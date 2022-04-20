GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 83

GVZ ゴールドフィアーインデックス

ファイル:
Screenshot_5.png
 
金鉱会社（NEM）株を空売り、金も下がりそうな気配
ファイル:
Screenshot_6.png
 
金貨取引
ファイル:
Screenshot_8.png
 
mixail789 mixajlof #:
トレードの結果
ファイル:
Screenshot_3.png
 
mixail789 mixajlof #:
きんばいきゃくだいり

金取引の結果

ファイル:
Screenshot_3.png
良い推測、よくやった
 

金銀比率-100年ヒストリカルチャート

 

エディターからの社内オンラインチャート連携機能を利用する。

 
MetaQuotes #:

エディターからオンラインチャートにリンクする通常の機能を使用します。

試してみたが、うまくいかなかった-編集できない。

チャートをマークアップして投稿することは可能でしょうか？

 
Vitaly Muzichenko #:

試してみたが、うまくいかなかった-編集できない。

チャートをマークアップして投稿することは可能でしょうか？

まだですが、新しいウェブターミナルと見積もりセクションが完成次第、行う予定です。

