GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 98

Yuriy Zaytsev 2022.03.29 08:43 #971
GOLD-6.22今日はすべての指標がダウンしています。

Serqey Nikitin 2022.03.29 08:53 #972
Fast235 #:入札があったのに、それを否定するのか？
指標が存在することは、私の分析でも確認されています
また、インジケーターの仕組みや使い方を理解していない初心者も同様です...。
同じことが指標の動作とそのアプリケーションを理解していない初心者のために行く...私を驚かせるもう一つは、テスターでこれらの指標を確認せずにナンセンスの繰り返しです...。
さらに、試合を理解しないまま：水中では普通の銃は撃てない......。

Serqey Nikitin 2022.03.29 09:03 #973
金に関する分析。
フラットな状態が続く...
最適なオプションは、すべてのインジケータが一方向に回転するのを待つことです...。

Yuriy Zaytsev 2022.03.29 09:12 #974
マーケットオープン後、1920年の実際の水準が得られる
1900年 今日でなくても、他の日でも可能性は高い。
追伸
テクニカル指標は 後で目を覚ましますが、まだフラットな状態です。

Serqey Nikitin 2022.03.29 09:19 #975
Yuriy Zaytsev #:テクニカル指標は 後で目を 覚ますだろう、まだ横ばい状態だ
もし、50年以上も前の古いものが正しく機能していれば、トレーダーの半分はとっくに億万長者になっていたはずだ...」というのは、どんな「合理的」な人にも明らかなことである。
結論：普通のトレーダーは、利益を上げるためにインジケータを開発する!

Fast235 2022.03.29 09:59 #976
Serqey Nikitin #:指標があることは、私の分析で確認済みですそして、オーバーブディングは、インジケーターの仕事とその使い方を理解していない初心者が言う．同じことが指標の動作とそのアプリケーションを理解していない初心者のために行く... 私を驚かせるもう一つは、彼らはテスターでこれらの指標を確認せずにナンセンスを繰り返すということです...また、試合を理解せずに：水中では普通の銃は撃てない...。
ここにいる全員がバカだと思ってるのか？
最後の4ページ、W1再描画のスクリーンショット2枚、見せて？

Serqey Nikitin 2022.03.29 10:27 #977
Fast235 #:ここにいるみんなをバカにしてるのか？最後の4ページ、W1再描画のスクリーンショットが2枚、表示されていますね。
古いテンプレートで設定が 違うものを適用してしまったのかもしれない・・・そんなこともありますね。
でも、その観察眼はいいですねー。
実は、大きなチャート（H8...W1...MN...）では、原則的にオーバードローはないのですが......。そして、私は小さなチャート（ピプシング、スキャルピング...）で動作しないので、私はすべてのこのようなものに興味を持っていない...。

Serqey Nikitin 2022.03.29 10:47 #978
MYインジケータを使ったEAの続きです。

Yuriy Zaytsev 2022.03.29 16:12 #979
Serqey Nikitin #:MYインジケータを使ったEAの続きです。
鏡」の本物はどこにあるのか :)
24時間EAで作業していたので、私を含めてみんなが黙っていました :) 。
EAのデバッグをしたときに、デモオープナーで10億5千万円を調達したことがあるのですが、なぜかフォーブスのリストに自分の名前がなかったんです。

Serqey Nikitin 2022.03.29 16:18 #980
Yuriy Zaytsev #:そして、"鏡像 "の本物はどこにあるのか :)例えば、シグナルで24時間営業することも可能ですというわけで、私も含めてみんな黙っています。 涙のデモで15億円稼いだこともある-アドバイザーのデバッグのとき
で、「鏡」の実物の「10億5千万」はどこにあるんだ......？
幼稚園 - ストラップにズボン！...
GOLD-6.22今日はすべての指標がダウンしています。
入札があったのに、それを否定するのか？
指標が存在することは、私の分析でも確認されています
また、インジケーターの仕組みや使い方を理解していない初心者も同様です...。
同じことが指標の動作とそのアプリケーションを理解していない初心者のために行く...私を驚かせるもう一つは、テスターでこれらの指標を確認せずにナンセンスの繰り返しです...。
さらに、試合を理解しないまま：水中では普通の銃は撃てない......。
金に関する分析。
フラットな状態が続く...
最適なオプションは、すべてのインジケータが一方向に回転するのを待つことです...。
マーケットオープン後、1920年の実際の水準が得られる
1900年 今日でなくても、他の日でも可能性は高い。
追伸
テクニカル指標は 後で目を覚ましますが、まだフラットな状態です。
テクニカル指標は 後で目を 覚ますだろう、まだ横ばい状態だ
もし、50年以上も前の古いものが正しく機能していれば、トレーダーの半分はとっくに億万長者になっていたはずだ...」というのは、どんな「合理的」な人にも明らかなことである。
結論：普通のトレーダーは、利益を上げるためにインジケータを開発する!
指標があることは、私の分析で確認済みです
そして、オーバーブディングは、インジケーターの仕事とその使い方を理解していない初心者が言う．
同じことが指標の動作とそのアプリケーションを理解していない初心者のために行く... 私を驚かせるもう一つは、彼らはテスターでこれらの指標を確認せずにナンセンスを繰り返すということです...
また、試合を理解せずに：水中では普通の銃は撃てない...。
ここにいる全員がバカだと思ってるのか？
最後の4ページ、W1再描画のスクリーンショット2枚、見せて？
ここにいるみんなをバカにしてるのか？
最後の4ページ、W1再描画のスクリーンショットが2枚、表示されていますね。
古いテンプレートで設定が 違うものを適用してしまったのかもしれない・・・そんなこともありますね。
でも、その観察眼はいいですねー。
実は、大きなチャート（H8...W1...MN...）では、原則的にオーバードローはないのですが......。そして、私は小さなチャート（ピプシング、スキャルピング...）で動作しないので、私はすべてのこのようなものに興味を持っていない...。
MYインジケータを使ったEAの続きです。
MYインジケータを使ったEAの続きです。
鏡」の本物はどこにあるのか :)
24時間EAで作業していたので、私を含めてみんなが黙っていました :) 。
EAのデバッグをしたときに、デモオープナーで10億5千万円を調達したことがあるのですが、なぜかフォーブスのリストに自分の名前がなかったんです。
そして、"鏡像 "の本物はどこにあるのか :)
例えば、シグナルで24時間営業することも可能です
というわけで、私も含めてみんな黙っています。涙のデモで15億円稼いだこともある-アドバイザーのデバッグのとき
で、「鏡」の実物の「10億5千万」はどこにあるんだ......？
幼稚園 - ストラップにズボン！...