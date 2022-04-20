GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 75 1...686970717273747576777879808182...100 新しいコメント Maxim Kuznetsov 2021.01.18 10:36 #741 Vladimir Baskakov: 指標で取引する人はすべて損をする、なぜなら指標は何があったかを示すからだ。 信じる者は幸いなり、世に暖かく Serqey Nikitin 2021.01.18 12:19 #742 Vladimir Baskakov: インジケータで取引する人はすべて負ける、なぜならインジケータは何を示しているのか あなたはいつも通りRIGHTです! 引用元: 「彼らが何であったか」も表示される...しかし、これは個人トレーダーが利益を得るための取引を妨げるものではありません...。 要は、頭の中に複数の脳があり、それが耳をつなぐ... 削除済み 2021.01.18 15:24 #743 目標に向かってより多くのチャンスを得ることができる 1937.17 Serqey Nikitin 2021.01.20 14:12 #744 日中分析... トレンドが続いているときに利益確定やポジションを建てるには、どの時間枠を選べばいいのでしょうか...？ これは、すべてのトレーダーがWITHINを決定する問題です！... この選択肢のバリエーションとして考えられるもの。 現状は、下落傾向が続いている。 削除済み 2021.02.15 02:31 #745 今日は1833.03が欲しいな Ramiz Mavludov 2021.02.15 03:41 #746 金は長中期で買うに限る。この選択肢は、少なくともファンダメンタルズでは支持されると思います。 Serqey Nikitin 2021.02.15 07:17 #747 Ramiz Mavludov: 金は長中期で買うしかない。この選択肢は、少なくともファンダメンタルズでは支持されていると思います。 そのような戦略でトレードすることが可能なのです...。 でも、自分で分析したほうがいいし、起こりうる損失は自己責任で...。 現在の 分析：ダウントレンド（全指標が下降）... 削除済み 2021.02.15 07:27 #748 Serqey Nikitin:このストラテジーでトレードすることも可能です・・・。 現時点では、Pivotを下回るまでは上昇の可能性が高い-というだけです。 Serqey Nikitin 2021.02.15 07:44 #749 SanAlex:今のところ、Pivotを下回るまでは、トップだけの可能性が高いです。 バカバカしい...。 お金を賭けて「もっとチャンスがある」と推理する......コインではじけばいいのでは......？ 削除済み 2021.02.17 02:18 #750 今日は下降局面で、反転が起こるポイントがあります。 - 黄色の水平線から、上方への反転ポイント。 1...686970717273747576777879808182...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
指標で取引する人はすべて損をする、なぜなら指標は何があったかを示すからだ。
信じる者は幸いなり、世に暖かく
インジケータで取引する人はすべて負ける、なぜならインジケータは何を示しているのか
あなたはいつも通りRIGHTです!
引用元: 「彼らが何であったか」も表示される...しかし、これは個人トレーダーが利益を得るための取引を妨げるものではありません...。
要は、頭の中に複数の脳があり、それが耳をつなぐ...
目標に向かってより多くのチャンスを得ることができる 1937.17
日中分析...
トレンドが続いているときに利益確定やポジションを建てるには、どの時間枠を選べばいいのでしょうか...？
これは、すべてのトレーダーがWITHINを決定する問題です！...
この選択肢のバリエーションとして考えられるもの。
現状は、下落傾向が続いている。
今日は1833.03が欲しいな
金は長中期で買うしかない。この選択肢は、少なくともファンダメンタルズでは支持されていると思います。
そのような戦略でトレードすることが可能なのです...。
でも、自分で分析したほうがいいし、起こりうる損失は自己責任で...。
現在の 分析：ダウントレンド（全指標が下降）...
このストラテジーでトレードすることも可能です・・・。
現時点では、Pivotを下回るまでは上昇の可能性が高い-というだけです。
今のところ、Pivotを下回るまでは、トップだけの可能性が高いです。
バカバカしい...。
お金を賭けて「もっとチャンスがある」と推理する......コインではじけばいいのでは......？
今日は下降局面で、反転が起こるポイントがあります。
- 黄色の水平線から、上方への反転ポイント。