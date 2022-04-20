GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 34 1...272829303132333435363738394041...100 新しいコメント Александр 2020.09.03 19:21 #331 ある金鉱会社の株式。NEMです。 prostotrader 2020.09.03 20:11 #332 一体なぜこのトピックがこのセクションに移動されるのでしょうか？ Алексей Тарабанов 2020.09.03 20:50 #333 prostotrader: なんでこのスレをこのコーナーに移動させたんだ？ これも、意外かもしれませんが、金の価格です。13ポンドって何？ Алексей Тарабанов 2020.09.03 21:01 #334 Vitaly Muzichenko:過去にさかのぼって、あの値段で買うには、タイムマシンが必要です。45でルーブルを買うのと同じぐらいです。写真を見て、価格がどこに行くかを想定してください。 https://charts.mql5.com/26/10/xauusd-d1-npbfx-limited.png Алексей Тарабанов 2020.09.03 21:08 #335 幼稚園、第2四半期すみません。 Vitaly Muzichenko 2020.09.03 21:09 #336 Алексей Тарабанов:写真を見て、価格がどこに行くかを想定してください。 https://charts.mql5.com/26/10/xauusd-d1-npbfx-limited.png 3つの包装紙と1つの実際の製品の価格の写真がありますね Алексей Тарабанов 2020.09.03 21:10 #337 今なら確実に上がりますが、3人のインド人が反対しています。 Алексей Тарабанов 2020.09.03 21:16 #338 Vitaly Muzichenko:写真には、3つの包装紙と1つの実際の製品の価格が表示されていますね。 私の写真で見る限り、1コイン1コモディティ。デリバティブの価格＝金のバックス価格／金だけを売り買いして保有するファンドの株数-％のオーバーヘッド。その結果が13ドルです。チャートはXAUUSDと全く同じで、縦の目盛りが違います。このような、「投資家としての資格」をお持ちの方であれば、きっと気に入っていただけると思います。私は1997年からこのステータスを持っています。 Алексей Тарабанов 2020.09.03 23:34 #339 金とドルは今売って、それ以外は買うのが一番いい。ルーブルを除いては。 Алексей Тарабанов 2020.09.03 23:37 #340 それどころか混乱した。ドルで購入し、あとは彼の言うとおり。 1...272829303132333435363738394041...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ある金鉱会社の株式。NEMです。
なんでこのスレをこのコーナーに移動させたんだ？
これも、意外かもしれませんが、金の価格です。13ポンドって何？
過去にさかのぼって、あの値段で買うには、タイムマシンが必要です。45でルーブルを買うのと同じぐらいです。
写真を見て、価格がどこに行くかを想定してください。https://charts.mql5.com/26/10/xauusd-d1-npbfx-limited.png
3つの包装紙と1つの実際の製品の価格の写真がありますね
写真には、3つの包装紙と1つの実際の製品の価格が表示されていますね。
私の写真で見る限り、1コイン1コモディティ。デリバティブの価格＝金のバックス価格／金だけを売り買いして保有するファンドの株数-％のオーバーヘッド。その結果が13ドルです。チャートはXAUUSDと全く同じで、縦の目盛りが違います。このような、「投資家としての資格」をお持ちの方であれば、きっと気に入っていただけると思います。私は1997年からこのステータスを持っています。