GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 19

prostotrader 2020.03.13 17:46 #181

prostotrader:

prostotrader 2020.03.16 16:28 #182

削除済み 2020.03.16 17:23 #183

prostotrader:

prostotrader 2020.03.16 17:29 #184

Alexsandr San:

削除済み 2020.03.16 17:47 #185

prostotrader:

削除済み 2020.03.16 18:00 #186

prostotrader 2020.03.16 18:05 #187

Alexsandr San:

削除済み 2020.03.16 18:20 #188

prostotrader:

削除済み 2020.03.16 18:29 #189

prostotrader:

ファイル:
LeMan_BrainTrend1Sig.mq5 18 kb
LeManTrend_Indicator.mq5 17 kb

prostotrader 2020.03.16 18:31 #190

Alexsandr San:
今、金を買おうなんて思わないでください
すべてが崩壊し、人々は現金に手を出し、ドルインデックスは目の前で上昇している。
と、明日から金が下がる。
さすがに...。
皆さん、ゴールドはちゃんと取れましたか？
金曜の 夜にもっと少なく入れることはできなかったのか...。:)
そして、時間内に抜け出さなければならない。
総利益 66 * 10 * 30 = 19800ポイント。
よく計算しているな～、でもオープンポジションは どこだ？
そして、カモの私は9,000ルーブルを失った。
それは、FOREXで取引しているからです。:) と、指標によっています。
私は9年以上ゴールドを取引していますが（ヘッジなしで 取引する2つの商品のうちの1つです）、自信を持って言えます。
指標による取引は、悪いことだけでなく、お財布にも悪いということ。
あなたは間違っている、インジケータは非常によく方向を示している
を見ると、赤や緑の丸が、どのような方向に進んでいくかがわかります。
私はただのカモです。いつものように頑なにインジケータに逆らったので、9000ルーブルを失いました。
以下は、MT5ターミナルで確認できるインジケーターです。
もちろん、ありがとう。でも、昔ながらの方法でやるわ......。何でも自分の頭脳（金）でやってしまうので...。
お気づきでない方もいらっしゃるかもしれませんが
金メダルになることはもう分かっていた（上の書き込みを参照）
また、日中、自宅の工事現場にいなければ、利益はもっと大きくなっていたはずです。
インジケーターでお世話になったお返しに、私のインジケーターをご紹介します