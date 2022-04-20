GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 6 12345678910111213...100 新しいコメント Alexander Green 2017.02.13 13:52 #51 プロストトレーダー端末にない米ドル通貨指数 USドルインデックス - FXProブローカーが持っています。内蔵しています。その上でトレードができる。 Alexander Green 2017.02.13 14:44 #52 プロストトレーダーこんにちは。金は1130で買う価値があるのか？ YESのようだ。=1230 今日13/02/17 Alexander Green 2017.02.13 15:52 #53 本日、1223.72でショートクローズしました。 Mikhail Simakov 2017.07.16 17:06 #54 金に関する興味深い指摘。今週末までの下落に賭ける Aleksey Vyazmikin 2017.07.16 17:09 #55 ミハイル・シマコフ 金についての興味深い指摘は、今週末までの下落に賭けている 開封の儀のボリュームはどのくらいですか？ prostotrader 2017.07.16 18:43 #56 ミハイル・シマコフ 金についての興味深い指摘。私は、今週末までの下落に賭けている。私も、インデックスは95.11ドルで、上がるはずなので、オンスあたり1168ドルを待っています。 Nikolay Kositsin 2017.07.17 07:11 #57 ミハイル・シマコフ 金について興味深いのは、今週末までに下落することに賭けていることだそう、1300まで微上げして、ベアを全部落としてから下げるのです。 Mikhail Simakov 2017.07.17 11:50 #58 ニコライ・コシチンそうそう！1300まで少し上げて、ベアを全部落としてから下げてくるんですよね～。みんなと一緒にはならないよ :)少なくとも今週は1300円で間違いないです。 Sergey Chalyshev 2017.07.17 12:18 #59 なぜ金が下落するのか不明、こんなイメージです。ルーブルでの金の価値。 Mikhail Simakov 2017.07.17 12:46 #60 セルゲイ・チャリシェフなぜ金が下落するのか不明、こんなイメージです。ルーブルでの金の価値。じきにわかる 12345678910111213...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
端末にない
米ドル通貨指数
こんにちは。
金は1130で買う価値があるのか？
金についての興味深い指摘は、今週末までの下落に賭けている
金についての興味深い指摘。私は、今週末までの下落に賭けている。
私も、インデックスは95.11ドルで、上がるはずなので、オンスあたり1168ドルを待っています。
金について興味深いのは、今週末までに下落することに賭けていることだ
そう、1300まで微上げして、ベアを全部落としてから下げるのです。
そうそう！1300まで少し上げて、ベアを全部落としてから下げてくるんですよね～。
みんなと一緒にはならないよ :)少なくとも今週は1300円で間違いないです。
なぜ金が下落するのか不明、こんなイメージです。
ルーブルでの金の価値。
じきにわかる