SanAlex:

1987.42まで上昇する可能性がより高い

-----------

残り30分でポイントを突破すれば、上昇のチャンスです。

このあたりは、ポイントを突き抜ければ上か、下でも良さそうで、面白いです。

SanAlex:

一度壊れると動き出す-止めることはできない

Nikolai Karetnikov:

21で修正ではなく、FRB会合の結果発表で金が反応している。

この結果から、金が下落する理由はなく、上昇する理由しかないことがわかった

金の下落には理由がある
 
イージー )
 

ゴールドの上昇が続く!


 
ゴールドからショートまで！？
webgopnik:
何にでもゴールドショーツ!

あなたのボートに乗せてくれませんか？

ショートが止まらない XAUUSD 1755.71

SanAlex:

あなたのボートに乗せてくれませんか？

怪しいな～、あの値段でそのまま行くのは嫌だな～と思いました。

そして今、再び上昇に転じ、XAU/USD 1990.80となりました。

SanAlex:

そして今、再び、上に行きたいと考えている XAU/USD 1990.80

1990.80まで 行くはずで、 そうなりそうな気配です。

