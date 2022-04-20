GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 93

新しいコメント
 

今日はここまで、時間的に止まるのがメイン、おそらく今日は下げるのは難しいでしょう。


 
Yuriy Zaytsev #:

GOLDに関しては、私の理解では、確認が取れないということ ですが、そうなのでしょうか？

でも、ニュースもイベントもない？

ニュースやイベントは、まず価格に反映させなければなりません。


価格はすべてを考慮したものです。

 
Serqey Nikitin #:

ニュースやイベントは、何よりもまず価格に反映されます。


THE PRICEはEVERYTHINGを考えます。

じつは

ここにあるもの - 1950年


 
Yuriy Zaytsev #:

そうなんです。

ここにあるもの - 1950年


では、いつも当てて いるのか、それとも大型連休の時だけ当てるのか...？

SPORTLOTOをプレイしてみてはいかがでしょうか？


アドバイザーは、1945年にポジションを閉じようが、1955年に閉じようが、気にしない...。儲かればいいんだ!

 
Serqey Nikitin #:

では、 いつも当てて いるのか、それとも大型連休の時だけなのか・・・？

SPORTLOTOをプレイしてみてはいかがでしょうか？


アドバイザーは、1945年にポジションを閉じようが、1955年に閉じようが、気にしない...。要は儲かるかどうかです！（笑

あなたのアドバイザーは1955年にクローズしたのか-それとも1945年を待っているのか

宇宙から直接知識を得ているのでしょうか？それとも、スポーツビンゴで鍛えられたのか？

追伸

推測ではなく 、レベルを読み、ボリュームを見るだけです

 
Yuriy Zaytsev #:

あなたのアドバイザーは1955年のために閉じている - または彼は1945年を待っています。

彼は宇宙から直接知識を得ているのでしょうか？それとも、スポーツビンゴで鍛えられただけなのか？

追伸

推測ではなく 、ただレベルを読み、ボリュームを見ているだけです。

今、わかったよ!

LEVELSを描いた んですね。ところで、「宇宙から持ってきた」んですか？それとも「夢で見た」んですか？

いや、スポーツロトのように当てているのでは......？

とにかく、「未来」が見える霊能者がうらやましいといつも思っています。

 
Serqey Nikitin #:

今、わかったよ!

LEVELSを描いたのは...、ところで「宇宙から持ってきた」のでしょうか...、夢だったのでしょうか...？

いや、スポーツロトのように当てているのでは......？

とにかく、「未来」が見える超能力者が うらやましい...。

ああ、 そういうことだったのか！これでよくわかった。

それとも、午前10時が正確なレベルであることに、とても腹が立ったのでしょうか？

でも、まだ6時45分じゃないし、1945円になったら大失敗だ :))) 私の顔をテーブルにぶつける口実ができるぞ。

 
Yuriy Zaytsev #:

ああ、 そういうことだったのか！これでよくわかったよ、嫉妬しないでね、同僚の友達。

それとも、午前10時に正確なレベルであることが、よほど苦痛だったのでしょうか？

でも、まだ6時45分じゃないし、1945円になったら大失敗しちゃうよ：））私の顔をテーブルにぶつける口実ができるね。

私はExpert Advisorしか持っていないのですが、これには超能力はありません。

でも、私はそれでいいんです!

そして、羨望？ それは私の子供の頃の夢、魔法使いと魔法使い...まあ、私は少なくとも1つの欠点を持っている必要があります......？

想像力が豊かなのは美徳かもしれませんが...。

 
Serqey Nikitin #:

あなたは私を誤解している！私は、あなたが理解するように、サイキックが存在しない、唯一のEAが動作している - 少しも....

でも、私はそれでいいんです!

そして嫉妬？ それは私の子供の頃の夢、マジシャンや魔法使いについて......まあ、私は少なくとも1つの欠点を持って いる必要があります......？

想像力が豊かなのは美徳かもしれませんが...。

うわー、人類の夢だー。

デメリットはひとつ。

 
Yuriy Zaytsev #:

うわー、人類の夢だー。

たった一つの欠点

まあ...そうですね...それはありますね...。
1...8687888990919293949596979899100
新しいコメント