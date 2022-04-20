GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 19

prostotrader:

今、金を買おうなんて思わないでください

すべてが崩壊し、人々は現金に手を出し、ドルインデックスは目の前で上昇している。

と、明日から金が下がる。


さすがに...。

 

皆さん、ゴールドはちゃんと取れましたか？

金曜の 夜にもっと少なく入れることはできなかったのか...。:)

そして、時間内に抜け出さなければならない。

総利益 66 * 10 * 30 = 19800ポイント

よく計算しているな～、でもオープンポジションは どこだ？

 
Alexsandr San:

良い計算ですね。でも、オープンポジションは どこにあるのですか？

間に合うように出るということは、位置がずれてしまうという ことです。

何、 だと思ってるの？


prostotrader:

私が嘘をついて いるとでも？


ダメだ！嘘じゃないでしょう！？

そして、カモの私は9,000ルーブルを失った。

ショット69

 
Alexsandr San:

そして、カモの私は9,000ルーブルを失った。


それは、FOREXで取引しているからです。:) と、指標によっています。

私は9年以上ゴールドを取引していますが（ヘッジなしで 取引する2つの商品のうちの1つです）、自信を持って言えます。

指標による取引は、悪いことだけでなく、お財布にも悪いということ。

あなたは間違っている、インジケータは非常によく方向を示している

を見ると、赤や緑の丸が、どのような方向に進んでいくかがわかります。

ショット69h

私はただのカモです。いつものように頑なにインジケータに逆らったので、9000ルーブルを失いました。

prostotrader:

それは、FOREXで取引しているからです。:) と、指標によっています。

私は9年以上ゴールドを取引していますが（ヘッジなしで 取引する2つの商品のうちの1つです）、自信を持って言うことができます。

インジケーターを使った取引は、悪いことだけでなく、お財布にも悪いと自信をもって言えます。

以下は、MT5ターミナルで確認できるインジケーターです。

ファイル:
LeMan_BrainTrend1Sig.mq5  18 kb
LeManTrend_Indicator.mq5  17 kb
 
Alexsandr San:

以下は、MT5ターミナルで確認できるインジケーターです。

もちろん、ありがとう。でも、昔ながらの方法でやるわ......。何でも自分の頭脳（金）でやってしまうので...。

追加

お気づきでない方もいらっしゃるかもしれませんが

金メダルになることはもう分かっていた（上の書き込みを参照）

また、日中、自宅の工事現場にいなければ、利益はもっと大きくなっていたはずです。

追加

インジケーターでお世話になったお返しに、私のインジケーターをご紹介します


