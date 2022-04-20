GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 8 123456789101112131415...100 新しいコメント Дмитрий 2017.07.18 13:02 #71 ワシリー・ソコロフあなたは私たちのキャプテンオブライトです。そして、もし私がフェンスに、金の価格は太陽周期に、銀は月の満ち欠けに左右されると書いたら、信じてもらえるでしょうか？もちろん金の価値は、通貨であるビットコインを含む他の商品と同じです。 指標 などはドル建てです。そしてもちろん、金は悪名高いドルインデックスを含む、世界中のあらゆる精神的、非精神的な商品と相関している。しかし、この相関は非常に弱く、特殊なものです。従って、金価格はドルインデックスに直接的に依存していると言ってよいでしょう。ドル建ての指数はどれですか？ Vasiliy Sokolov 2017.07.18 13:25 #72 ディミトリ ドル建ての指数はどれですか？ハンパなことを言うなよ。指数の想定「オウム」は、通常、指数構成銘柄をドルで 正確に加重した値にほかならない。 Дмитрий 2017.07.18 14:11 #73 ワシリー・ソコロフこぶを作らないように。インデックスの想定「オウム」は、通常、インデックス構成銘柄のドル加重 値にほかならない。つまり、「インデックス」とは、世界の株価指数のうち、米国の株式市場で利用されているもので、その計算アルゴリズムには、企業のドル建て時価総額の計上が含まれています。 prostotrader 2017.07.18 14:22 #74 ドミトリー つまり、「インデックス」とは、世界の株価指数のうち、米国株式市場で取引され、その計算アルゴリズムに企業のドル建て時価総額が含まれる部分を意味するのである。ヴァシリー自身、よく「こぶとり」をするのですが...。ドルインデックスhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0 削除済み 2017.07.18 16:01 #75 7年周期の米ドル安が始まっているため、インドルピーは今後長期にわたって下落する可能性がある。そして、ゴールドでは、クラシック 削除済み 2017.07.18 16:06 #76 プロストトレーダー カッコイイ!これからもよろしくお願いします。そして、このデータを使うことになるのです。 2010年のデータを使用するのでしょうか？:D :D :D Дмитрий 2017.07.18 16:28 #77 マキシム・ドミトリエフスキー7年周期の米ドル安が始まっているため、インドルピーは今後長期にわたって下落する可能性がある。そして、ゴールドについては、定番中の定番です。何年も前から予測を立てられる人にはいつも感心しています...。自分でTSを長期で作ったが、ポジションの保有記録は140日、平均70〜80日だが、10年......である。 削除済み 2017.07.18 16:30 #78 ドミトリー 何年も前から予測できる人は、いつも感心しています...。私自身、長期のTSを構築してきましたが、ポジションの保有記録は140日、平均70～80日でしたが10年......です。 年でも2日でも、サイクルやパターンはいつでも同じなんです :)私はそうした予測に従ってトレードするのではなく、あくまで全体を見て意識しています。EURUSDを全期間にわたって週単位で見ると、7年間の上昇-下降-成長-下降が非常に明確...2016年末にもう一つの下降サイクルが終了した Дмитрий 2017.07.18 16:32 #79 マキシム・ドミトリエフスキー 1年やっても2日やっても変わらないと思います（笑)。その予測で取引しているわけではなく、全体を見て遅れを取らないようにしているだけです。EURUSDを全期間にわたって週単位で見ると、7年間の上昇-下降-成長-下降が非常に明確...2016年末にもう一つの下降サイクルが終了した全ては歴史の上で明らかになる。実際の取引ではブレまくり。喜びの声 削除済み 2017.07.18 16:35 #80 ドミトリー 全ては歴史の上で明らかになる。実際の取引ではブレまくり。喜びの声おっと、またまた言葉足らずでしたね。 123456789101112131415...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
あなたは私たちのキャプテンオブライトです。
そして、もし私がフェンスに、金の価格は太陽周期に、銀は月の満ち欠けに左右されると書いたら、信じてもらえるでしょうか？
もちろん金の価値は、通貨であるビットコインを含む他の商品と同じです。 指標 などはドル建てです。そしてもちろん、金は悪名高いドルインデックスを含む、世界中のあらゆる精神的、非精神的な商品と相関している。しかし、この相関は非常に弱く、特殊なものです。従って、金価格はドルインデックスに直接的に依存していると言ってよいでしょう。
ドル建ての指数はどれですか？
ハンパなことを言うなよ。指数の想定「オウム」は、通常、指数構成銘柄をドルで 正確に加重した値にほかならない。
つまり、「インデックス」とは、世界の株価指数のうち、米国の株式市場で利用されているもので、その計算アルゴリズムには、企業のドル建て時価総額の計上が含まれています。
ヴァシリー自身、よく「こぶとり」をするのですが...。
ドルインデックス
7年周期の米ドル安が始まっているため、インドルピーは今後長期にわたって下落する可能性がある。そして、ゴールドでは、クラシック
7年周期の米ドル安が始まっているため、インドルピーは今後長期にわたって下落する可能性がある。そして、ゴールドについては、定番中の定番です。
何年も前から予測を立てられる人にはいつも感心しています...。
自分でTSを長期で作ったが、ポジションの保有記録は140日、平均70〜80日だが、10年......である。
1年やっても2日やっても変わらないと思います（笑)。その予測で取引しているわけではなく、全体を見て遅れを取らないようにしているだけです。EURUSDを全期間にわたって週単位で見ると、7年間の上昇-下降-成長-下降が非常に明確...2016年末にもう一つの下降サイクルが終了した
全ては歴史の上で明らかになる。実際の取引ではブレまくり。
おっと、またまた言葉足らずでしたね。