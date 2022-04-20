GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 10 1...34567891011121314151617...100 新しいコメント Viktor Korchagin 2017.08.17 23:33 #91 金はこう見ている...水準がどうなるか...ロックするのかインパルスするのか、注目です。 Yurii Kostin 2017.08.18 20:59 #92 今日は、1300を超えるのはまだ早いということを示しました。ロングを希望する人が多すぎる!1300以上の動きは、1250の領域に、ショートへの動きの最も近い将来の良い可能性のために9月に（私は暫定的に繰り返す）と考えることができます。そして、そこでどうなるかを見極める必要がある...。でも、そんな予測はしないで、市場のデータを見た方が良いですよ!!!そして、その上でトレードすること)))今、3週間利確していたショートで良いオープンポジションが あるんだ。今日、それはショートでより多くを獲得した犠牲にして、ショート派のストップの除去である。来週初めの展開を見守る必要があります。募集を継続する可能性も...。 削除済み 2017.08.20 17:23 #93 デルタとローソク足の構成によって - ショート（最小 - 補正）。 Yurii Kostin 2017.08.20 19:22 #94 デルタは何を基準にしているのですか？ mt4チャートと、インジケータはどこからデータを取っているのですか？ 削除済み 2017.08.21 09:41 #95 ユーリイ・コスチン デルタはどのようなデータに基づいて計算されるのですか？ mt4チャート上で、インジケータはどこからデータを取得するのですか？ FORTS(MT5)のリアルボリューム。 Yurii Kostin 2017.08.21 19:59 #96 FORTSは、残念ながら金の根本的な取引所 ではありません。そこで行われる取引は、金先物の価格設定に影響を与えない。金の主要取引所はロンドン証券取引所であり、そこで値決めが行われている。しかし、人間はそこに到達することはできません。私たちが満足できるのはCMEが提供するマーケットデータだけです。なぜなら、誰もインサイダーをキャンセルしないからです))) ロンドンで起こることはすべて、何らかの形でCMEで市場参加者によってレイアウトされ取引されているのです。CMEのデータをもとに、当該商品に影響を与える実践的な無修正のリアルトレードを見ることができる。したがって、FORTSで金の出来高やデルタなどを見ても、残念ながら本当の意味で正しい結果を導くことはできません。 Dmitry Pilshtshikov 2017.09.05 12:13 #97 GOLD市場の概要サポートレベル1362.00 1350.00 1343.00 抵抗値1329.00 1322.00 1316.00 ファイル: gold3.PNG 89 kb Dmitry Pilshtshikov 2017.09.05 17:47 #98 1340.00 水平線から売り目標1 - 1326.00目標2 - 1322.00抵抗値1362.00 1350.00 1340.00 サポートレベル1326.00 1322.00 1316.00 ファイル: gold_5.PNG 88 kb Dmitry Pilshtshikov 2017.09.06 08:10 #99 1332.00 強い支持レベル トレード（Long）開始の推奨 レベル1332.00から買い 1350.00と1355.00で売り1332.00 強い支持レベル トレード（Long）開始の推奨 1332.00から買い 1350.00と1355.00で売り 抵抗値 1362.00 1355.00 1350.00 サポートレベル 1332.00 1326.00 1322.00 抵抗値 1362.00 1355.00 1350.00 サポートレベル 1332.00 1326.00 1322.00チンギス・ガヴリューシュカエフ もちろん Sergey Chalyshev 2017.09.06 17:30 #100 ドミトリー・ピルシュチコフ1332.00 強い支持レベル トレード（Long）開始の推奨 レベル1332.00から買い 1350.00と1355.00で売り1332.00 強い支持レベル トレード（Long）開始の推奨 1332.00から買い 1350.00と1355.00で売り 抵抗値 1362.00 1355.00 1350.00 サポートレベル 1332.00 1326.00 1322.00 抵抗値 1362.00 1355.00 1350.00 サポートレベル 1332.00 1326.00 1322.00予報の方向性を頻繁に変えるな、ついていけない。 1...34567891011121314151617...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
金はこう見ている...水準がどうなるか...ロックするのかインパルスするのか、注目です。
今日は、1300を超えるのはまだ早いということを示しました。ロングを希望する人が多すぎる!1300以上の動きは、1250の領域に、ショートへの動きの最も近い将来の良い可能性のために9月に（私は暫定的に繰り返す）と考えることができます。そして、そこでどうなるかを見極める必要がある...。でも、そんな予測はしないで、市場のデータを見た方が良いですよ!!!そして、その上でトレードすること)))今、3週間利確していたショートで良いオープンポジションが あるんだ。今日、それはショートでより多くを獲得した犠牲にして、ショート派のストップの除去である。来週初めの展開を見守る必要があります。募集を継続する可能性も...。
デルタとローソク足の構成によって - ショート（最小 - 補正）。
デルタはどのようなデータに基づいて計算されるのですか？ mt4チャート上で、インジケータはどこからデータを取得するのですか？
FORTSは、残念ながら金の根本的な取引所 ではありません。そこで行われる取引は、金先物の価格設定に影響を与えない。金の主要取引所はロンドン証券取引所であり、そこで値決めが行われている。しかし、人間はそこに到達することはできません。私たちが満足できるのはCMEが提供するマーケットデータだけです。なぜなら、誰もインサイダーをキャンセルしないからです))) ロンドンで起こることはすべて、何らかの形でCMEで市場参加者によってレイアウトされ取引されているのです。CMEのデータをもとに、当該商品に影響を与える実践的な無修正のリアルトレードを見ることができる。したがって、FORTSで金の出来高やデルタなどを見ても、残念ながら本当の意味で正しい結果を導くことはできません。
GOLD市場の概要
サポートレベル
1362.00
1350.00
1343.00
抵抗値
1329.00
1322.00
1316.00
1340.00 水平線から売り
目標1 - 1326.00
目標2 - 1322.00
抵抗値
1362.00
1350.00
1340.00
サポートレベル
1326.00
1322.00
1316.00
トレード（Long）開始の推奨
レベル1332.00から買い 1350.00と1355.00で売り
トレード（Long）開始の推奨
1332.00から買い 1350.00と1355.00で売り
抵抗値
1362.00
1355.00
1350.00
サポートレベル
1332.00
1326.00
1322.00
抵抗値
1362.00
1355.00
1350.00
サポートレベル
1332.00
1326.00
1322.00
もちろん
トレード（Long）開始の推奨
レベル1332.00から買い 1350.00と1355.00で売り
トレード（Long）開始の推奨
1332.00から買い 1350.00と1355.00で売り
抵抗値
1362.00
1355.00
1350.00
サポートレベル
1332.00
1326.00
1322.00
抵抗値
1362.00
1355.00
1350.00
サポートレベル
1332.00
1326.00
1322.00
予報の方向性を頻繁に変えるな、ついていけない。