Vladimir Baskakov:
指標で取引する人はすべて損をする、なぜなら指標は何があったかを示すからだ。

信じる者は幸いなり、世に暖かく

 
インジケータで取引する人はすべて負ける、なぜならインジケータは何を示しているのか

あなたはいつも通りRIGHTです!

引用元: 「彼らが何であったか」も表示される...しかし、これは個人トレーダーが利益を得るための取引を妨げるものではありません...。

要は、頭の中に複数の脳があり、それが耳をつなぐ...

目標に向かってより多くのチャンスを得ることができる 1937.17

ザウドウズデイリー 1937.17

 

日中分析...

トレンドが続いているときに利益確定やポジションを建てるには、どの時間枠を選べばいいのでしょうか...？

これは、すべてのトレーダーがWITHINを決定する問題です！...

この選択肢のバリエーションとして考えられるもの。

現状は、下落傾向が続いている。

今日は1833.03が欲しいな

xauusdh2 1833.03

 
金は長中期で買うに限る。この選択肢は、少なくともファンダメンタルズでは支持されると思います。
 
金は長中期で買うしかない。この選択肢は、少なくともファンダメンタルズでは支持されていると思います。

そのような戦略でトレードすることが可能なのです...。

でも、自分で分析したほうがいいし、起こりうる損失は自己責任で...。




現在の 分析：ダウントレンド（全指標が下降）...

このストラテジーでトレードすることも可能です・・・。

現時点では、Pivotを下回るまでは上昇の可能性が高い-というだけです。

xauusdh1 1786.62

 
今のところ、Pivotを下回るまでは、トップだけの可能性が高いです。


バカバカしい...。

お金を賭けて「もっとチャンスがある」と推理する......コインではじけばいいのでは......？

今日は下降局面で、反転が起こるポイントがあります。

- 黄色の水平線から、上方への反転ポイント。

xauusdh2 1767.54

