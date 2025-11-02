MetaQuotes MetaTrader 5プラットフォームアップデートビルド5370：Webターミナルの改善 2025年10月17日（金）、MetaTrader 5プラットフォームの最新バージョンがリリースされます。 このアップデートでは、プラットフォームのWeb版に対して、契約仕様の拡張、価格データ表示の修正、時間軸切り替えメニューの改善、アカウント開設および接続ダイアログの改良がおこなわれます。 MetaTrader 5 Webターミナル 銘柄仕様に契約開始日と契約終了日の表示を追加しました。 気配値表示セクションでの価格 遅延 表示を修正しました。モバイルデバイスの拡張ビューでは、該当アイコンが表示されない場合がありました。

MetaQuotes MetaQuotes、Forex Expo Dubai 2025で2つの名誉ある賞を受賞 MetaQuotesは、金融業界向けの革新的なソリューションの開発において再びリーダーシップを発揮しました。10月6日〜7日に開催された Forex Expo Dubai 2025 において、同社は以下の2つの権威ある賞を受賞しました。 MetaTrader 5が「 Web および モバイル 対応を含む最優秀マルチアセット取引プラットフォーム」に選ばれました。, www.mql5.com は「最優秀教育ツールポータル」に選ばれました。毎月60本以上の新しい 記事 に加え、 取引アプリケーション や シグナル 、その他の貴重なリソースを提供する知識ベースの継続的な成長が評価されています。

MetaQuotes iPhone/iPad向けの新しいMetaTrader 5：取引レポートと追加インジケーター iOS版MetaTrader 5モバイルアプリ の最新バージョンには、トレーダーがどこにいても金融市場の動向を把握できるように設計された、さまざまな新機能が導入されています。 取引結果を視覚的にわかりやすい形式で表示する レポート 機能が追加されました。これは、取引パフォーマンスの評価、ポートフォリオの最適化、取引の安定性の向上とともにリスクの低減を実現する方法の発見に役立ちます。戦略を分析するには、[履歴]セクションに移動し、期間選択アイコンをタップしてください。次に、期間を選択し、[取引レポートを作成]をタップします。

MetaQuotes ビデオ：MetaTrader 5 Webターミナルの紹介 MetaTrader 5プラットフォームのWebバージョン は、最新かつ高速で信頼性の高い取引ソリューションです。あらゆるオペレーティングシステム上のあらゆるデバイスで動作し、追加のソフトウェアを必要としません。アカウントにアクセスするために必要なのは、Webブラウザだけです。 Webターミナルの機能を紹介するために、短いビデオを用意しました。わずか4分で、次をおこなう方法が分かります。 アカウントに接続する 相場とチャートを見る 取引を実行する 指標とオブジェクトを使って市場を分析する アカウントのステータスと取引履歴を監視する こちらまたはでビデオをご覧ください official

MetaQuotes リアルタイムナスダックデータの購読 ナスダックの詳細データを活用し、より正確な意思決定と効率的なリスク管理を通じて、お客様の取引戦略を強化しましょう。成績向上を目指すトレーダーにとって、絶好の機会です。従来の分単位や時間単位のバーとは異なり、サブスクリプションではティックデータにアクセスでき、価格変動のたびにリアルタイムの情報が提供されるため、より深い市場分析が可能となります。 サブスクリプションで得られるメリット 正確性: 価格変動ごとに高品質なデータを取得できるため、ストラテジーテストの精度が向上し、エラーのリスクを最小限に抑えることができます。

MetaQuotes 書籍『MQL5を使用したアルゴリズム取引のためのニューラルネットワーク』のご紹介 『 MQL5を使用したアルゴリズム取引のためのニューラルネットワーク 』と題した新刊を発表できることを嬉しく思います。本書では、MetaTrader 5プラットフォームの自動売買ロボットで人工知能を使用する方法を学ぶことができます。著者の Dmitry Gizlyk

