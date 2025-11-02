2025年11月14日（金）、MetaTrader 5プラットフォームの最新バージョンがリリースされます。 このバージョンでは、チャートグラフィックコアが大幅にアップグレードされました。従来のGDIフレームワークは最新のBlend2Dエンジンに置き換えられ、チャートおよびインジケーターの描画が大幅に高速化され、より滑らかになっています。Blend2Dは、高度なレンダリングアルゴリズムとハードウェア最適化のサポートにより、鮮明で詳細なグラフィックス、正確な透明度処理、高解像度ディスプレイを含むあらゆる環境で一貫したパフォーマンスを提供します。
2025年10月17日（金）、MetaTrader 5プラットフォームの最新バージョンがリリースされます。 このアップデートでは、プラットフォームのWeb版に対して、契約仕様の拡張、価格データ表示の修正、時間軸切り替えメニューの改善、アカウント開設および接続ダイアログの改良がおこなわれます。 MetaTrader 5 Webターミナル 銘柄仕様に契約開始日と契約終了日の表示を追加しました。 気配値表示セクションでの価格 遅延 表示を修正しました。モバイルデバイスの拡張ビューでは、該当アイコンが表示されない場合がありました。
MetaQuotesは、金融業界向けの革新的なソリューションの開発において再びリーダーシップを発揮しました。10月6日〜7日に開催された Forex Expo Dubai 2025 において、同社は以下の2つの権威ある賞を受賞しました。 MetaTrader 5が「 Web および モバイル 対応を含む最優秀マルチアセット取引プラットフォーム」に選ばれました。, www.mql5.com は「最優秀教育ツールポータル」に選ばれました。毎月60本以上の新しい 記事 に加え、 取引アプリケーション や シグナル 、その他の貴重なリソースを提供する知識ベースの継続的な成長が評価されています。
iOS版MetaTrader 5モバイルアプリ の最新バージョンには、トレーダーがどこにいても金融市場の動向を把握できるように設計された、さまざまな新機能が導入されています。 取引結果を視覚的にわかりやすい形式で表示する レポート 機能が追加されました。これは、取引パフォーマンスの評価、ポートフォリオの最適化、取引の安定性の向上とともにリスクの低減を実現する方法の発見に役立ちます。戦略を分析するには、[履歴]セクションに移動し、期間選択アイコンをタップしてください。次に、期間を選択し、[取引レポートを作成]をタップします。
MetaTrader 5プラットフォームのWebバージョン は、最新かつ高速で信頼性の高い取引ソリューションです。あらゆるオペレーティングシステム上のあらゆるデバイスで動作し、追加のソフトウェアを必要としません。アカウントにアクセスするために必要なのは、Webブラウザだけです。 Webターミナルの機能を紹介するために、短いビデオを用意しました。わずか4分で、次をおこなう方法が分かります。 アカウントに接続する 相場とチャートを見る 取引を実行する 指標とオブジェクトを使って市場を分析する アカウントのステータスと取引履歴を監視する こちらまたはでビデオをご覧ください official
ナスダックの詳細データを活用し、より正確な意思決定と効率的なリスク管理を通じて、お客様の取引戦略を強化しましょう。成績向上を目指すトレーダーにとって、絶好の機会です。従来の分単位や時間単位のバーとは異なり、サブスクリプションではティックデータにアクセスでき、価格変動のたびにリアルタイムの情報が提供されるため、より深い市場分析が可能となります。 サブスクリプションで得られるメリット 正確性: 価格変動ごとに高品質なデータを取得できるため、ストラテジーテストの精度が向上し、エラーのリスクを最小限に抑えることができます。
『 MQL5を使用したアルゴリズム取引のためのニューラルネットワーク 』と題した新刊を発表できることを嬉しく思います。本書では、MetaTrader 5プラットフォームの自動売買ロボットで人工知能を使用する方法を学ぶことができます。著者の Dmitry Gizlyk
このトピックでは、 mql5言語での 文書化されていない作業方法、特定の問題を解決する例について説明します。このブランチの内容は、議論というよりFAQに近いものにしてほしい。経験豊富なプログラマーの皆さんには、ぜひ解決策やプログラミングのテクニックを教えていただきたいと思います。特にヘルプに記載されていない機能を網羅していることは歓迎すべきことです。
経験豊富なアルゴリズムトレーダーのStanislav Korotky氏がMetaQuotesのサポートを受けて執筆した、MQL5プログラミングの最も包括的なガイドをリリースしました。 この本は、あらゆるレベルのプログラマーを対象としています。この本では主要な開発ツールと基本的なプログラミング概念が紹介されているため、初心者は基礎を学ぶことができます。この資料を使用すると、MetaTrader
