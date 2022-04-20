GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 61

Roman Kutemov:

どうやら誰かが買い物をしているようだ？

そこで買うのは誰だろう？多分、その逆で、市場に誰もいないから、止まっているのだろう、全てのペアのチャートを見てみると

 
ちょうど1850年から1860年の水準に当たる。下がりたい。
 
Алексей Тарабанов:
見てみると、下には行きたがらないが、うまく上を目指しているようだ

 
Vitaly Muzichenko:

今のところないですね。

 
Алексей Тарабанов:

私はちょうどそれを買うことに夢中になった

 
Vitaly Muzichenko:

金曜の夜から月曜まで？成功を祈っています。

 
Алексей Тарабанов:

私もそう思っていました )

正規の2.5ポンドで購入し、月曜日に確認します。

 
Vitaly Muzichenko:

:)

 

予定より早く取引を終了しました(( 行きはよいよい。数日待っていた エントリーポイントに、これはでたらめだ!!!!ローソク足を見ていると、今日も昨日も金は全く取引されていないような気がします !!!

 
Александр:

例えば...ローソク足があれば出来高があったということであり、出来高があれば取引があったということです。

今のチャートを見ると、いい動きがあるはずです。

追伸：スタッドレスを見ると、売り手より買い手の方が多い。

