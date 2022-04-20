GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 67

SanAlex:
は、今日1823.06まで行くのか、行かないのか？

この調子ならいける!!!!

 
Александр:

さて、ここでSTOP!



買うんじゃなかった...。どこか1877の価格でフィボレベルがあり、そこから2日間バウンスし、今どこかチャンネル1827の底部バーとさらに私は知らない。 おそらくバウンス。 誰がそのような動きに接続されているのか知っているのだろうか？
 
Djbl:
ニュース的な要素もあるようです。ドル高になりました。
Screenshot_20201123-184210.jpg  260 kb
 
Александр:
ニュース要因のようです。ドル高が進んでいる

テクノロジーとは関係ない、とてもニュース性の高いもの

 
Vitaly Muzichenko:

今朝早くからテクニカルに予測

1

 
法規制」に進む。
 
Алексей Тарабанов:
法規制」に進む。

新しいことは何もない、すべてのパターンがすでに見つかっている)

 
VVT:

それじゃ

Александр:

この調子でいけば、きっと成功する !

1750.97までいくのか、いかないのか？

XAUUSDDaily_1750.97.png  66 kb
 
ワクチンに関する新しいニュース、ファイザー社は90%の成功率だったが、今は95%になった。
