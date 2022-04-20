GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 36

新しいコメント
 

バイでワークアウト。Baiの継続的な作業。


削除済み  
prostotrader:
なんでこのスレをこのコーナーに移動させたんだろう？

追い打ちをかけるように......でも、自分では何も書かないんですか？

 

初心者のためのヒントがあれば、お願いしますデモ口座でゴールドチャートを 開くには？

削除済み  
Novichok_Elena:

初心者のためのヒントがあれば、お願いしますデモ口座でGoldチャートを 開くにはどうすればよいですか？

ViewMarket Overview

ファイル:
2pkive.PNG  109 kb
 

そんなこともあるんだ!!!友人とコニャックを飲みに行ってきます ))))良い週末をお過ごしください。



 
SanAlex:

TypeMarket overview

SanAlexさんありがとうございます！表示/市場概要は私がやったことです、私はテーブルラインから注文を開いた、今私はあまりにもチャートを開いた！。ご感想をお寄せいただきありがとうございました。
 
SanAlex:

出ているのに、自分では何も書かないんですか？

森に金を埋める...。

それに、FOREXの人がここに書くことは読みたくないです。

 
1750-1800レベルまでなら金を買わない。そんな気分にはなれません。
 

分析:

トレンドは上昇中であり、長い間そうでした - 2年間... オープンポジションは買いだけです - リスクは最小限です（トレンドは常に出てきます！）...

小さいチャート（H2またはH3）でエントリーポイントを探す... 今、プルバックする...

 
Александр:

そんなこともあるんだ!!!友人とコニャックを飲みに行ってきます ))))良い週末をお過ごしください。

時々、私は鋸に入らないようにするか、または私はボリュームをカットし、日に沿って停止を伸ばす。


1...293031323334353637383940414243...100
新しいコメント