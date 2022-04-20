GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 22

Mikhail Simakov:

金が割安なら、プラチナはどうなんだ？常に金より高く評価されてきたのに、今は3倍も安い。

価格ではなく、アプリケーションの問題です。

 
Alexsandr San:

不運とは何か、不運とどう付き合うか......。

- 忘れ去られてしまった。

ということで、買ってみてください）もしかしたら、ラッキーがあるかもしれませんよ）。

 
Александр:

おはようございます。戦略を練っているところです。詳しくは夕方に説明します。走らなくちゃ。 良い一日をお過ごしください。

これは、私がH1で使っている戦略の一部です。


 
日足から押し戻され、H1でエントリーポイントが形成されれば、オプションでショートを検討するつもりです。日足を突破して上に固定されれば、買いを検討します。

このようなもの )

 
長期的な履歴で戦略を検証したことがありますか？

調整後、価格は再び下落に転じると想定しています。
 
R2 - Taken - 今、考える必要がある。

----------------------は、すぐそこにある、リバウンド。

XAUUSDH2

Alexsandr San:

R2 - Taken - 今、考える必要がある。

----------------------は、ちょうどバウンスしているところです。


なきにしもあらず

まかりならぬ

 
Alexsandr San:

R2 - Taken - 今、考える必要がある。

----------------------は、ちょうどバウンスしているところです。


ただ、じっと我慢して、2-5日間、30-40pipsの幅で横ばいになる必要がある...。

 
Alexsandr San:

しない - ブローカーは与えない

だから、そうしないんだ。）
