GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 89

新しいコメント
 

金鉱山のNEMの株式は、今日、金と一緒にうまくいっています。


 

XAUEURの取引


 

バリック・ゴールド・コーポレーションは、カナダの鉱山会社で、世界有数の金生産会社です GOLD


 
mixail789 mixajlof #:

バリック・ゴールド・コーポレーションは、カナダの鉱山会社で、世界有数の金生産会社です GOLD


金食い虫なんですね（笑)
 
diman1982 #:
金食い虫なんですね（笑)

ちょっとだけ )

 
これからどうするのか？
 

トレーダーにとって重要なのは、いつマーケットに参加し、いつポジションを確定してマーケットに出ないか...ということでしょうか。

そして、その瞬間は、トレーダーが自分で決めることなのです。


削除済み  

XAUUUSD-H4 target 1872.23

xauusdh4 1872.23

 

AU株取引 アングロゴールド・アシャンティは、バリック・ゴールド、ニューモント・マイニングに次ぐ南アフリカ第3位の鉱業会社です


 
Vitaly Muzichenko #:
これからどうするのか？

ここまで高確率で。

1...828384858687888990919293949596...100
新しいコメント