プロストトレーダー

端末にない

米ドル通貨指数

USドルインデックス - FXProブローカーが持っています。内蔵しています。その上でトレードができる。
 
プロストトレーダー

こんにちは。

金は1130で買う価値があるのか？

YESのようだ。=1230 今日13/02/17
 
本日、1223.72でショートクローズしました。
 
金に関する興味深い指摘。今週末までの下落に賭ける
 
ミハイル・シマコフ
開封の儀のボリュームはどのくらいですか？
 
ミハイル・シマコフ
私も、インデックスは95.11ドルで、上がるはずなので、オンスあたり1168ドルを待っています。

 
ミハイル・シマコフ
そう、1300まで微上げして、ベアを全部落としてから下げるのです。

 
ニコライ・コシチン

そうそう！1300まで少し上げて、ベアを全部落としてから下げてくるんですよね～。


みんなと一緒にはならないよ :)少なくとも今週は1300円で間違いないです。

 

なぜ金が下落するのか不明、こんなイメージです。


ルーブルでの金の価値。


 
セルゲイ・チャリシェフ

じきにわかる

