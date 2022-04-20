GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 86 1...798081828384858687888990919293...100 新しいコメント mixail789 mixajlof 2022.01.14 20:27 #851 ゴールドへの想い Serqey Nikitin 2022.01.15 12:41 #852 mixail789 mixajlof #:ゴールドへの想い 金に関する分析。 2つのチャートを見てみよう......。 H8チャートでは - 一般的なトレンドは... H2チャートに-現在のペアの状態... 1. GENERALトレンドを定義する。 現状は上昇傾向にある（指標3、7がプラス）。 2.日中のトレンド 現在の状態は、Indです。3と7がマイナスの位置にある場合は、引けがあることを意味する。 逆転の発想で取り組めば、H2でも十分なのだが......。 トレンドに取り組んでいる場合は、今 - 市場から、一方向にすべての指標の反転を待っている... 追伸：トレンドフォロー戦略の最大の妙味は、トレンドがフェードアウトする瞬間にある． 私自身は、H2チャート上の指標3のラインの反転として、この瞬間を定義している... H2指標3が逆転している場合すなわち、より速く動作しますH2またはH2指標ind7、上の "0 "指標3を介して渡す、閉じるためのメインオープン位置信号を待っている間に、新しい位置を開くためにボーダーを行く... しかし、これは私の戦略であり、私の分析であり、他のトレーダーは同意しないかもしれない...。 Uladzimir Izerski 2022.01.15 14:50 #853 今後、どのラインのゾーンに突入しても、重大な待ち伏せに会うことになる。Time-tested）です。 Serqey Nikitin 2022.01.15 15:28 #854 Uladzimir Izerski #:今後、価格が何かの線にぶつかったら、深刻な伏兵に会うことになる。 そして、今後、価格が「どのラインの ゾーンにも入らない」としたら...？ 削除済み 2022.01.15 15:41 #855 XAUUSD-H1 通常、ここは厄介なことが起こる場所である。 MA144が価格を下回る - より良く持ち直す。 XAUUSDH4 こちらもMA144は下降中-持ちこたえ 中 XAUUSD-Dailyも表示され、より良く持ちこたえます。 Uladzimir Izerski 2022.01.15 15:55 #856 Serqey Nikitin #:そして将来、 価格が「どのラインのゾーン内」にも入らなかったら......？ 価格の上下に必ず線がある。狭い世界ではお金の供給量も限られています。FAが価格を指示し、TAがピボットポイントを調整することになる。TAは価格に影響を与える二次的なものです。強いレベルは、FAで新ラインまで貫通できる。 Serqey Nikitin 2022.01.15 16:20 #857 Uladzimir Izerski #:価格の上下に必ず線がある。 確かに、数百本の線を引いて "いつも "にするような、いたずらな手もありますね...。 削除済み 2022.01.15 17:09 #858 Uladzimir Izerski #:価格の上下に必ず線がある。狭い世界ではお金の供給量も限られています。FAは価格を指示し、ピボットポイントの修正はTAに任されている。TAは二の次です。強いレベルは、新ラインへのFAで時計のように突き進むことができます。 ところで、先行指標を見つけたんです。あなたはそれが何であるか信じられないでしょう - 下部のタイムフレーム Алексей Тарабанов 2022.01.15 20:34 #859 SanAlex #:XAU 価格の下にMA144 - より良いホールドアップ。 XAUUSDH4 こちらもMA144は下降中-ホールドアップ XAUUSD-Dailyも表示されるようになりました。 はい、通常はそうです。待ちましょう。 Serqey Nikitin 2022.01.16 08:20 #860 Алексей Тарабанов #:そうですね、普通はそうですよね。待ちましょう。 どんな分析も、必ず実践で検証しなければならない...。 そうでなければ、これらの分析に何の意味があるのでしょうか...？ プラス面では..: 1.左翼系アナリストの排除がある...。 2.分析の成功から見る学習要素 ... 3.アナリストとあなたの分析の比較 -肯定的な結果の場合には、トレーダーの信頼性を高める... 1...798081828384858687888990919293...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
金に関する分析。
2つのチャートを見てみよう......。
H8チャートでは - 一般的なトレンドは...
H2チャートに-現在のペアの状態...
1. GENERALトレンドを定義する。
現状は上昇傾向にある（指標3、7がプラス）。
2.日中のトレンド
現在の状態は、Indです。3と7がマイナスの位置にある場合は、引けがあることを意味する。
逆転の発想で取り組めば、H2でも十分なのだが......。
トレンドに取り組んでいる場合は、今 - 市場から、一方向にすべての指標の反転を待っている...
追伸：トレンドフォロー戦略の最大の妙味は、トレンドがフェードアウトする瞬間にある．
私自身は、H2チャート上の指標3のラインの反転として、この瞬間を定義している...
H2指標3が逆転している場合すなわち、より速く動作しますH2またはH2指標ind7、上の "0 "指標3を介して渡す、閉じるためのメインオープン位置信号を待っている間に、新しい位置を開くためにボーダーを行く...
しかし、これは私の戦略であり、私の分析であり、他のトレーダーは同意しないかもしれない...。
今後、どのラインのゾーンに突入しても、重大な待ち伏せに会うことになる。Time-tested）です。
そして、今後、価格が「どのラインの ゾーンにも入らない」としたら...？
XAUUSD-H1 通常、ここは厄介なことが起こる場所である。
MA144が価格を下回る - より良く持ち直す。
XAUUSDH4 こちらもMA144は下降中-持ちこたえ 中
XAUUSD-Dailyも表示され、より良く持ちこたえます。
価格の上下に必ず線がある。狭い世界ではお金の供給量も限られています。FAが価格を指示し、TAがピボットポイントを調整することになる。TAは価格に影響を与える二次的なものです。強いレベルは、FAで新ラインまで貫通できる。
確かに、数百本の線を引いて "いつも "にするような、いたずらな手もありますね...。
XAU
はい、通常はそうです。待ちましょう。
どんな分析も、必ず実践で検証しなければならない...。
そうでなければ、これらの分析に何の意味があるのでしょうか...？
プラス面では..:
1.左翼系アナリストの排除がある...。
2.分析の成功から見る学習要素 ...
3.アナリストとあなたの分析の比較 -肯定的な結果の場合には、トレーダーの信頼性を高める...