mixail789 mixajlof #:

金に関する分析。

2つのチャートを見てみよう......。

H8チャートでは - 一般的なトレンドは...

H2チャートに-現在のペアの状態...

1. GENERALトレンドを定義する。

現状は上昇傾向にある（指標3、7がプラス）。


2.日中のトレンド

現在の状態は、Indです。3と7がマイナスの位置にある場合は、引けがあることを意味する。


逆転の発想で取り組めば、H2でも十分なのだが......。

トレンドに取り組んでいる場合は、今 - 市場から、一方向にすべての指標の反転を待っている...


追伸：トレンドフォロー戦略の最大の妙味は、トレンドがフェードアウトする瞬間にある．

私自身は、H2チャート上の指標3のラインの反転として、この瞬間を定義している...

H2指標3が逆転している場合すなわち、より速く動作しますH2またはH2指標ind7、上の "0 "指標3を介して渡す、閉じるためのメインオープン位置信号を待っている間に、新しい位置を開くためにボーダーを行く...

しかし、これは私の戦略であり、私の分析であり、他のトレーダーは同意しないかもしれない...。

 

今後、どのラインのゾーンに突入しても、重大な待ち伏せに会うことになる。Time-tested）です。

a953

 
Uladzimir Izerski #:

今後、価格が何かの線にぶつかったら、深刻な伏兵に会うことになる。

そして、今後、価格が「どのラインの ゾーンにも入らない」としたら...？

XAUUSD-H1 通常、ここは厄介なことが起こる場所である。

XAUUSDH1 MA144が価格を下回る - より良く持ち直す。

XAUUSDH4 こちらもMA144は下降中-持ちこたえ

XAUUSDH4

XAUUSD-Dailyも表示され、より良く持ちこたえます。

ザウドウズデイリー


 
Serqey Nikitin #:

そして将来、 価格が「どのラインのゾーン内」にも入らなかったら......？

価格の上下に必ず線がある。狭い世界ではお金の供給量も限られています。FAが価格を指示し、TAがピボットポイントを調整することになる。TAは価格に影響を与える二次的なものです。強いレベルは、FAで新ラインまで貫通できる。

 
Uladzimir Izerski #:

価格の上下に必ず線がある。

確かに、数百本の線を引いて "いつも "にするような、いたずらな手もありますね...。

Uladzimir Izerski #:

価格の上下に必ず線がある。狭い世界ではお金の供給量も限られています。FAは価格を指示し、ピボットポイントの修正はTAに任されている。TAは二の次です。強いレベルは、新ラインへのFAで時計のように突き進むことができます。

ところで、先行指標を見つけたんです。あなたはそれが何であるか信じられないでしょう - 下部のタイムフレーム
 
SanAlex #:

XAU

価格の下にMA144 - より良いホールドアップ。

XAUUSDH4 こちらもMA144は下降中-ホールドアップ

XAUUSD-Dailyも表示されるようになりました。



はい、通常はそうです。待ちましょう。

 
Алексей Тарабанов #:

そうですね、普通はそうですよね。待ちましょう。

どんな分析も、必ず実践で検証しなければならない...。

そうでなければ、これらの分析に何の意味があるのでしょうか...？

プラス面では..:

1.左翼系アナリストの排除がある...。

2.分析の成功から見る学習要素 ...

3.アナリストとあなたの分析の比較 -肯定的な結果の場合には、トレーダーの信頼性を高める...