MetaQuotes 書籍『トレーダーのためのMQL5プログラミング』を出版 ( 1 ) 経験豊富なアルゴリズムトレーダーのStanislav Korotky氏がMetaQuotesのサポートを受けて執筆した、MQL5プログラミングの最も包括的なガイドをリリースしました。 この本は、あらゆるレベルのプログラマーを対象としています。この本では主要な開発ツールと基本的なプログラミング概念が紹介されているため、初心者は基礎を学ぶことができます。この資料を使用すると、MetaTrader

MetaQuotes 新しいMetaTraderレポート5つの主要取引指標 金融市場で取引を成功させるには、思慮深く、根拠のある意思決定が必要です。包括的なパフォーマンス分析により、トレーダーは十分な情報に基づいた投資判断を下し、ストラテジーを最適化することができます。この記事では、取引の効率性と安定性を特徴付ける5つの主要なパフォーマンス指標について見ていきます。 1.シャープレシオ 定義 ：リスクに対するストラテジーの収益性の尺度 重要な理由 ：高いシャープレシオ値は、ストラテジーが最小限のリスクで効率的に利益を生み出せることを示します。値は高ければ高いほどよくなります。 解釈

MetaQuotes プログラミングチュートリアル 174 1 2 3 4 5 ... 17 18) 技術的に進歩した世界では、プログラミングとコンピューター サイエンスは、イノベーションを推進し、社会を形作る変革的な学問となっています。 芸術形式としてのプログラミングは、創造性、論理、問題解決を組み合わせて、エレガントで効率的なソリューションを作成します。 サイエンスとクリエイティビティの融合 コンピューター サイエンスはプログラミングの科学的基礎として機能し、コンピューター プログラムの開発と実装のための理論、アルゴリズム、および方法論をカバーします。ただし、プログラミング自体には想像力と創意工夫が必要です。空白のキャンバス

MetaQuotes 機械学習とニューラルネットワーク 739 1 2 3 4 5 ... 73 74) MQL5が、機械学習をはじめとするさまざまな計算タスクで使用される 行列とベクトル の演算をサポートするようになりました。皆様のお役に立てるような資料を選びて共有するために、このスレッドを作成しました。機械学習技術は、ニューラルネットワークに基づいています。 ニューラルネットワークとは、人間の脳の活動を模倣しようとする数学的モデルであり、相互に接続されたノードで構成され、互いに信号を送信し、その信号に基づいて意思決定をおこないます。

Carl Schreiber ブローカー選定 MetaQuotes (MQ) はブローカーではなく、金融、投資、仲介、取引、またはデータフィードサービスを提供するものでもなく、取引操作に関連する手数料の支払いに関与するものでもありません。 MQ のアカウントに入金したお金は、マーケットの製品、シグナル、 または MQ-VPS の支払いに使用できます。 販売者として稼いだお金だけを簡単に引き出すことができます。それ以外の場合は、 サービス デスク に連絡する必要があります。 MetaQuotes フォーラムでは、ブローカーおよびそのサービスに関するいかなる種類の議論および推奨は固く禁じられています。

--- トレーダーハンドブック：注文、価格、スタック、資金、通貨 47 1 2 3 4 5) そこで、 参考になるスレッドを作 ろうと考えました。 このスレッドでは、市場、流動性プロバイダー、MT5プラットフォームに関する最も重要な質問を取り上げたいと思います。 Приглашаю всех желающих, у кого есть какая-либо интересная и редкая инфа излагать её в справочном формате. Обсуждение в ветке вести не надо, Только посты со справочным материалом. Начать писать лучше в общем

kazu4836 バージョンが古い ( 5 ) 2025年12月14日にメタクオーツ公式からMT5をインストールしました。 バージョンを確認したところ、Build 5478でした。 管理者権限でもアップデートされません。 どうしたらアップデートされるのでしょうか。

kazu4836 MQL5の基本コードで「undeclared identifier」が連発します ( 2 ) MetaTrader 5（MT5）のEA（Expert Advisor）開発で、Python連携用のシンプルなブリッジEAを作成しようとしていますが、 MQL5の基本文法 （ローカル変数の宣言や for ループ）の箇所で「undeclared identifier（未宣言の識別子）」エラーが解消せず、コンパイルできません。 使用環境: MetaQuotes公式サイトからダウンロードした 最新のMT5クライアント （MetaEditor）。 試行済みの対策

