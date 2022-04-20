GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 57 1...505152535455565758596061626364...100 新しいコメント Александр 2020.10.28 20:34 #561 待たされた ))。この取引は心理的にVERY疲れるものだった!!!何度か出て、アメリカの選挙が終わるまでトレードのことは忘れていたいと思いました。しかし、私は自分の戦略に従って、待ちました。と待っていた．結論から言うと、私は待ちました! Vitaliy Maznev 2020.10.28 20:37 #562 Александр:待たされた ))。この取引は心理的にVERY疲れるものだった!!!何度か出て、アメリカの選挙が終わるまでトレードのことは忘れていたいと思いました。しかし、私は自分の戦略に従って、待ちました。と待っていた．結論から言うと、私は待ちました! はい、これは本当に鉄の神経をお持ちですね。 Serqey Nikitin 2020.10.29 07:23 #563 現在の解析状況 フレッツ-指標は今、違う方向を向いている......。 TRENDの反転を語るにはまだ早い - ind.7はまだ上昇中...。 最適なバリアント：市場のうち、一方向にすべての指標の反転を待っている間... しかし、一部のトレーダーは、トレンドで動くときよりもはるかにリスクが高いことを理解しながらも、フラットで動くことを好む...。 削除済み 2020.10.29 07:34 #564 P "レベルを上回れば、すでに反転している可能性が高い。 ファイル: x.PNG 106 kb Serqey Nikitin 2020.10.29 07:42 #565 SanAlex: Pを上回れば反転の可能性大 H8チャートだけではTRENDを判断できない...。 トレーダーはチャートでトレンドを判断するという意見がありますが、市場のトレンドは一つであり、チャートによって複数の異なるものではないので、方法論的にこれは正しくありません... 削除済み 2020.10.29 07:52 #566 Serqey Nikitin:H8チャートだけではTRENDを判断できない...。トレーダー自身がトレンドを決定するためにチャートを決定するという意見があります... しかし、市場の動向はチャートに応じて、ONEではなく、いくつかの異なるものであるため、方法論的には、それは正しいものではありません... 神は三位一体を愛している 8*3=24 (父、子、聖霊) Александр 2020.11.03 16:19 #567 gold BAYで撮影。一週間休める )))) 選挙...。金利...今週はトレードに向かない週でした。 Алексей Тарабанов 2020.11.03 20:03 #568 Александр:gold BAYで撮影。一週間休める )))) 選挙...。金利...今週はトレードに向かない。 私たちが理解している楽器があります。金はあなたにとってそういう楽器であるようですね。 すべて：聖杯、イコン、祈り...。聖杯を飲むと、物事の本質を理解するようになる。飲まなくても、理解し始めるだけでもいいんです。 Александр 2020.11.03 22:28 #569 Алексей Тарабанов:私たちが理解しているツールがあります。金はあなたにとって、そんな道具のようですね。すべてのこと：聖杯、イコン、祈り...聖杯を飲むと、物事の本質を理解するようになる。飲まなくても、理解し始めるだけでもいいんです。 同感です!!!100%.3年間、長期に渡って戦略を練り、実行する!!!!流動性と安全資産としての金を優先した。まだまだ、学ぶこと、開発すること、実行することはたくさんあります!!!でも、「物事の本質が見えてきた」とき...何をするにもドキドキするんですよね!!!!プライスレスです!!! Сергей Криушин 2020.11.04 01:22 #570 最近、私もゴールドムーブのファンになってしまいました...。と、動きが予測しやすいような気もしますが...。ショートでも-今のところ再放送が多いのですが、かなり売れていて逆転現象が目立ちますね...。が、少し損をしてから...。一番重要なのは、私が気づいたように、忍耐と神経は彼と一緒ではあまりないことです...。 1...505152535455565758596061626364...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
待たされた ))。この取引は心理的にVERY疲れるものだった!!!何度か出て、アメリカの選挙が終わるまでトレードのことは忘れていたいと思いました。しかし、私は自分の戦略に従って、待ちました。と待っていた．結論から言うと、私は待ちました!
はい、これは本当に鉄の神経をお持ちですね。
現在の解析状況
フレッツ-指標は今、違う方向を向いている......。
TRENDの反転を語るにはまだ早い - ind.7はまだ上昇中...。
最適なバリアント：市場のうち、一方向にすべての指標の反転を待っている間...
しかし、一部のトレーダーは、トレンドで動くときよりもはるかにリスクが高いことを理解しながらも、フラットで動くことを好む...。
Pを上回れば反転の可能性大
H8チャートだけではTRENDを判断できない...。
トレーダーはチャートでトレンドを判断するという意見がありますが、市場のトレンドは一つであり、チャートによって複数の異なるものではないので、方法論的にこれは正しくありません...
神は三位一体を愛している 8*3=24
(父、子、聖霊)
gold BAYで撮影。一週間休める )))) 選挙...。金利...今週はトレードに向かない週でした。
私たちが理解している楽器があります。金はあなたにとってそういう楽器であるようですね。
すべて：聖杯、イコン、祈り...。聖杯を飲むと、物事の本質を理解するようになる。飲まなくても、理解し始めるだけでもいいんです。
