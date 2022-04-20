GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 85 1...787980818283848586878889909192...100 新しいコメント Алексей Тарабанов 2021.12.20 21:38 #841 mixail789 mixajlof #:四半期ごとの金需給統計. またか Andrei Trukhanovich 2021.12.20 21:41 #842 Vladimir Baskakov #: 同情以外で購読する意味あるのか？ 削除済み 2021.12.20 21:43 #843 Andrei Trukhanovich #:同情以外で購読する意味あるのか？ だから、まだ持ってないんだな、よし、頑張れ。 mixail789 mixajlof 2021.12.20 23:08 #844 2021年第3四半期に金準備を増加させた国、減少さ せた国 mixail789 mixajlof 2021.12.23 22:37 #845 Алексей Тарабанов #:またお前か？ はい、また私です。 mixail789 mixajlof 2022.01.07 19:01 #846 ゴールドへの想い Serqey Nikitin 2022.01.07 20:23 #847 mixail789 mixajlof #:ゴールドへの想い 分析する。 現状は下降トレンド（全ての指標が下降）...。 反転を語るにはまだ早い...、指標は一つも上向きになっていない...。 mixail789 mixajlof 2022.01.11 20:24 #848 小さな金の取引 mixail789 mixajlof 2022.01.11 21:38 #849 mixail789 mixajlof #:ゴールドへの想い 分析2022.01.07 20:01 Serqey Nikitin 2022.01.12 06:27 #850 Serqey Nikitin #:分析する。現状は下降トレンド（全ての指標が下降）...。反転を語るにはまだ早い...、どの指標も上がっていない...。 現在の状況は、上昇トレンドにある（すべての指標がポジティブ）． シグナルを3回確認することで、トレーダーの行動の正しさに確信を持つことができます ... 1...787980818283848586878889909192...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
四半期ごとの金需給統計.
またか
同情以外で購読する意味あるのか？
同情以外で購読する意味あるのか？
2021年第3四半期に金準備を増加させた国、減少さ せた国
またお前か？
はい、また私です。
ゴールドへの想い
ゴールドへの想い
分析する。
現状は下降トレンド（全ての指標が下降）...。
反転を語るにはまだ早い...、指標は一つも上向きになっていない...。
小さな金の取引
ゴールドへの想い
分析2022.01.07 20:01
分析する。
現状は下降トレンド（全ての指標が下降）...。
反転を語るにはまだ早い...、どの指標も上がっていない...。
現在の状況は、上昇トレンドにある（すべての指標がポジティブ）．
シグナルを3回確認することで、トレーダーの行動の正しさに確信を持つことができます ...