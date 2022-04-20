GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 13

プロストトレーダー


今が買い時か？

私もそう思うのですが、世界のクオード状況は怖いですね、明日、クオードに対して全資産の逆転現象が起きたら、買えばいいのですが...。

 
アレクセイ・ヴャジミキン

私もそう思いますが、世界的なクオードの状況は怖いですね、明日、クオードに対して全資産の逆転現象が起きれば、買えますが・・・。

明日はたぶん遅くなる。 買うなら今日買ったほうがいい。

 
プロストトレーダー

明日では遅いかもしれない、今日買ったほうがいいのなら。

少なくとも利上げ決定後3時間以内には。

そうでなければ、まだ落ちる余地がある...。しかし、私はルーブル（Si）に首まで浸かっているので、金の夢は見ません。

 

ご存知のように、金の価格はドルインデックスに依存し、このインデックスは以下の式で計算されます。

dxy = 50.14348112 × eur/usd^(-0.576) × usd/jpy^(0.136) × gbp/usd^(-0.119) × usd/cad^(0.091) × usd/sek^(0.042) × usd/chf^(0.036) となります。

ただ、FORTSにはUSD/SEKはありませんが、AUDUはあり、ただこの通貨は金への依存度が非常に高いです。

USD/SEKをAUD/USDに正しく置き換える方法があれば教えてください。

 
プロストトレーダー

ただ、FORTSにはUSD/SEKはありませんが、AUDUはあり、ただこの通貨は金への依存度が非常に高いです。

USD/SEKをAUD/USDに正しく置き換える方法があれば教えてください。

USD/SEKをAUD/USDに置き換えるだけで、その差は僅少であり、あなた自身の係数を拾うことができる、それは負であるべき だ。

サブウィンドウのインジケータで、青い線が通常のインデックス、赤い線がAUDUSDと

 
セルゲイ・チャリシェフ

ありがとうございます、やってみます。

 

株式市場、特にSP500指数の下落を背景に、金は着実に上昇している（日足チャートを参照）。

適切なエントリーポイントを見つければいいのです。

 
こんにちは。

金は1130で買う価値があるのか？

金はよく上がる、金の専門家だな。

売り時なのか、まだ待っているのか？

 
ご存知のように、金の価格はドルインデックスに依存し、このインデックスは以下の式で計算されます。

dxy = 50.14348112 × eur/usd^(-0.576) × usd/jpy^(0.136) × gbp/usd^(-0.119) × usd/cad^(0.091) × usd/sek^(0.042) × usd/chf^(0.036)

これはウィキペディアからの式です。ドルインデックスは毎年再計算されます。「markit_iboxxfx_index」でググってください。ihsmarkit.com - 彼らは世界の通貨 使用量の分析を行います。

fxusd eur 41.55％ （注）1．

FIXUSD CAD 28.73

fxusd jpy 15.76％ （注）1．

fxusd gbp 8.69％ （注）1．

fxusd chf 5.27％ （注）1．

すなわち、DXY計算＝50.14348112×EUR/USD^(-0.4155)×USD/CAD^(0.2873)×USD/JPY^(0.1576)×GBP/USD^(-0.0869)×USD/CHF^(0.0527)とします。

私は最初の倍率についての情報を見つけていません、私は年ごとのデータを添付しました、表は任意の通貨のインデックスを作るために使用されるかもしれませんが、イモ、これはすべての基礎データです、彼らは取引には適していません。

ファイル:
iBoxx_ALL_FX_weights_2019.zip  191 kb
 
金はよく上がる、金の専門家だな。

そろそろ売り時かな、それともまだ待つ？

Seryozhさん、こんにちは。

長い間、現在の先物と次の先物のスプレッドは50ポイント前後でした。

現在、92ポイント（すでに7ヶ月間）であり、市場は資産のさらなる成長を期待していることを示唆している。

しかし、米ドル指数のボラティリティにより、短期的な「ディップ」が発生する可能性があります。

追加

でも、もう売っちゃったよ :)

