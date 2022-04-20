GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 44

Igor Bebeshin:

朝刊

XAUUSDは、水平三角形として拡張補正を形成する選択肢に戻る

モデルはちょうど完璧に形成され、不確実なチャネルのサポートゾーンブロックへの下降の目標が明確に追跡可能である。
唯一の「問題」は、これまでの局地的な安値の水準にあるようだ。


チャート上ではすべてが美しく見え、美しすぎて信じられない。
完璧なパターンにはいつも戸惑います。誰もが見るものだから、発注したものを見る人も見るのです。
ごちそうさま でした。

では、その長所と短所、そして代替案について詳しく見ていきましょう。


プロ!

  1. シフのエンドラインとして最初のサポートとなるエリアを突破しています。
  2. 一目均衡表の下限として安定的に支持されている領域-を突破した。
  3. 水平三角形の構造は、モデルの性質と完全に一致し、波動レベルの 指標であるメトロノームの 拡大修正の構造と一致する。
  4. 論理的なターゲットゾーンは、分波 レベルのアンドリュースの修正ピッチフォークのエンドラインである。
    これは、A_C/BとA_C/Dを形成するチャネルと一致する。
  5. 中間支持線は、前回の局地的な安値のレベルです。
  6. AGAINSTは、すべてが当たり前すぎて、美しいということを除いては。
    マークアップの別の選択肢（右のチャートを参照）は、サポートゾーンに到達し、その周辺で上方反転が形成される可能性があるということです。
    すなわち、ジュニア波動レベルの サブミクロの 波動-(E)の頂点が形成さ れ、 上昇波動-[c]ミクロが 拡大修正のより複雑な変種として形成され始めることになるのです。
    この変種を参考にすることは決して否定されるべきではありません。

コイン投げしかない)))

金のみ購入、1900年から
 
Iaroslav Chornyi:
TU-134の図面が一番難しいと思いました)))

また、紙の上にデザイン されたもので、なんという仕事なのでしょう。

 
Александр:

金/ユーロの取引。


本当に良い結果で、秘密でもないのに、なぜ公開するのですか？

 

9月21日の解析結果

メインシナリオの最初のターゲットは完璧に動作し、その上で販売を終了し、リバウンド後に再開することになりました。

代替シナリオ：どちらでもない...。

それは、A_C/BとA_C/Dを形成するチャンネルの重要性を再認識してもらうことです。
今回もその重要性が確認されたので、プログラムに掲載する理由ができました。


 
SanAlex:

まだ分からない。予報はどこへ行くのか？

上か下か？

予報ではなく、スケッチです :)

 
ダ・ヴィンチ・コード
 
SanAlex:
画家 レオナルド・ダ・ヴィンチ

------イゴール・ベベシンの 方がピタゴラスに似ている。

アバターにダ・ヴィンチの男の絵があるので、同じスタイルで描いているのでしょう

 
VVT:

彼のアバターにはダヴィンチマンの絵があるので、同じスタイルでチャートを作っているのです

からかいは尽きないが、この手法で16年間取引してきたことには意味がある。
そして、私はまだ小さな出来高で下がっている-補正の波がある。
 
Igor Bebeshin:
からくりは尽きないが、この手法で16年間取引してきたことには意味がある。そして、私は小さなボリューム、つまり修正波で立ち止まっているのです。

じゃあ、まだ閉まってないんですか？結局は修正波か反転か？