2017年12月6日以降、MetaTrader 5の 標準配信には、データの保存と検索のための効率的なアルゴリズムを実装する、いわゆる Generic クラスが含まれています。このスレッドは、これらのクラス、それらを使用した例、およびそれらの動作を改善するための提案について説明するために作成されています。 ジェネリッククラス とは？ ジェネリッククラスは 、 カスタムデータ型を 格納できる特別なテンプレートクラスです。型の識別はコンパイル時に行われるため、高いパフォーマンスが得られます。 なぜジェネリックなのか？
かなり前に特別な取引プラットフォームのインストーラーを用意しました。macOSのインストーラーは、アプリがネイティブアプリと同様にシームレスにインストールされる本格的なウィザードです。 Linuxでは、単一のコマンドでダウンロードと起動ができるスクリプトが提供されています。 インストーラーは必要な手順をすべて実行します。つまり、ユーザーのシステムを識別し、最新の Wine バージョンをダウンロード、インストールして設定してから、MetaTraderをインストールします。すべての手順は自動に完了し、プラットフォームはインストール後すぐに使用できます。 インストーラーのリンクは、
金融市場で取引を成功させるには、思慮深く、根拠のある意思決定が必要です。包括的なパフォーマンス分析により、トレーダーは十分な情報に基づいた投資判断を下し、ストラテジーを最適化することができます。この記事では、取引の効率性と安定性を特徴付ける5つの主要なパフォーマンス指標について見ていきます。 1.シャープレシオ 定義 ：リスクに対するストラテジーの収益性の尺度 重要な理由 ：高いシャープレシオ値は、ストラテジーが最小限のリスクで効率的に利益を生み出せることを示します。値は高ければ高いほどよくなります。 解釈
技術的に進歩した世界では、プログラミングとコンピューター サイエンスは、イノベーションを推進し、社会を形作る変革的な学問となっています。 芸術形式としてのプログラミングは、創造性、論理、問題解決を組み合わせて、エレガントで効率的なソリューションを作成します。 サイエンスとクリエイティビティの融合 コンピューター サイエンスはプログラミングの科学的基礎として機能し、コンピューター プログラムの開発と実装のための理論、アルゴリズム、および方法論をカバーします。ただし、プログラミング自体には想像力と創意工夫が必要です。空白のキャンバス
MQL5は、金融市場取引用の高性能アプリケーションを作成するために特別に設計されたプログラミング言語です。 MQL5は、アルゴリズム取引で使用される他の特殊なプログラミング言語よりも高速な実行と高いパフォーマンスを提供します。その言語の構文はC++に似ています。
MQL5が、機械学習をはじめとするさまざまな計算タスクで使用される 行列とベクトル の演算をサポートするようになりました。皆様のお役に立てるような資料を選びて共有するために、このスレッドを作成しました。機械学習技術は、ニューラルネットワークに基づいています。 ニューラルネットワークとは、人間の脳の活動を模倣しようとする数学的モデルであり、相互に接続されたノードで構成され、互いに信号を送信し、その信号に基づいて意思決定をおこないます。
MetaQuotes (MQ) はブローカーではなく、金融、投資、仲介、取引、またはデータフィードサービスを提供するものでもなく、取引操作に関連する手数料の支払いに関与するものでもありません。 MQ のアカウントに入金したお金は、マーケットの製品、シグナル、 または MQ-VPS の支払いに使用できます。 販売者として稼いだお金だけを簡単に引き出すことができます。それ以外の場合は、 サービス デスク に連絡する必要があります。 MetaQuotes フォーラムでは、ブローカーおよびそのサービスに関するいかなる種類の議論および推奨は固く禁じられています。
そこで、 参考になるスレッドを作 ろうと考えました。 このスレッドでは、市場、流動性プロバイダー、MT5プラットフォームに関する最も重要な質問を取り上げたいと思います。 Приглашаю всех желающих, у кого есть какая-либо интересная и редкая инфа излагать её в справочном формате. Обсуждение в ветке вести не надо, Только посты со справочным материалом. Начать писать лучше в общем
一般的なルール、モデレーターによって施行される。 Rules このウェブサイトでのコミュニケーションは、礼儀正しく行ってください。他のユーザーを不快にさせたり、侮辱したりするような発言は控えてください。, 銀行、証券会社、その他の金融機関に対する否定的な議論は禁止されています。, コミュニティメンバー間の個人的な関係についての議論は許されません。, 粗暴な言葉遣い、広告メッセージ、スパム行為、フラッディングは禁止されています。, 度重なるルール違反、モデレーターの発言の無視、サイト運営者に対する公然の無礼は、アカウント抹消につながります。
バージョンが古い (5)
2025年12月14日にメタクオーツ公式からMT5をインストールしました。 バージョンを確認したところ、Build 5478でした。 管理者権限でもアップデートされません。 どうしたらアップデートされるのでしょうか。
