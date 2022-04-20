GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 8

ワシリー・ソコロフ

あなたは私たちのキャプテンオブライトです。

そして、もし私がフェンスに、金の価格は太陽周期に、銀は月の満ち欠けに左右されると書いたら、信じてもらえるでしょうか？

もちろん金の価値は、通貨であるビットコインを含む他の商品と同じです。 指標 などはドル建てです。そしてもちろん、金は悪名高いドルインデックスを含む、世界中のあらゆる精神的、非精神的な商品と相関している。しかし、この相関は非常に弱く、特殊なものです。従って、金価格はドルインデックスに直接的に依存していると言ってよいでしょう。


ドル建ての指数はどれですか？

 
ディミトリ

ドル建ての指数はどれですか？

ハンパなことを言うなよ。指数の想定「オウム」は、通常、指数構成銘柄をドルで 正確に加重した値にほかならない。

 
ワシリー・ソコロフ

こぶを作らないように。インデックスの想定「オウム」は、通常、インデックス構成銘柄のドル加重 値にほかならない。


つまり、「インデックス」とは、世界の株価指数のうち、米国の株式市場で利用されているもので、その計算アルゴリズムには、企業のドル建て時価総額の計上が含まれています。

 
ドミトリー

つまり、「インデックス」とは、世界の株価指数のうち、米国株式市場で取引され、その計算アルゴリズムに企業のドル建て時価総額が含まれる部分を意味するのである。


ヴァシリー自身、よく「こぶとり」をするのですが...。

ドルインデックス

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0

7年周期の米ドル安が始まっているため、インドルピーは今後長期にわたって下落する可能性がある。そして、ゴールドでは、クラシック


プロストトレーダー

カッコイイ!

これからもよろしくお願いします。

そして、このデータを使うことになるのです。



2010年のデータを使用するのでしょうか？:D :D :D
 
マキシム・ドミトリエフスキー

7年周期の米ドル安が始まっているため、インドルピーは今後長期にわたって下落する可能性がある。そして、ゴールドについては、定番中の定番です。



何年も前から予測を立てられる人にはいつも感心しています...。

自分でTSを長期で作ったが、ポジションの保有記録は140日、平均70〜80日だが、10年......である。

ドミトリー

何年も前から予測できる人は、いつも感心しています...。

私自身、長期のTSを構築してきましたが、ポジションの保有記録は140日、平均70～80日でしたが10年......です。

年でも2日でも、サイクルやパターンはいつでも同じなんです :)私はそうした予測に従ってトレードするのではなく、あくまで全体を見て意識しています。EURUSDを全期間にわたって週単位で見ると、7年間の上昇-下降-成長-下降が非常に明確...2016年末にもう一つの下降サイクルが終了した
 
マキシム・ドミトリエフスキー
1年やっても2日やっても変わらないと思います（笑)。その予測で取引しているわけではなく、全体を見て遅れを取らないようにしているだけです。EURUSDを全期間にわたって週単位で見ると、7年間の上昇-下降-成長-下降が非常に明確...2016年末にもう一つの下降サイクルが終了した

全ては歴史の上で明らかになる。実際の取引ではブレまくり。

喜びの声

ドミトリー

全ては歴史の上で明らかになる。実際の取引ではブレまくり。

喜びの声


おっと、またまた言葉足らずでしたね。

