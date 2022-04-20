GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 61 1...545556575859606162636465666768...100 新しいコメント Sergey Lazarenko 2020.11.13 13:50 #601 Roman Kutemov:どうやら誰かが買い物をしているようだ？ そこで買うのは誰だろう？多分、その逆で、市場に誰もいないから、止まっているのだろう、全てのペアのチャートを見てみると Алексей Тарабанов 2020.11.13 20:00 #602 ちょうど1850年から1860年の水準に当たる。下がりたい。 Vitaly Muzichenko 2020.11.13 20:12 #603 Алексей Тарабанов: ちょうど1850年から1860年の水準に当たる。下りたがっている。 見てみると、下には行きたがらないが、うまく上を目指しているようだ Алексей Тарабанов 2020.11.13 20:18 #604 Vitaly Muzichenko:倒れるのを嫌がっているように見えたが、うまく上を狙っている。 今のところないですね。 Vitaly Muzichenko 2020.11.13 20:29 #605 Алексей Тарабанов:今は違う。 私はちょうどそれを買うことに夢中になった Алексей Тарабанов 2020.11.13 20:39 #606 Vitaly Muzichenko:私はちょうどそれを買うことに夢中になった 金曜の夜から月曜まで？成功を祈っています。 Vitaly Muzichenko 2020.11.13 22:08 #607 Алексей Тарабанов:金曜の夜から月曜の夜まで？成功を祈っています。私もそう思っていました )正規の2.5ポンドで購入し、月曜日に確認します。 Алексей Тарабанов 2020.11.13 22:09 #608 Vitaly Muzichenko:私もそう思っていました )正規の2.5ポンドを取り、月曜日から様子を見ます。 :) Александр 2020.11.17 20:22 #609 予定より早く取引を終了しました(( 行きはよいよい。数日待っていた エントリーポイントに、これはでたらめだ!!!!ローソク足を見ていると、今日も昨日も金は全く取引されていないような気がします !!! Vitaly Muzichenko 2020.11.17 20:44 #610 Александр:予定より早く取引を終了しました(( 行きはよいよい。数日待っていた エントリーポイントに、これはでたらめだ!!!!ローソク足を見ていると、 今日も昨日も金は 全く取引されていない感じがします !!! 例えば...ローソク足があれば出来高があったということであり、出来高があれば取引があったということです。 今のチャートを見ると、いい動きがあるはずです。 追伸：スタッドレスを見ると、売り手より買い手の方が多い。 1...545556575859606162636465666768...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
どうやら誰かが買い物をしているようだ？
そこで買うのは誰だろう？多分、その逆で、市場に誰もいないから、止まっているのだろう、全てのペアのチャートを見てみると
ちょうど1850年から1860年の水準に当たる。下りたがっている。
見てみると、下には行きたがらないが、うまく上を目指しているようだ
倒れるのを嫌がっているように見えたが、うまく上を狙っている。
今のところないですね。
今は違う。
私はちょうどそれを買うことに夢中になった
金曜の夜から月曜まで？成功を祈っています。
私もそう思っていました )
正規の2.5ポンドで購入し、月曜日に確認します。
:)
予定より早く取引を終了しました(( 行きはよいよい。数日待っていた エントリーポイントに、これはでたらめだ!!!!ローソク足を見ていると、今日も昨日も金は全く取引されていないような気がします !!!
例えば...ローソク足があれば出来高があったということであり、出来高があれば取引があったということです。
今のチャートを見ると、いい動きがあるはずです。
追伸：スタッドレスを見ると、売り手より買い手の方が多い。