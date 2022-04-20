GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 39

Vladimir Baskakov:
アンケートを取るだけ、それだけでいいんです。
そんなにイライラしないでください...すべてのトレーダーがSTABILIZED PROFITを作ることができるわけではありません...。
Serqey Nikitin:
そうなんです、あなたには...。
 
Vladimir Baskakov:
ええ、そんなことはありませんよ。

ほら、簡単に同僚を元気づけられるでしょ......？

"嫌なことをすれば、心が喜ぶ！"

 
Serqey Nikitin:

あなたのGAMEを説明してください。「もうちょっと踏み込んだら落ちる」...。

2年前からこの楽器は同じ方向を向いて「踏ん張って」いる......。なぜ止めなければならないのか...？


Uターンを示す 指標までは、すべての「処方箋」はあなた個人にとってのみ重要です...。


全ての指標が上昇トレンドを示す限り...

継続的な成長を望むあなたの甘さには驚かされる、そんなことはない、歴史を見よ。

指標は既成事実を示すものであり、予測とは全く異なるものである。

議論になることはない、見てみよう、分析頑張ってください :)

 

皆さん、こんにちは。これがどっちに転ぶかは全く分からない。

私ならまだ交換しない。


Aleksandr Yakovlev:

皆さん、こんにちは。これがどっちに転ぶかは全く分からない。

私ならまだ交換しない。


ハイ！まず下がりますよ～、だから買えますよ～、と計画通りに進んでいきます。

--------------------------

どっちに転ぶかわからない、どっちにも転ばないといけない。

ファイル:
XAUUSDM15.png  38 kb
 
ElenaVVT:

また、あなたの分析も気に入っています。

1.数年前、「またやるべきだ」と思う出来事があったそうですが......。

2.継続的な成長というものはなく、2年間成長があったというのは異常なことでしかない...。

3.秋が来たから逆転する...、なんだか2年間秋がないような...。

私もこの秋に逆転が起これば嬉しいのですが・・・その時は、「ヴァンガさんレベルの未来を予言する霊能者を知っている！」と皆に言いふらすことにします。

 
SanAlex:

ハイ！まずは撃沈-それで買いが入り、その後予定に戻ります。

新高値に挑戦し、DOWNするのか!!!!

ElenaVVT:

高値更新を試みて下がる!!!!

下がればEAを売りに切り替える--そこからゆっくりやっていく。

 
Serqey Nikitin:

私もあなたの分析が好きです。

親愛なる皆様、ご参考までに、ここ数年のいくつかの指標とチャートは別として、他にも多くの情報源があります、いいですか、もし まだご存知なければ、続ける意味はありません、私は極論には関与しません、見てみましょう

