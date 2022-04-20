GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 25 1...181920212223242526272829303132...100 新しいコメント Александр 2020.05.29 20:17 #241 金に関するもう一つの取引 削除済み 2020.05.29 20:36 #242 は、また上位に食い込むのでしょうか？ Aliaksei Chyzhyk 2020.05.29 22:31 #243 1/06/20から10-11まで横ばい、その後1781-1792のインパルス1805-1810まで上昇し、好きなように急反発するか、マクロが変われば来週には調整と想定しています。 Алексей Тарабанов 2020.05.30 00:08 #244 12月に2,000人ではどうでしょう？ Aliaksei Chyzhyk 2020.05.30 12:14 #245 Алексей Тарабанов: 12月に2000はいかがでしょうか？ そこまで見ていない、今週と来週はせいぜい何でもありだ。 Aliaksei Chyzhyk 2020.05.31 19:20 #246 北へのギャップオープンや北へのインパルスを期待する。売れている人は眠れない夜を過ごすこと間違いなし lliioonnss 2020.06.03 12:22 #247 Александр: 金に関するもう一つの取引 トレードを開始するタイミングを知るために、どのようなパラメータを使っているのですか？ Aliaksei Chyzhyk 2020.06.03 17:13 #248 1690-1734まで横ばいで推移し、今のところ予想範囲内だが、有望な上値突破を待つ Александр 2020.06.03 18:32 #249 lliioonnss: どのようなパラメータによって、トレードに参加する必要があると判断しているのですか？ 彼のTSによると ) 削除済み 2020.06.03 19:13 #250 Александр:TSによると ) 今日はスランプなんですね？ - そうでなければ、自慢していたでしょう。 1...181920212223242526272829303132...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
