Vitaly Muzichenko #:

どのインジケーターでも、どのタイムフレームでも、見たいものを常に見ることができます。しかし、これは慰めであって、信号や行動を促す ものではありません。

答えてくれなくてもいいんです。

非常に不注意な人（馬鹿と言ってもいい）には、「行動への呼びかけ」が非常に明確に綴られている過去の記事を読み直すことをお勧めします。
 
Serqey Nikitin #:
返事をするなと言ったはずだ。

侮辱はともかく、5～6本で再描画するようなゴミみたいなインジケータよりよっぽど役に立ってないだろ。

 
Vitaly Muzichenko #:

返事をするなと言ったはずだ。

そして、首をかしげて少し考えてみると......？

なぜ筆者が個人アドレス（投稿へのリンク）にバカを通さなければならないのか......？

そうすると、どのバカも無反応で自分のバカさ加減を表現することになるのでしょうか...？


MY指標について・・・そのような主張をするのであれば、ここに掲載し、仲間にその効果を評価してもらいましょう・・・それともLESS？・・・と、裏付けのない中傷ばかりですか・・・？

 
Serqey Nikitin #:

販売から削除 - それらをスキップすることはできません、レビューを読んで - あなたはそれらを利用できるようにしている、我々は前にそれらをテストし、そこに我々は再描画のすべての "利点 "と信号の品質を説明しました。

アフリカではゴミはゴミ。

 
Vitaly Muzichenko #:

名誉毀損だ、未確認だ...。

本当に筆者の指標を「テスト」したのなら、どこかに保存されているはずだ・・・。

そうでなければ、ただの風来坊だ...。

 
Serqey Nikitin #:

長くは探さず、最初に見つけたものです...掘り下げれば、もっと見つかるかもしれません...。

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

(***)) トレーディングエキスパートアドバイザーとロボット - ***それとも、魔法のようなものがあるのでしょうか？

ヴィタリー・ムジチェンコ, 2020.05.02 11:52

全てはトリックです。先生は TSもインジケーターも動作していないのです

このインジケータは、時々、履歴の5番目の バーを再描画し、定期的に2-3本のバー

きれいな写真を信じるな、それは単なる物語だ、オンラインは全く機能しない

もっと必要 - 他の支店のフォーラムにあります。

---

やっと落ち着く！？

 
Vitaly Muzichenko #:

長くは見ていませんが、最初に見つけたのはこれだけです。

---

やっと落ち着く！？

ヒャッホー!

"全部詐欺 だ！ 先生は TSもインジケータも動いていない！"と。"

どんな事実に基づいて、そんな無意味なことを言えるのか......？

インジケータを見たことがない......あれか!

もちろんテストはしていませんが、これで2つです

他人の戯言を繰り返す... - 自分の頭が働かなければできる... - これで3つ目!


これはOBSと呼ばれるもので、あるおばあちゃんが言った・・・世界中のあらゆる情報機関が、ネットやテレビでこのニュースを繰り返した・・・。

 

働くTCについて...

言い訳していると思われないように、何も公表しなかったのですが......。

しかし、注目すべきはその結果...。


 
Serqey Nikitin #:

働くTCについて...

言い訳していると思われないように、何も公表しなかったのですが......。

しかし、その結果は注目に値するものでした...。


少なくとも私たちは笑った。）

 
Maxim Kuznetsov #:

少なくとも、私たちは笑いました:-)

でも、馬の蹄を蹴って血の巡りを良くしてあげると良いですよ。

