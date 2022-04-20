GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 74 1...676869707172737475767778798081...100 新しいコメント Vitaly Muzichenko 2021.01.18 01:16 #731 誰が、どのレベルまで金を急騰させたのか？ 何か変な感じ Maxim Kuznetsov 2021.01.18 01:48 #732 Vitaly Muzichenko:誰が、どのレベルまで金を急騰させたのか？何か変な感じ はなかったが、それは指標にはならない。 そして、奇妙さについてそれはXAUAUDを見る価値がある、それは本当に（全く）クロスではありません。そして、シドニーからのニュースをご覧ください。 削除済み 2021.01.18 06:39 #733 ケツの穴から......緊急に戦術を変える必要がある。 ファイル: XAUUSDM30.png 52 kb Сергей Криушин 2021.01.18 08:10 #734 Vitaly Muzichenko:誰が、どのレベルまで金を急騰させたのか？何か不思議な感じ。 また、トロール船を減らして収支を合わせれば...。で、3波乱って感じ、シルバーも同じ、立ち尽くしてる...。保釈金を少なくして、利益を多くするような気がするのですが・・・。 削除済み 2021.01.18 08:20 #735 Сергей Криушин:また、トロール船を減らして収支を合わせれば...。第3波の下げがうまくいったように、銀も同じように、そこに立っているんだ。保釈金を少なくして、利益を増やすような...。 銀と金は買わなければならない Сергей Криушин 2021.01.18 08:31 #736 ビットコインもよく上昇しましたね・・・。次のレコードでわかるかもしれない... Uladzimir Izerski 2021.01.18 08:41 #737 H4のゴールドはバークローズが不明確。バーが時間帯によって違うかもしれませんが、本質は同じです。選手の雰囲気が不明確 . Сергей Криушин 2021.01.18 09:22 #738 カナディアンはすべてを保留にした...............。またもやドル高操作...。ああ、そうなるかどうかは誰にもわからない。 Serqey Nikitin 2021.01.18 10:08 #739 Uladzimir Izerski: 選手たちの不可解な雰囲気。 ファンダメンタルニュース、投機、不可抗力、クロスレート、等々、「プレイヤーの気分」がどうであれ、価格がすべてを決めて しまう。 ペアの反転は事実によって判断されなければならない - インジケーターの反転によって... インジケーターがダサいのはあなたの問題です。正常なインジケーターを探すか...、いっそのこと自分で開発するか...。 削除済み 2021.01.18 10:30 #740 Serqey Nikitin:ファンダメンタルニュース、投機、不可抗力、クロスレートなどなど、「プレイヤーの気分」がどうであれ、価格はすべてを 左右する。ペアの反転は事実によって判断されなければならない - インジケーターの反転によって...インジケーターがダサいのはあなたの問題です。正常なインジケーターを探すか...、いっそのこと自分で開発するか...。 指標でトレードする人は負ける、なぜなら指標は何を示しているのか 1...676869707172737475767778798081...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
誰が、どのレベルまで金を急騰させたのか？
何か変な感じ
誰が、どのレベルまで金を急騰させたのか？
何か変な感じ
はなかったが、それは指標にはならない。
そして、奇妙さについてそれはXAUAUDを見る価値がある、それは本当に（全く）クロスではありません。そして、シドニーからのニュースをご覧ください。
ケツの穴から......緊急に戦術を変える必要がある。
誰が、どのレベルまで金を急騰させたのか？
何か不思議な感じ。
また、トロール船を減らして収支を合わせれば...。で、3波乱って感じ、シルバーも同じ、立ち尽くしてる...。保釈金を少なくして、利益を多くするような気がするのですが・・・。
また、トロール船を減らして収支を合わせれば...。第3波の下げがうまくいったように、銀も同じように、そこに立っているんだ。保釈金を少なくして、利益を増やすような...。
ビットコインもよく上昇しましたね・・・。次のレコードでわかるかもしれない...
H4のゴールドはバークローズが不明確。バーが時間帯によって違うかもしれませんが、本質は同じです。選手の雰囲気が不明確
.
Uladzimir Izerski:
選手たちの不可解な雰囲気。
ファンダメンタルニュース、投機、不可抗力、クロスレート、等々、「プレイヤーの気分」がどうであれ、価格がすべてを決めて しまう。
ペアの反転は事実によって判断されなければならない - インジケーターの反転によって...
インジケーターがダサいのはあなたの問題です。正常なインジケーターを探すか...、いっそのこと自分で開発するか...。
ファンダメンタルニュース、投機、不可抗力、クロスレートなどなど、「プレイヤーの気分」がどうであれ、価格はすべてを 左右する。
ペアの反転は事実によって判断されなければならない - インジケーターの反転によって...
インジケーターがダサいのはあなたの問題です。正常なインジケーターを探すか...、いっそのこと自分で開発するか...。