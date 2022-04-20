GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 36 1...293031323334353637383940414243...100 新しいコメント Александр 2020.09.10 20:02 #351 バイでワークアウト。Baiの継続的な作業。 削除済み 2020.09.11 07:40 #352 prostotrader: なんでこのスレをこのコーナーに移動させたんだろう？ 追い打ちをかけるように......でも、自分では何も書かないんですか？ Novichok_Elena 2020.09.11 14:52 #353 初心者のためのヒントがあれば、お願いしますデモ口座でゴールドチャートを 開くには？ 削除済み 2020.09.11 18:27 #354 Novichok_Elena:初心者のためのヒントがあれば、お願いしますデモ口座でGoldチャートを 開くにはどうすればよいですか？ ViewMarket Overview ファイル: 2pkive.PNG 109 kb Александр 2020.09.11 20:12 #355 そんなこともあるんだ!!!友人とコニャックを飲みに行ってきます ))))良い週末をお過ごしください。 Novichok_Elena 2020.09.11 20:22 #356 SanAlex:TypeMarket overview SanAlexさんありがとうございます！表示/市場概要は私がやったことです、私はテーブルラインから注文を開いた、今私はあまりにもチャートを開いた！。ご感想をお寄せいただきありがとうございました。 prostotrader 2020.09.11 21:09 #357 SanAlex:出ているのに、自分では何も書かないんですか？ 森に金を埋める...。 それに、FOREXの人がここに書くことは読みたくないです。 Алексей Тарабанов 2020.09.11 23:26 #358 1750-1800レベルまでなら金を買わない。そんな気分にはなれません。 Serqey Nikitin 2020.09.12 15:04 #359 分析: トレンドは上昇中であり、長い間そうでした - 2年間... オープンポジションは買いだけです - リスクは最小限です（トレンドは常に出てきます！）... 小さいチャート（H2またはH3）でエントリーポイントを探す... 今、プルバックする... Aliaksei Chyzhyk 2020.09.15 19:41 #360 Александр:そんなこともあるんだ!!!友人とコニャックを飲みに行ってきます ))))良い週末をお過ごしください。時々、私は鋸に入らないようにするか、または私はボリュームをカットし、日に沿って停止を伸ばす。 1...293031323334353637383940414243...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
バイでワークアウト。Baiの継続的な作業。
なんでこのスレをこのコーナーに移動させたんだろう？
追い打ちをかけるように......でも、自分では何も書かないんですか？
初心者のためのヒントがあれば、お願いしますデモ口座でゴールドチャートを 開くには？
そんなこともあるんだ!!!友人とコニャックを飲みに行ってきます ))))良い週末をお過ごしください。
森に金を埋める...。
それに、FOREXの人がここに書くことは読みたくないです。
トレンドは上昇中であり、長い間そうでした - 2年間... オープンポジションは買いだけです - リスクは最小限です（トレンドは常に出てきます！）...
小さいチャート（H2またはH3）でエントリーポイントを探す... 今、プルバックする...
時々、私は鋸に入らないようにするか、または私はボリュームをカットし、日に沿って停止を伸ばす。