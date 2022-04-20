GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 54

Renat Akhtyamov:

嫉妬が沸き起こる？;)))

♪カップに注いで飲もう、汗をかかないように♪

♪ and it'll go away ♪

欲と興奮に満ちた//私はあなたに忠告する...。
嫉妬ってなんだよ、レッチー？まだ何も確定してないのに、口だけかよ。
 
Vladimir Baskakov:
何に嫉妬しているんだ、レッチー？まだ何も確定していない、口先だけだ。

名前も読めないならキレるだろ。

嫉妬してるのか？

ちなみに、監視が案件 数に追いつかず、案件の表示を無効化することもできません。

トレードを表示させたくないので、ストラテジーを表示させたい

;)

SanAlex:

to stomp - to stomp to 1909.13

そしてこれが私のロボット、私を驚かせてくれるでしょう。

今日も1889.49まで上がりそうです。

--------------------------------------------------

なぜポジションがクローズ されたのか、ひとつだけ理解できないのですが、設定にシグナルのクローズがありません。

- 利益ですべてを閉じるべきでした

----------------------------------------------

私は13万ドルの利益を得たので、彼はこの金額を受け取ってポジションを閉じました。

そして、残高が-30万になったら決済するはずだったのですが-ストップアウトがかかって4万マイナスになってしまいました。

ロボットに何か問題があるのではと思ってしまうほどです。

ファイル:
1889.49_gold.PNG  97 kb
 

皆さん、こんにちは。XAU/GBPとXAU/CHFのトレード。


XAU / GBP


XAU / CHF


Александр:

皆さん、こんにちは。XAU/GBPとXAU/CHFのお得な情報です。

よくやった- 何が聞きたいんでしょうね。

 
SanAlex:

よくぞ言ってくれました。- 何が聞きたいんでしょうね。

14年の予想スレを読んでいて、ずるいというより、ドヤ顔で刈り取っている :)
ゴールドはちょっとやばい。上がりたいような、下がりたいような。

1900.90から1838.00まで下がるのでしょう

----------------------

今のところ1900.90まで粘っています。罠があるので、私を連れて行くのを忘れないといいのですが。

ファイル:
XAUUSDDaily_9999.png  58 kb
XAUUSDM30_1900.90.png  30 kb
 
SanAlex:

ゴールドはちょっとやばい。上がりたいようで、今は下がりたいようで。

......

そう、簡略化されたマークアップに従ったとしても、金は混乱しない--今年の上昇目標に到達したのなら、調整が待っているのだ。



もっと複雑なバージョンにすると

  • 目標にも到達しているが、波動的にはもっと低い水準にある...。
  • そのため、あまり深い補正は期待できませんが...。
    しかし、第2 波が拡大修正されたことから判断すると、第4 波は深くなるが、上のチャートのような目標はない。
 

ここに100年間の金価格のグラフがあります。誰かに見てもらうと面白いかもしれませんね。

ゴールド_100

Uladzimir Izerski:

ここに100年間の金価格のグラフがあります。誰かに見てもらうと面白いかもしれませんね。


何かをきっかけに、価格が下がる可能性が高いことがチャートから読み取れます。

