denis.eremin:

昨日は製薬会社の強い上昇はありませんでした。夏以降、しばらく上昇を続けていたのです。

ファイザーは月曜日より8.7％、バイオNテックは9.8％上昇した。

また、映画館チェーンも好調で、AMCエンターテインメントが44％増、シネマークが35％増 となっています。

まだ製造が開始されていないワクチンについては非常に楽観的で、多くのことがまだ変化する可能性があります。

 
VVT:

このワクチンは、3万人以上のボランティアを対象とした第III相試験で検証されています。

ファイザー社、年内に5,000万人分を発売予定 - 1ヶ月で

 
誰も売りたがらないようです)
VVT:
1865、Take1950で買いました。
 
Vladimir Baskakov:
停車場はどこですか？リスクとは何でしょうか？預金全部？

Sergey Lazarenko:

何のために必要なのか、20ピップスで行こう、私はBooを置く
 
Vladimir Baskakov:
という疑問があるのですが、取引のリスクと利益がどうなっているのでしょうか？

Sergey Lazarenko:

30-40pipsのフリー資金を残す
 

ゴールドがミラーレベル付近で止まっている


 

どうやら誰かが買い物をしているようですね？