MetaTrader 5（MT5）のEA（Expert Advisor）開発で、Python連携用のシンプルなブリッジEAを作成しようとしていますが、 MQL5の基本文法 （ローカル変数の宣言や for ループ）の箇所で「undeclared identifier（未宣言の識別子）」エラーが解消せず、コンパイルできません。 使用環境: MetaQuotes公式サイトからダウンロードした 最新のMT5クライアント （MetaEditor）。 試行済みの対策
事象: 11月16日にMT5ターミナルからVPSのレンタル料金をクレジットカードで支払い完了しましたが、サービスが有効化されず、VPSを使用できません。 詳細: 11月16日、MT5内からVPSのレンタル料金をクレジットカードで決済しました。 通常、支払い後にEAの移行画面に遷移し、VPSが利用可能になるはずですが、システム側の原因不明な理由により、支払いが 約24時間ロック されました（支払い画面に鍵マークが表示）。 24時間後に支払い画面でMetaQuotes社への支払いが確認され、決済は完了しました。 しかし、MT5のVPSアイコンをクリックしても、 いまだにプラン選択画面のまま
Webからはログインできますが、同じユーザーID、パスワードでMT5/Mt4からはログインできない不具合が発生しています。
チャート画面上に日本語がつかわれている場合、client terminal AVX2を認証すると日本語が文字化けします。 例：日本時間を表示するインジケーターなど MT5自体を再インストールすれば日本語の表示が戻るのですが、 client terminal AVX2が都度認証を求めてきます。 client terminal AVX2を認証した後に、再インストール以外で、文字化けを解消する方法を探しています。 もしご存じの方がいらっしゃいましたら、教えていただけると助かります。
パスワード変更メールが届かない (1)
googleアカウントでログインしています パスワードを変更したいのですが、登録しているgmailに変更メールが届きません 迷惑メールに入っているでもなく、All Mailでも存在が確認できません gmailの受信に関し、特に設定は変更しておりません 思い当たるミス、もしくはMQL5で出来る他の対応についてご存じの方はいらっしゃいませんか
アカウントの削除について (1)
＜ちゃんと以前のアカウントを削除し、今のアカウントの登録メアドを変更したい＞ （その場合は、以前のアカウントの削除方法が知りたい） 経緯： IDを変更したくアカウントを一度削除しました。 削除依頼のボタンを押した後、画面に「削除のために再度ログインを」と表示が出たためログインしようとしたができず。 IDを希望のものに変え、同じメアドで再登録しようと思ったが、メールアドレスがすでに登録済みのため使用不可との表示がでました。 いま別のメールアドレスを使用して登録したが、容量の関係でもうすぐ使えなくなるアドレスのため、
MQL5 でインジケーターを購入し、 MT5 にインストールしようとしたのですが、操作ログに 「2025.11.02 15:58:35.203 MQL5 Market 製品のダウンロードに失敗しました [500]」という エラーが表示されてしまい、困っています。解決方法を教えていただけると幸いです。 I tried to buy an indicator on MQL5 and install it on MT5 , but I'm getting an error in the operation log: '2025.11.02 15:58:35.203 MQL5 Market
Windows11 AMD Ryzen7-5700X メモリ32Gで MT5を14個とMT4を14個起動しています。そうすると15個目を起動したMT5の動作がおかしくなります。チャートにEAを設置できなかったり設定画面のダイアログボックスの項目が消えたりします。PCはその時にはまだ50%以上リソースに余裕があります。改善してください。
MT5の通知機能について (2)
私は、いくつかのMT5を稼働しております。 一部のMT5では、「取引サーバからの通知」が機能し、スマホの取引状況の通知が来ます。 しかし、他のMT5では「”MQLID”にメッセージを送る用をしています。ジャーナルに詳しい情報があります」というポップアップが出ます。 よって、「操作ログ」を見ると、「send request failed(connenct failed)」という記載があります。 正常な「取引サーバからの通知」機能を稼働させるためには、どうすればよいかを教えて頂けないでしょうか。
主題の通りです。 MQL5で購入したEAの使用数が制限使いきれないので友人に使用しても良いと伝えました。 この場合MT5に私のアカウントにログインしてもらいEAを利用することになりますが、これは規約違反ですか？
VPS rentalをキャンセルしたいのですが、どのようにすればいいのでしょうか？ MQL5.com のクライアントエリアの「ホスティング」にそれらしい項目もありませんし、MT4 の「ナビゲーターウインドウ > XMTrading > 口座 > にも サーバー情報項目がありません。
