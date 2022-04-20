GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 33

娘も1.5～2％のオンゴールドを取った。世界は崩壊している。

 
Алексей Тарабанов:

娘も1.5～2％のオンゴールドを取った。世界は崩壊している。

それは、何かが崩壊したとき、さらに言えば、世界全体が崩壊したとき、最悪の解決策は金を売って紙を買うことなのです。

 
Vitaly Muzichenko:

それは何かが崩壊したとき、さらに言えば世界全体が崩壊したとき、そのとき最悪の判断は、金を売って紙を買うことです。

申し訳ないが、金は明日1750を下回ることはないだろう。それが私の言いたいことです。

 
Алексей Тарабанов:

申し訳ないが、金は明日1750を下回ることはないだろう。それが私の言いたいことです。

なぜ、まったく落ちないのか？

 
Vitaly Muzichenko:

なぜ、まったく落ちないのか？

なぜなら、その時が来たからです。

そうなんだ！ 大変なんだ- が、まだ良くなるという希望はある。1957.96レベルは突破していませんので、そこから下降していくと思われます。
ファイル:
XAUUSDH2.png  76 kb
てっぺんの可能性が高くなる

--------------

やまやま

---------------------

現在、18:05～20:00に下降に転じる可能性があります。

ファイル:
XAUUSDH2.png  65 kb
XAUUSDH2.png  67 kb
XAUUSDH2x.png  68 kb
 
Александр:

現在の取引


統括する＋埋める。


 
1オンス1750-1800ポンドで買えば、何も心配することはない。
 
Алексей Тарабанов:
1オンス1750-1800ポンドで買えば、何も心配することはない。

過去にさかのぼって、あの値段で買うには、タイムマシンが必要です。ルーブルを45円で買うのと同じぐらいです

