GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 30

削除済み 2020.07.31 06:37 #291
SanAlex:1987.42まで上昇する可能性がより高い-----------残り30分でポイントを突破すれば、上昇のチャンスです。

このあたりは、ポイントを突き抜ければ上か、下でも良さそうで、面白いです。

削除済み 2020.07.31 08:12 #292
SanAlex:ここを抜けたら上がるか、良さそうなら下がるか、面白いところです。

一度壊れると動き出す-止めることはできない

Mikhail Simakov 2020.08.02 14:18 #293
Nikolai Karetnikov:21で修正ではなく、FRB会合の結果発表で金が反応している。この結果から、金が下落する理由はなく、上昇する理由しかないことがわかった

金の下落には理由がある

Nikolai Karetnikov 2020.08.02 14:28 #294
イージー )

Александр 2020.08.04 19:22 #295
ゴールドの上昇が続く!

Satan Claws 2020.08.08 15:20 #296
ゴールドからショートまで！？

削除済み 2020.08.12 05:19 #297
webgopnik: 何にでもゴールドショーツ!

あなたのボートに乗せてくれませんか？
ショートが止まらない XAUUSD 1755.71

削除済み 2020.08.13 04:33 #298
SanAlex:あなたのボートに乗せてくれませんか？ショートしそうだ ノンストップだ XAUUSD 1755.71.

怪しいな～、あの値段でそのまま行くのは嫌だな～と思いました。

そして今、再び上昇に転じ、XAU/USD 1990.80となりました。

削除済み 2020.08.13 19:01 #299
SanAlex:そして今、再び、上に行きたいと考えている XAU/USD 1990.80

1990.80まで 行くはずで、 そうなりそうな気配です。

Александр 2020.08.13 21:53 #300
1987.42まで上昇する可能性がより高い
残り30分でポイントを突破すれば、上昇のチャンスです。
このあたりは、ポイントを突き抜ければ上か、下でも良さそうで、面白いです。
ここを抜けたら上がるか、良さそうなら下がるか、面白いところです。
一度壊れると動き出す-止めることはできない
21で修正ではなく、FRB会合の結果発表で金が反応している。
この結果から、金が下落する理由はなく、上昇する理由しかないことがわかった
ゴールドの上昇が続く!
何にでもゴールドショーツ!
あなたのボートに乗せてくれませんか？
ショートが止まらない XAUUSD 1755.71
あなたのボートに乗せてくれませんか？
ショートしそうだ ノンストップだ XAUUSD 1755.71.
怪しいな～、あの値段でそのまま行くのは嫌だな～と思いました。
そして今、再び上昇に転じ、XAU/USD 1990.80となりました。
そして今、再び、上に行きたいと考えている XAU/USD 1990.80
1990.80まで 行くはずで、 そうなりそうな気配です。
