破して定着した場合は、買いエントリーオプションを検討します。 このようなもの) 長期的な履歴で戦略を検証したことがありますか？ 調整後、価格は再び下落に転じると想定しています。 GhostMan 2020.03.24 12:00 #216 https://www.mql5.com/ru/forum/163424/page20#comment_15480377 ready =) GOLD 2020.03.17www.mql5.com Привет! Стоит ли покупать золото по 1130... 削除済み 2020.03.24 12:12 #217 R2 - Taken - 今、考える必要がある。 ----------------------は、すぐそこにある、リバウンド。 削除済み 2020.03.24 12:23 #218 Alexsandr San: R2 - Taken - 今、考える必要がある。 ----------------------は、ちょうどバウンスしているところです。 なきにしもあらず GhostMan 2020.03.24 12:26 #219 Alexsandr San: R2 - Taken - 今、考える必要がある。 ----------------------は、ちょうどバウンスしているところです。 ただ、じっと我慢して、2-5日間、30-40pipsの幅で横ばいになる必要がある...。 GhostMan 2020.03.24 12:28 #220 Alexsandr San: しない - ブローカーは与えない だから、そうしないんだ。） 1...151617181920212223242526272829...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
金が割安なら、プラチナはどうなんだ？常に金より高く評価されてきたのに、今は3倍も安い。
価格ではなく、アプリケーションの問題です。
不運とは何か、不運とどう付き合うか......。
- 忘れ去られてしまった。
ということで、買ってみてください）もしかしたら、ラッキーがあるかもしれませんよ）。
おはようございます。戦略を練っているところです。詳しくは夕方に説明します。走らなくちゃ。 良い一日をお過ごしください。
これは、私がH1で使っている戦略の一部です。
日足から押し戻され、H1でエントリーポイントが形成されれば、オプションでショートを検討するつもりです。日足を突破して上に固定されれば、買いを検討します。
このようなもの )
長期的な履歴で戦略を検証したことがありますか？調整後、価格は再び下落に転じると想定しています。
R2 - Taken - 今、考える必要がある。
----------------------は、すぐそこにある、リバウンド。
なきにしもあらず
ただ、じっと我慢して、2-5日間、30-40pipsの幅で横ばいになる必要がある...。
しない - ブローカーは与えない