ある金鉱会社の株式。NEMです。


 
一体なぜこのトピックがこのセクションに移動されるのでしょうか？
 
prostotrader:
なんでこのスレをこのコーナーに移動させたんだ？

これも、意外かもしれませんが、金の価格です。13ポンドって何？

 
Vitaly Muzichenko:

過去にさかのぼって、あの値段で買うには、タイムマシンが必要です。45でルーブルを買うのと同じぐらいです。

写真を見て、価格がどこに行くかを想定してください。

https://charts.mql5.com/26/10/xauusd-d1-npbfx-limited.png
 
幼稚園、第2四半期すみません。
 
Алексей Тарабанов:

写真を見て、価格がどこに行くかを想定してください。

https://charts.mql5.com/26/10/xauusd-d1-npbfx-limited.png

3つの包装紙と1つの実際の製品の価格の写真がありますね

 
今なら確実に上がりますが、3人のインド人が反対しています。
 
Vitaly Muzichenko:

写真には、3つの包装紙と1つの実際の製品の価格が表示されていますね。

私の写真で見る限り、1コイン1コモディティ。デリバティブの価格＝金のバックス価格／金だけを売り買いして保有するファンドの株数-％のオーバーヘッド。その結果が13ドルです。チャートはXAUUSDと全く同じで、縦の目盛りが違います。このような、「投資家としての資格」をお持ちの方であれば、きっと気に入っていただけると思います。私は1997年からこのステータスを持っています。

 
金とドルは今売って、それ以外は買うのが一番いい。ルーブルを除いては。
 
それどころか混乱した。ドルで購入し、あとは彼の言うとおり。
