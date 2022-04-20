GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 90

Yuriy Zaytsev #:

これはちょっと複雑な気分です。

1894で買いを入れ、まあ丁度良かったのですが、かなり早めに抜けました。結構取って、プルバックを待って、またエントリーしました。

この両義性は、信頼できる情報がほとんどないこと、ヨーロッパの独立系出版物にしか掲載されていないこと、マネーボディの考えを予測することが困難であることを反映しています。

金には2つの事象がある。"誘導 "目的で現金を得るために捨てられる-その後、価格が下がる。

あるいは、自らを守るために購入することもあり得ます。

一般的には、レンジで取引し、ロットから買うことがほとんどで、小ロットで慎重に取引しています。

底値で買って「横ばい」になるのは、ちょっとまずいような気がします。

 
Vitaly Muzichenko #:

ちょっと複雑な気分です。

私は1894で買いを入れましたが、まさにその通り、かなり早めに抜けました。ほんの少し取って、プルバックを待ってまたエントリーしました。

アンビバレントなのは、信頼できる情報がほとんどないこと、ヨーロッパの独立系出版物にしか載っていないこと、マネー機関がどう考えているか予想がつかないことなどが理由です。

金には2つの事象がある。"誘導 "目的で現金を得るために捨てられる-その後、価格が下がる。

あるいは、自らを守るために購入することもあり得ます。

一般的には、レンジで取引し、ロットから買うことがほとんどで、小ロットで慎重に取引しています。

私にとっては、底値で買って平然と座っているのはタイミングが悪いのです。

金オプションの満期月は今日、レポートは明日 (newmont goldcorp(NEM) )

金鉱会社

 
mixail789 mixajlof #:

ゴールドオプションの満期月を今日、明日に報告 (newmont goldcorp(NEM) )

金鉱会社

今、何が起こっているのか、なぜこうなっているのか。

ピンドス指数もUターンしている。

 
Vitaly Muzichenko #:

今、何が起きているのか、なぜこんなことになっているのか。

ピンドーの指標も反転している。

非常にネガティブなニュースなので、少なくとも来週末までは取引を控えます。市場の ボラティリティが非常に高く、金やインデックスに不透明 感があります。


 
金は、その防御的な性質から、これから飛躍的に上昇することになる。
 
Sergei Naslednikov #:
今、金は酵母のように成長する、この資産の防御的な特性のために...。

まあ、そうなんですけどね、上がるかもしれないし、上がらないかもしれないし...。

どんなペアでもノコギリのような形をしているので、いつか必ず伸びると思うのですが......。

だから、そんな「予測」をすることは、何のリスクにもならない......。

 

ゴールドマン・サックス社による2022年の予測


 
mixail789 mixajlof #:

ゴールドマン・サックス社による2022年の予測


要するに、何かアイデアはありませんか？


 
Yuriy Zaytsev #:

要するに、何かアイデアはありませんか？

明日までは逆だと思う

少なくとも私はFRBレートで期待しています
