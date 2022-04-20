GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 60 1...535455565758596061626364656667...100 新しいコメント VVT 2020.11.10 15:23 #591 denis.eremin:昨日は製薬会社の強い上昇はありませんでした。夏以降、しばらく上昇を続けていたのです。ファイザーは月曜日より8.7％、バイオNテックは9.8％上昇した。また、映画館チェーンも好調で、AMCエンターテインメントが44％増、シネマークが35％増 となっています。 まだ製造が開始されていないワクチンについては非常に楽観的で、多くのことがまだ変化する可能性があります。 denis.eremin 2020.11.10 15:33 #592 VVT:まだ製造が開始されていないワクチンについては、非常に楽観的であり、多くのことがまだ変化する可能性があります。 このワクチンは、3万人以上のボランティアを対象とした第III相試験で検証されています。 ファイザー社、年内に5,000万人分を発売予定 - 1ヶ月で VVT 2020.11.12 10:33 #593 誰も売りたがらないようです) 削除済み 2020.11.12 10:44 #594 VVT: 誰も売りたがらないようだ) 1865、Take1950で買いました。 Sergey Lazarenko 2020.11.12 11:28 #595 Vladimir Baskakov: 1,865で買いました、Take1,950です。 停車場はどこですか？リスクとは何でしょうか？預金全部？ 削除済み 2020.11.12 11:37 #596 Sergey Lazarenko:停車場はどこですか？リスクとは何でしょうか？預金全部？ 何のために必要なのか、20ピップスで行こう、私はBooを置く Sergey Lazarenko 2020.11.12 13:03 #597 Vladimir Baskakov: 何のために必要なのか、20ピップ離れて移動し、私はブーイングを置くよ という疑問があるのですが、取引のリスクと利益がどうなっているのでしょうか？ 削除済み 2020.11.12 14:56 #598 Sergey Lazarenko:という疑問があるのですが、取引のリスクと利益がどうなっているのでしょうか？ 30-40pipsのフリー資金を残す Sergey Lazarenko 2020.11.13 11:28 #599 ゴールドがミラーレベル付近で止まっている Roman Kutemov 2020.11.13 13:07 #600 どうやら誰かが買い物をしているようですね？ 1...535455565758596061626364656667...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
昨日は製薬会社の強い上昇はありませんでした。夏以降、しばらく上昇を続けていたのです。
ファイザーは月曜日より8.7％、バイオNテックは9.8％上昇した。
また、映画館チェーンも好調で、AMCエンターテインメントが44％増、シネマークが35％増 となっています。
まだ製造が開始されていないワクチンについては非常に楽観的で、多くのことがまだ変化する可能性があります。
このワクチンは、3万人以上のボランティアを対象とした第III相試験で検証されています。
ファイザー社、年内に5,000万人分を発売予定 - 1ヶ月で
誰も売りたがらないようだ)
1,865で買いました、Take1,950です。
停車場はどこですか？リスクとは何でしょうか？預金全部？
何のために必要なのか、20ピップ離れて移動し、私はブーイングを置くよ
という疑問があるのですが、取引のリスクと利益がどうなっているのでしょうか？
ゴールドがミラーレベル付近で止まっている
どうやら誰かが買い物をしているようですね？