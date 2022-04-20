GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 90 1...838485868788899091929394959697...100 新しいコメント mixail789 mixajlof 2022.02.23 19:43 #891 Yuriy Zaytsev #:今のところ上昇する確率が高い状態で。 同意、今のところ上昇する確率の高いネガティブなニュースを 背景に Vitaly Muzichenko 2022.02.23 19:45 #892 Yuriy Zaytsev #:今のところ上昇する確率が高い状態で。 これはちょっと複雑な気分です。 1894で買いを入れ、まあ丁度良かったのですが、かなり早めに抜けました。結構取って、プルバックを待って、またエントリーしました。 この両義性は、信頼できる情報がほとんどないこと、ヨーロッパの独立系出版物にしか掲載されていないこと、マネーボディの考えを予測することが困難であることを反映しています。 金には2つの事象がある。"誘導 "目的で現金を得るために捨てられる-その後、価格が下がる。 あるいは、自らを守るために購入することもあり得ます。 一般的には、レンジで取引し、ロットから買うことがほとんどで、小ロットで慎重に取引しています。 底値で買って「横ばい」になるのは、ちょっとまずいような気がします。 mixail789 mixajlof 2022.02.23 19:48 #893 Vitaly Muzichenko #:ちょっと複雑な気分です。私は1894で買いを入れましたが、まさにその通り、かなり早めに抜けました。ほんの少し取って、プルバックを待ってまたエントリーしました。アンビバレントなのは、信頼できる情報がほとんどないこと、ヨーロッパの独立系出版物にしか載っていないこと、マネー機関がどう考えているか予想がつかないことなどが理由です。金には2つの事象がある。"誘導 "目的で現金を得るために捨てられる-その後、価格が下がる。あるいは、自らを守るために購入することもあり得ます。一般的には、レンジで取引し、ロットから買うことがほとんどで、小ロットで慎重に取引しています。私にとっては、底値で買って平然と座っているのはタイミングが悪いのです。 金オプションの満期月は今日、レポートは明日 (newmont goldcorp(NEM) ) 金鉱会社 Vitaly Muzichenko 2022.02.24 20:37 #894 mixail789 mixajlof #:ゴールドオプションの満期月を今日、明日に報告 (newmont goldcorp(NEM) )金鉱会社 今、何が起こっているのか、なぜこうなっているのか。 ピンドス指数もUターンしている。 mixail789 mixajlof 2022.02.24 21:04 #895 Vitaly Muzichenko #:今、何が起きているのか、なぜこんなことになっているのか。ピンドーの指標も反転している。 非常にネガティブなニュースなので、少なくとも来週末までは取引を控えます。市場の ボラティリティが非常に高く、金やインデックスに不透明 感があります。 Sergei Naslednikov 2022.02.25 12:54 #896 金は、その防御的な性質から、これから飛躍的に上昇することになる。 Serqey Nikitin 2022.02.25 13:07 #897 Sergei Naslednikov #: 今、金は酵母のように成長する、この資産の防御的な特性のために...。 まあ、そうなんですけどね、上がるかもしれないし、上がらないかもしれないし...。 どんなペアでもノコギリのような形をしているので、いつか必ず伸びると思うのですが......。 だから、そんな「予測」をすることは、何のリスクにもならない......。 mixail789 mixajlof 2022.03.09 20:44 #898 ゴールドマン・サックス社による2022年の予測 Yuriy Zaytsev 2022.03.16 14:51 #899 mixail789 mixajlof #:ゴールドマン・サックス社による2022年の予測 要するに、何かアイデアはありませんか？ Renat Akhtyamov 2022.03.16 14:58 #900 Yuriy Zaytsev #:要するに、何かアイデアはありませんか？明日までは逆だと思う 少なくとも私はFRBレートで期待しています 1...838485868788899091929394959697...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
今のところ上昇する確率が高い状態で。
同意、今のところ上昇する確率の高いネガティブなニュースを 背景に
これはちょっと複雑な気分です。
1894で買いを入れ、まあ丁度良かったのですが、かなり早めに抜けました。結構取って、プルバックを待って、またエントリーしました。
この両義性は、信頼できる情報がほとんどないこと、ヨーロッパの独立系出版物にしか掲載されていないこと、マネーボディの考えを予測することが困難であることを反映しています。
金には2つの事象がある。"誘導 "目的で現金を得るために捨てられる-その後、価格が下がる。
あるいは、自らを守るために購入することもあり得ます。
一般的には、レンジで取引し、ロットから買うことがほとんどで、小ロットで慎重に取引しています。
底値で買って「横ばい」になるのは、ちょっとまずいような気がします。
金オプションの満期月は今日、レポートは明日 (newmont goldcorp(NEM) )
金鉱会社
今、何が起こっているのか、なぜこうなっているのか。
ピンドス指数もUターンしている。
非常にネガティブなニュースなので、少なくとも来週末までは取引を控えます。市場の ボラティリティが非常に高く、金やインデックスに不透明 感があります。
今、金は酵母のように成長する、この資産の防御的な特性のために...。
まあ、そうなんですけどね、上がるかもしれないし、上がらないかもしれないし...。
どんなペアでもノコギリのような形をしているので、いつか必ず伸びると思うのですが......。
だから、そんな「予測」をすることは、何のリスクにもならない......。
ゴールドマン・サックス社による2022年の予測
要するに、何かアイデアはありませんか？
明日までは逆だと思う少なくとも私はFRBレートで期待しています