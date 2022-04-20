GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 33 1...262728293031323334353637383940...100 新しいコメント Алексей Тарабанов 2020.08.26 18:57 #321 娘も1.5～2％のオンゴールドを取った。世界は崩壊している。 Vitaly Muzichenko 2020.08.26 19:15 #322 Алексей Тарабанов:娘も1.5～2％のオンゴールドを取った。世界は崩壊している。 それは、何かが崩壊したとき、さらに言えば、世界全体が崩壊したとき、最悪の解決策は金を売って紙を買うことなのです。 Алексей Тарабанов 2020.08.26 19:26 #323 Vitaly Muzichenko:それは何かが崩壊したとき、さらに言えば世界全体が崩壊したとき、そのとき最悪の判断は、金を売って紙を買うことです。 申し訳ないが、金は明日1750を下回ることはないだろう。それが私の言いたいことです。 Vitaly Muzichenko 2020.08.26 20:11 #324 Алексей Тарабанов:申し訳ないが、金は明日1750を下回ることはないだろう。それが私の言いたいことです。 なぜ、まったく落ちないのか？ Алексей Тарабанов 2020.08.26 21:26 #325 Vitaly Muzichenko:なぜ、まったく落ちないのか？ なぜなら、その時が来たからです。 削除済み 2020.08.27 03:21 #326 そうなんだ！ 大変なんだ- が、まだ良くなるという希望はある。1957.96レベルは突破していませんので、そこから下降していくと思われます。 ファイル: XAUUSDH2.png 76 kb 削除済み 2020.08.27 08:52 #327 てっぺんの可能性が高くなる -------------- やまやま --------------------- 現在、18:05～20:00に下降に転じる可能性があります。 ファイル: XAUUSDH2.png 65 kb XAUUSDH2.png 67 kb XAUUSDH2x.png 68 kb Александр 2020.08.30 19:14 #328 Александр:現在の取引 統括する＋埋める。 Алексей Тарабанов 2020.08.30 19:32 #329 1オンス1750-1800ポンドで買えば、何も心配することはない。 Vitaly Muzichenko 2020.08.30 21:10 #330 Алексей Тарабанов: 1オンス1750-1800ポンドで買えば、何も心配することはない。 過去にさかのぼって、あの値段で買うには、タイムマシンが必要です。ルーブルを45円で買うのと同じぐらいです 1...262728293031323334353637383940...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
それは、何かが崩壊したとき、さらに言えば、世界全体が崩壊したとき、最悪の解決策は金を売って紙を買うことなのです。
申し訳ないが、金は明日1750を下回ることはないだろう。それが私の言いたいことです。
なぜ、まったく落ちないのか？
なぜなら、その時が来たからです。
てっぺんの可能性が高くなる
--------------
やまやま
---------------------
現在、18:05～20:00に下降に転じる可能性があります。
現在の取引
統括する＋埋める。
1オンス1750-1800ポンドで買えば、何も心配することはない。
過去にさかのぼって、あの値段で買うには、タイムマシンが必要です。ルーブルを45円で買うのと同じぐらいです