誰が、どのレベルまで金を急騰させたのか？

何か変な感じ


 
はなかったが、それは指標にはならない。

そして、奇妙さについてそれはXAUAUDを見る価値がある、それは本当に（全く）クロスではありません。そして、シドニーからのニュースをご覧ください。

ケツの穴から......緊急に戦術を変える必要がある。

XAUUSDM15

ファイル:
XAUUSDM30.png  52 kb
 
Vitaly Muzichenko:

誰が、どのレベルまで金を急騰させたのか？

何か不思議な感じ。


また、トロール船を減らして収支を合わせれば...。で、3波乱って感じ、シルバーも同じ、立ち尽くしてる...。保釈金を少なくして、利益を多くするような気がするのですが・・・。

シュピルベルゲン

銀と金は買わなければならない
 

ビットコインもよく上昇しましたね・・・。次のレコードでわかるかもしれない...

ジャークバット

 

H4のゴールドはバークローズが不明確。バーが時間帯によって違うかもしれませんが、本質は同じです。選手の雰囲気が不明確

XAUUSD_4.

 
カナディアンはすべてを保留にした...............。またもやドル高操作...。ああ、そうなるかどうかは誰にもわからない。
 

ファンダメンタルニュース、投機、不可抗力、クロスレート、等々、「プレイヤーの気分」がどうであれ、価格がすべてを決めて しまう。


ペアの反転は事実によって判断されなければならない - インジケーターの反転によって...


インジケーターがダサいのはあなたの問題です。正常なインジケーターを探すか...、いっそのこと自分で開発するか...。

指標でトレードする人は負ける、なぜなら指標は何を示しているのか
