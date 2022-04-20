GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 25

金に関するもう一つの取引

は、また上位に食い込むのでしょうか？

XAUUSDH2

 
1/06/20から10-11まで横ばい、その後1781-1792のインパルス1805-1810まで上昇し、好きなように急反発するか、マクロが変われば来週には調整と想定しています。
 
12月に2,000人ではどうでしょう？
 
12月に2000はいかがでしょうか？
そこまで見ていない、今週と来週はせいぜい何でもありだ。
 
北へのギャップオープンや北へのインパルスを期待する。売れている人は眠れない夜を過ごすこと間違いなし
 
金に関するもう一つの取引

トレードを開始するタイミングを知るために、どのようなパラメータを使っているのですか？
 
1690-1734まで横ばいで推移し、今のところ予想範囲内だが、有望な上値突破を待つ
 
どのようなパラメータによって、トレードに参加する必要があると判断しているのですか？

彼のTSによると )

TSによると )

今日はスランプなんですね？

- そうでなければ、自慢していたでしょう。

