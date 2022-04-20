GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 67 1...606162636465666768697071727374...100 新しいコメント Александр 2020.11.23 16:15 #661 SanAlex: は、今日1823.06まで行くのか、行かないのか？ この調子ならいける!!!! Djbl 2020.11.23 16:45 #662 Александр:さて、ここでSTOP! 買うんじゃなかった...。どこか1877の価格でフィボレベルがあり、そこから2日間バウンスし、今どこかチャンネル1827の底部バーとさらに私は知らない。 おそらくバウンス。 誰がそのような動きに接続されているのか知っているのだろうか？ Александр 2020.11.23 17:44 #663 Djbl: 買わなきゃよかったのに...。どこかに1877の価格でフィボレベルがあり、2日間そこからバウンスし、今どこかチャンネル1827の底に、私は知らない。 おそらくバウンス。 誰がこの動きは、接続されているのか知っている？ ニュース的な要素もあるようです。ドル高になりました。 ファイル: Screenshot_20201123-184210.jpg 260 kb Vitaly Muzichenko 2020.11.23 22:10 #664 Александр: ニュース要因のようです。ドル高が進んでいる テクノロジーとは関係ない、とてもニュース性の高いもの VVT 2020.11.23 23:48 #665 Vitaly Muzichenko:テクノロジーとは関係ない、とてもニュース性の高いもの 今朝早くからテクニカルに予測 Алексей Тарабанов 2020.11.24 00:23 #666 法規制」に進む。 VVT 2020.11.24 00:26 #667 Алексей Тарабанов: 法規制」に進む。 新しいことは何もない、すべてのパターンがすでに見つかっている) Алексей Тарабанов 2020.11.24 00:47 #668 VVT:新しいことは何もない、すべてのパターンがすでに見つかっている) それじゃ 削除済み 2020.11.24 14:26 #669 Александр:この調子でいけば、きっと成功する ! 1750.97までいくのか、いかないのか？ ファイル: XAUUSDDaily_1750.97.png 66 kb Ramiz Mavludov 2020.11.24 15:27 #670 ワクチンに関する新しいニュース、ファイザー社は90%の成功率だったが、今は95%になった。 1...606162636465666768697071727374...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
は、今日1823.06まで行くのか、行かないのか？
この調子ならいける!!!!
さて、ここでSTOP!
買わなきゃよかったのに...。どこかに1877の価格でフィボレベルがあり、2日間そこからバウンスし、今どこかチャンネル1827の底に、私は知らない。 おそらくバウンス。 誰がこの動きは、接続されているのか知っている？
ニュース要因のようです。ドル高が進んでいる
テクノロジーとは関係ない、とてもニュース性の高いもの
テクノロジーとは関係ない、とてもニュース性の高いもの
今朝早くからテクニカルに予測
法規制」に進む。
新しいことは何もない、すべてのパターンがすでに見つかっている)
新しいことは何もない、すべてのパターンがすでに見つかっている)
それじゃ
この調子でいけば、きっと成功する !
1750.97までいくのか、いかないのか？