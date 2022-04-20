GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 87 1...808182838485868788899091929394...100 新しいコメント mixail789 mixajlof 2022.01.25 19:40 #861 金は上昇を続け、ETF-GLDの取引は mixail789 mixajlof 2022.01.25 19:42 #862 XAUCHFに関するディール 削除済み 2022.01.25 21:02 #863 Алексей Тарабанов #:そうですね、普通はそうですよね。待ちましょう。 うまくいきましたね～、これで少しは弾みがついたのでは！？ Алексей Тарабанов 2022.01.25 21:06 #864 SanAlex #:がうまくいったので、今はちょっとバウンドしているはずです ただ、一日の締めは。 削除済み 2022.01.25 21:10 #865 Алексей Тарабанов #:ただ、一日の締めは。 XAUUSD=Daily 1770.99はここでバウンドすることを考えているようだ! Алексей Тарабанов 2022.01.25 21:15 #866 SanAlex #:XAUUSD=Daily 1770.99は、ここで跳ね返そうと考えているようだ? 見た目は上々。お金はたくさんあるので、株は必要ない、だから金だ。 Serqey Nikitin 2022.01.26 04:07 #867 分析する。 現在の状態は、上昇傾向にあるが、まだLOSSING（ind.3ダウン）...。 最適解：当面、市場から撤退し、全指標の 一方向への反転を待つ。 削除済み 2022.01.27 07:41 #868 SanAlex #:XAUUSD=Daily Looks like 1770.99 is going bounce here ?（1770.99はここでバウンドするようだ）? XAUUSD-H1 おそらく、今日は、1827.86に戻り、さらに1770.99に 落下し続けるでしょう。ただし、1833.05を上回ると反転する可能性が あります。 Serqey Nikitin 2022.01.27 07:58 #869 SanAlex #:XAUUSD-H1 おそらく、今日は、1827.86に戻り、1770.99に さらに落下を継続します。 1833.05の上に統合された場合、上向きに反転する可能性がありますが。 分析する。 現状は下降トレンドにある(すべての指標が下降している・・・) 位置を固定するには、3つの最速指標の反転を待つ... クロージングは、例えば30分、より小さなチャートで設定することができますが... 選択肢は常にある... mixail789 mixajlof 2022.02.07 19:28 #870 XAUAUDの 契約 1...808182838485868788899091929394...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
金は上昇を続け、ETF-GLDの取引は
XAUCHFに関するディール
そうですね、普通はそうですよね。待ちましょう。
うまくいきましたね～、これで少しは弾みがついたのでは！？
がうまくいったので、今はちょっとバウンドしているはずです
ただ、一日の締めは。
XAUUSD=Daily 1770.99はここでバウンドすることを考えているようだ!
見た目は上々。お金はたくさんあるので、株は必要ない、だから金だ。
分析する。
現在の状態は、上昇傾向にあるが、まだLOSSING（ind.3ダウン）...。
最適解：当面、市場から撤退し、全指標の 一方向への反転を待つ。
XAUUSD-H1 おそらく、今日は、1827.86に戻り、さらに1770.99に 落下し続けるでしょう。ただし、1833.05を上回ると反転する可能性が あります。
現状は下降トレンドにある(すべての指標が下降している・・・)
位置を固定するには、3つの最速指標の反転を待つ... クロージングは、例えば30分、より小さなチャートで設定することができますが...
選択肢は常にある...
XAUAUDの 契約