GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 39 1...323334353637383940414243444546...100 新しいコメント Serqey Nikitin 2020.09.19 10:49 #381 Vladimir Baskakov: アンケートを取るだけ、それだけでいいんです。 そんなにイライラしないでください...すべてのトレーダーがSTABILIZED PROFITを作ることができるわけではありません...。 削除済み 2020.09.19 10:51 #382 Serqey Nikitin: そんなにイライラしないでください...すべてのトレーダーが安定した利益を上げられるわけではないのです...。 そうなんです、あなたには...。 Serqey Nikitin 2020.09.19 10:57 #383 Vladimir Baskakov: ええ、そんなことはありませんよ。 ほら、簡単に同僚を元気づけられるでしょ......？ "嫌なことをすれば、心が喜ぶ！" VVT 2020.09.19 11:39 #384 Serqey Nikitin:あなたのGAMEを説明してください。「もうちょっと踏み込んだら落ちる」...。2年前からこの楽器は同じ方向を向いて「踏ん張って」いる......。なぜ止めなければならないのか...？Uターンを示す 指標までは、すべての「処方箋」はあなた個人にとってのみ重要です...。全ての指標が上昇トレンドを示す限り... 継続的な成長を望むあなたの甘さには驚かされる、そんなことはない、歴史を見よ。 指標は既成事実を示すものであり、予測とは全く異なるものである。 議論になることはない、見てみよう、分析頑張ってください :) Aleksandr Yakovlev 2020.09.19 11:39 #385 皆さん、こんにちは。これがどっちに転ぶかは全く分からない。 私ならまだ交換しない。 削除済み 2020.09.19 11:49 #386 Aleksandr Yakovlev:皆さん、こんにちは。これがどっちに転ぶかは全く分からない。私ならまだ交換しない。 ハイ！まず下がりますよ～、だから買えますよ～、と計画通りに進んでいきます。 -------------------------- どっちに転ぶかわからない、どっちにも転ばないといけない。 ファイル: XAUUSDM15.png 38 kb Serqey Nikitin 2020.09.19 11:52 #387 ElenaVVT:継続的な成長を望むあなたの甘さには驚かされる。そんなことは起こらない、歴史を見よ。指標は既成事実を示すものであり、予測とは全く別物である。私は議論を始めるつもりはありません、見てみましょう、あなたの分析を頑張ってください :) また、あなたの分析も気に入っています。 1.数年前、「またやるべきだ」と思う出来事があったそうですが......。 2.継続的な成長というものはなく、2年間成長があったというのは異常なことでしかない...。 3.秋が来たから逆転する...、なんだか2年間秋がないような...。 私もこの秋に逆転が起これば嬉しいのですが・・・その時は、「ヴァンガさんレベルの未来を予言する霊能者を知っている！」と皆に言いふらすことにします。 VVT 2020.09.19 11:54 #388 SanAlex:ハイ！まずは撃沈-それで買いが入り、その後予定に戻ります。 新高値に挑戦し、DOWNするのか!!!! 削除済み 2020.09.19 12:00 #389 ElenaVVT:高値更新を試みて下がる!!!! 下がればEAを売りに切り替える--そこからゆっくりやっていく。 VVT 2020.09.19 12:04 #390 Serqey Nikitin:私もあなたの分析が好きです。1.数年前、あるイベントがあり、それを繰り返すべきだと......。2.継続的な成長-継続的な成長などありえないし、2年間成長があったというのは異常事態に過ぎない...。3.秋が来たから逆転する...、なんだか2年間秋がないような...。私もこの秋にUターンが実現すれば嬉しいのですが・・・その時は、「ヴァンガさんレベルの未来を予言する霊能者を知っている！」と皆に言いふらしますね。 親愛なる皆様、ご参考までに、ここ数年のいくつかの指標とチャートは別として、他にも多くの情報源があります、いいですか、もし まだご存知なければ、続ける意味はありません、私は極論には関与しません、見てみましょう 1...323334353637383940414243444546...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
アンケートを取るだけ、それだけでいいんです。
そんなにイライラしないでください...すべてのトレーダーが安定した利益を上げられるわけではないのです...。
ええ、そんなことはありませんよ。
ほら、簡単に同僚を元気づけられるでしょ......？
"嫌なことをすれば、心が喜ぶ！"
あなたのGAMEを説明してください。「もうちょっと踏み込んだら落ちる」...。
2年前からこの楽器は同じ方向を向いて「踏ん張って」いる......。なぜ止めなければならないのか...？
Uターンを示す 指標までは、すべての「処方箋」はあなた個人にとってのみ重要です...。
全ての指標が上昇トレンドを示す限り...
継続的な成長を望むあなたの甘さには驚かされる、そんなことはない、歴史を見よ。
指標は既成事実を示すものであり、予測とは全く異なるものである。
議論になることはない、見てみよう、分析頑張ってください :)
皆さん、こんにちは。これがどっちに転ぶかは全く分からない。
私ならまだ交換しない。
皆さん、こんにちは。これがどっちに転ぶかは全く分からない。
私ならまだ交換しない。
ハイ！まず下がりますよ～、だから買えますよ～、と計画通りに進んでいきます。
--------------------------
どっちに転ぶかわからない、どっちにも転ばないといけない。
継続的な成長を望むあなたの甘さには驚かされる。そんなことは起こらない、歴史を見よ。
指標は既成事実を示すものであり、予測とは全く別物である。
私は議論を始めるつもりはありません、見てみましょう、あなたの分析を頑張ってください :)
また、あなたの分析も気に入っています。
1.数年前、「またやるべきだ」と思う出来事があったそうですが......。
2.継続的な成長というものはなく、2年間成長があったというのは異常なことでしかない...。
3.秋が来たから逆転する...、なんだか2年間秋がないような...。
私もこの秋に逆転が起これば嬉しいのですが・・・その時は、「ヴァンガさんレベルの未来を予言する霊能者を知っている！」と皆に言いふらすことにします。
ハイ！まずは撃沈-それで買いが入り、その後予定に戻ります。
新高値に挑戦し、DOWNするのか!!!!
高値更新を試みて下がる!!!!
下がればEAを売りに切り替える--そこからゆっくりやっていく。
私もあなたの分析が好きです。
1.数年前、あるイベントがあり、それを繰り返すべきだと......。
2.継続的な成長-継続的な成長などありえないし、2年間成長があったというのは異常事態に過ぎない...。
3.秋が来たから逆転する...、なんだか2年間秋がないような...。
私もこの秋にUターンが実現すれば嬉しいのですが・・・その時は、「ヴァンガさんレベルの未来を予言する霊能者を知っている！」と皆に言いふらしますね。
親愛なる皆様、ご参考までに、ここ数年のいくつかの指標とチャートは別として、他にも多くの情報源があります、いいですか、もし まだご存知なければ、続ける意味はありません、私は極論には関与しません、見てみましょう