SHIGENORI VPS利用開始の不具合について（支払い完了後のサービス未有効化） ( 1 ) 事象: 11月16日にMT5ターミナルからVPSのレンタル料金をクレジットカードで支払い完了しましたが、サービスが有効化されず、VPSを使用できません。 詳細: 11月16日、MT5内からVPSのレンタル料金をクレジットカードで決済しました。 通常、支払い後にEAの移行画面に遷移し、VPSが利用可能になるはずですが、システム側の原因不明な理由により、支払いが 約24時間ロック されました（支払い画面に鍵マークが表示）。 24時間後に支払い画面でMetaQuotes社への支払いが確認され、決済は完了しました。 しかし、MT5のVPSアイコンをクリックしても、 いまだにプラン選択画面のまま

占ごん太キュインキュイン client terminal AVX2を認証すると日本語が文字化け（豆腐）になる ( 1 ) チャート画面上に日本語がつかわれている場合、client terminal AVX2を認証すると日本語が文字化けします。 例：日本時間を表示するインジケーターなど MT5自体を再インストールすれば日本語の表示が戻るのですが、 client terminal AVX2が都度認証を求めてきます。 client terminal AVX2を認証した後に、再インストール以外で、文字化けを解消する方法を探しています。 もしご存じの方がいらっしゃいましたら、教えていただけると助かります。

いーある パスワード変更メールが届かない ( 1 ) googleアカウントでログインしています パスワードを変更したいのですが、登録しているgmailに変更メールが届きません 迷惑メールに入っているでもなく、All Mailでも存在が確認できません gmailの受信に関し、特に設定は変更しておりません 思い当たるミス、もしくはMQL5で出来る他の対応についてご存じの方はいらっしゃいませんか

sunny76 アカウントの削除について ( 1 ) ＜ちゃんと以前のアカウントを削除し、今のアカウントの登録メアドを変更したい＞ （その場合は、以前のアカウントの削除方法が知りたい） 経緯： IDを変更したくアカウントを一度削除しました。 削除依頼のボタンを押した後、画面に「削除のために再度ログインを」と表示が出たためログインしようとしたができず。 IDを希望のものに変え、同じメアドで再登録しようと思ったが、メールアドレスがすでに登録済みのため使用不可との表示がでました。 いま別のメールアドレスを使用して登録したが、容量の関係でもうすぐ使えなくなるアドレスのため、

hdhdf 6urur6rt 2025.11.02 15:58:35.203 MQL5 Market failed download product [500] ( 1 ) MQL5 でインジケーターを購入し、 MT5 にインストールしようとしたのですが、操作ログに 「2025.11.02 15:58:35.203 MQL5 Market 製品のダウンロードに失敗しました [500]」という エラーが表示されてしまい、困っています。解決方法を教えていただけると幸いです。 I tried to buy an indicator on MQL5 and install it on MT5 , but I'm getting an error in the operation log: '2025.11.02 15:58:35.203 MQL5 Market

tanakasi MT5をたくさん起動すると動作がおかしくなる Windows11 AMD Ryzen7-5700X メモリ32Gで MT5を14個とMT4を14個起動しています。そうすると15個目を起動したMT5の動作がおかしくなります。チャートにEAを設置できなかったり設定画面のダイアログボックスの項目が消えたりします。PCはその時にはまだ50%以上リソースに余裕があります。改善してください。

Millionaire194 MT5の通知機能について ( 2 ) 私は、いくつかのMT5を稼働しております。 一部のMT5では、「取引サーバからの通知」が機能し、スマホの取引状況の通知が来ます。 しかし、他のMT5では「”MQLID”にメッセージを送る用をしています。ジャーナルに詳しい情報があります」というポップアップが出ます。 よって、「操作ログ」を見ると、「send request failed(connenct failed)」という記載があります。 正常な「取引サーバからの通知」機能を稼働させるためには、どうすればよいかを教えて頂けないでしょうか。