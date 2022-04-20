GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 85

mixail789 mixajlof #:

四半期ごとの金需給統計.


またか

 
Vladimir Baskakov #:

同情以外で購読する意味あるのか？

Andrei Trukhanovich #:

同情以外で購読する意味あるのか？

だから、まだ持ってないんだな、よし、頑張れ。
 

2021年第3四半期に金準備を増加させた国、減少さ せた国


 
Алексей Тарабанов #:

またお前か？

はい、また私です。

 

ゴールドへの想い


 
mixail789 mixajlof #:

ゴールドへの想い


分析する。


現状は下降トレンド（全ての指標が下降）...。

反転を語るにはまだ早い...、指標は一つも上向きになっていない...。

 

小さな金の取引


 
mixail789 mixajlof #:

ゴールドへの想い


分析2022.01.07 20:01


 
Serqey Nikitin #:

分析する。


現状は下降トレンド（全ての指標が下降）...。

反転を語るにはまだ早い...、どの指標も上がっていない...。

現在の状況は、上昇トレンドにある（すべての指標がポジティブ）．

シグナルを3回確認することで、トレーダーの行動の正しさに確信を持つことができます ...

