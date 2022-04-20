GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 54 1...474849505152535455565758596061...100 新しいコメント 削除済み 2020.10.02 04:27 #531 Renat Akhtyamov:嫉妬が沸き起こる？;)))♪カップに注いで飲もう、汗をかかないように♪♪ and it'll go away ♪ 欲と興奮に満ちた//私はあなたに忠告する...。 嫉妬ってなんだよ、レッチー？まだ何も確定してないのに、口だけかよ。 Renat Akhtyamov 2020.10.02 04:29 #532 Vladimir Baskakov: 何に嫉妬しているんだ、レッチー？まだ何も確定していない、口先だけだ。 名前も読めないならキレるだろ。 嫉妬してるのか？ ちなみに、監視が案件 数に追いつかず、案件の表示を無効化することもできません。 トレードを表示させたくないので、ストラテジーを表示させたい ;) 削除済み 2020.10.02 06:26 #533 SanAlex:to stomp - to stomp to 1909.13そしてこれが私のロボット、私を驚かせてくれるでしょう。 今日も1889.49まで上がりそうです。 -------------------------------------------------- なぜポジションがクローズ されたのか、ひとつだけ理解できないのですが、設定にシグナルのクローズがありません。 - 利益ですべてを閉じるべきでした ---------------------------------------------- 私は13万ドルの利益を得たので、彼はこの金額を受け取ってポジションを閉じました。 そして、残高が-30万になったら決済するはずだったのですが-ストップアウトがかかって4万マイナスになってしまいました。 ロボットに何か問題があるのではと思ってしまうほどです。 ファイル: 1889.49_gold.PNG 97 kb Александр 2020.10.13 21:34 #534 皆さん、こんにちは。XAU/GBPとXAU/CHFのトレード。 XAU / GBP XAU / CHF 削除済み 2020.10.14 05:35 #535 Александр:皆さん、こんにちは。XAU/GBPとXAU/CHFのお得な情報です。 よくやった- 何が聞きたいんでしょうね。 Renat Akhtyamov 2020.10.14 05:45 #536 SanAlex:よくぞ言ってくれました。- 何が聞きたいんでしょうね。 14年の予想スレを読んでいて、ずるいというより、ドヤ顔で刈り取っている :) 削除済み 2020.10.14 05:49 #537 ゴールドはちょっとやばい。上がりたいような、下がりたいような。 1900.90から1838.00まで下がるのでしょう ---------------------- 今のところ1900.90まで粘っています。罠があるので、私を連れて行くのを忘れないといいのですが。 ファイル: XAUUSDDaily_9999.png 58 kb XAUUSDM30_1900.90.png 30 kb Igor Bebeshin 2020.10.14 17:25 #538 SanAlex:ゴールドはちょっとやばい。上がりたいようで、今は下がりたいようで。...... そう、簡略化されたマークアップに従ったとしても、金は混乱しない--今年の上昇目標に到達したのなら、調整が待っているのだ。 もっと複雑なバージョンにすると 目標にも到達しているが、波動的にはもっと低い水準にある...。 そのため、あまり深い補正は期待できませんが...。 しかし、第2 波が拡大修正されたことから判断すると、第4 波は深くなるが、上のチャートのような目標はない。 Uladzimir Izerski 2020.10.14 21:09 #539 ここに100年間の金価格のグラフがあります。誰かに見てもらうと面白いかもしれませんね。 削除済み 2020.10.14 21:29 #540 Uladzimir Izerski:ここに100年間の金価格のグラフがあります。誰かに見てもらうと面白いかもしれませんね。 何かをきっかけに、価格が下がる可能性が高いことがチャートから読み取れます。 1...474849505152535455565758596061...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
嫉妬が沸き起こる？;)))
♪カップに注いで飲もう、汗をかかないように♪
♪ and it'll go away ♪欲と興奮に満ちた//私はあなたに忠告する...。
何に嫉妬しているんだ、レッチー？まだ何も確定していない、口先だけだ。
名前も読めないならキレるだろ。
嫉妬してるのか？
ちなみに、監視が案件 数に追いつかず、案件の表示を無効化することもできません。
トレードを表示させたくないので、ストラテジーを表示させたい
;)
to stomp - to stomp to 1909.13
そしてこれが私のロボット、私を驚かせてくれるでしょう。
今日も1889.49まで上がりそうです。
--------------------------------------------------
なぜポジションがクローズ されたのか、ひとつだけ理解できないのですが、設定にシグナルのクローズがありません。
- 利益ですべてを閉じるべきでした
----------------------------------------------
私は13万ドルの利益を得たので、彼はこの金額を受け取ってポジションを閉じました。
そして、残高が-30万になったら決済するはずだったのですが-ストップアウトがかかって4万マイナスになってしまいました。
ロボットに何か問題があるのではと思ってしまうほどです。
皆さん、こんにちは。XAU/GBPとXAU/CHFのトレード。
XAU / GBP
XAU / CHF
よくやった- 何が聞きたいんでしょうね。
ゴールドはちょっとやばい。上がりたいような、下がりたいような。
1900.90から1838.00まで下がるのでしょう
----------------------
今のところ1900.90まで粘っています。罠があるので、私を連れて行くのを忘れないといいのですが。
そう、簡略化されたマークアップに従ったとしても、金は混乱しない--今年の上昇目標に到達したのなら、調整が待っているのだ。
もっと複雑なバージョンにすると
しかし、第2 波が拡大修正されたことから判断すると、第4 波は深くなるが、上のチャートのような目標はない。
ここに100年間の金価格のグラフがあります。誰かに見てもらうと面白いかもしれませんね。
何かをきっかけに、価格が下がる可能性が高いことがチャートから読み取れます。