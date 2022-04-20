GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 73 1...666768697071727374757677787980...100 新しいコメント Mikhail Simakov 2021.01.10 07:48 #721 SanAlex:1840を割り込み、そこに留まれば、1705.64まで下落することが予想されます。- が、今のところ1967.52まで上がりたいようです。 現時点では中国が積極的に金を買っているが、高値とパンデミックで、よくて買わず、悪くても売る可能性がある Mikhail Simakov 2021.01.10 08:59 #722 VVT:月曜日用 +/-1875 火曜日まで買いません。 Serqey Nikitin 2021.01.16 12:58 #723 分析する。 現在の状況- 下降傾向。 見通し- 下降トレンドの継続。 削除済み 2021.01.17 05:17 #724 Serqey Nikitin:分析する。現在の状況- 下降傾向。見通し- 下降トレンドの継続。 もっと上を目指したい- 5分足だけ、上に跳ねているように見えるのですが、（どうしたら上に行くように魅せることができるのでしょうか？） Serqey Nikitin 2021.01.17 09:32 #725 SanAlex:トップが欲しい!- 5分足だけ、上に跳ね上がるような感じです（上に行くというのは、どうやったら思いつくのでしょうか？） 質問自体が間違っている! "起きろ！"- なぜ、あそこに行きたいのか......？そして、なぜM20ではなくM5なのか...。 実は、トレーダーの基本的なテーゼである「マーケットに従え! 削除済み 2021.01.17 09:57 #726 Serqey Nikitin:質問の形式そのものがERROR!"上に行きたいんだ！"- お聞きしたいのですが、なぜそこに 行きたいのですか...？また、なぜM20ではなくM5なのでしょうか？実は、トレーダーの基本的なテーゼである「マーケットに従う」!!!! どうしたらいいかわからないけど、きっとそうなん だろうな......と思ったら、またやっちゃうんだろうなあ。 Serqey Nikitin 2021.01.17 10:52 #727 SanAlex:金曜日以来、買いのオープンポジションが ある - ので、そう、それは上に向けるだろう、 --->ダウンすべての信号に対して、上に行きました。 トレンドに逆らうことは非常に危険です。 トレンドは常にあなたを連れて 行く...つまり、トレンドに逆らって仕事をするときのミスは、トレンドに逆らうときのミスほどには目立たない...という意見がある。 削除済み 2021.01.17 11:18 #728 Serqey Nikitin:トレンドに逆らうことは非常に危険です。トレンドは常にあなたを連れ去る......つまり、トレンドに沿った作業のミスは、トレンドに反するミスほど顕著ではない、という意見があるのは、理由がないわけではありません。トレンドとは 何か？ Serqey Nikitin 2021.01.17 12:18 #729 Vladimir Baskakov: トレンドとは 何か？ トレンドとは、値動きの方向性のことです。 そして、トレンドはタイムフレームに依存しない...小さいタイムフレームで方向が逆なら、それは一時的な引き戻しに過ぎず（値動きの鋸歯状法則が廃れたわけではない）、トレンドの方向は変わらない......。 トレンドがタイムフレームに依存すると考えている人は、深い勘違いをしている...。 削除済み 2021.01.17 13:03 #730 Serqey Nikitin:トレンドとは、値動きの方向性のことです。 これがデリリアム 1...666768697071727374757677787980...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
1840を割り込み、そこに留まれば、1705.64まで下落することが予想されます。
- が、今のところ1967.52まで上がりたいようです。
現時点では中国が積極的に金を買っているが、高値とパンデミックで、よくて買わず、悪くても売る可能性がある
月曜日用 +/-1875
火曜日まで買いません。
分析する。
現在の状況- 下降傾向。
見通し- 下降トレンドの継続。
分析する。
現在の状況- 下降傾向。
見通し- 下降トレンドの継続。
もっと上を目指したい- 5分足だけ、上に跳ねているように見えるのですが、（どうしたら上に行くように魅せることができるのでしょうか？）
トップが欲しい!- 5分足だけ、上に跳ね上がるような感じです（上に行くというのは、どうやったら思いつくのでしょうか？）
質問自体が間違っている!
"起きろ！"- なぜ、あそこに行きたいのか......？そして、なぜM20ではなくM5なのか...。
実は、トレーダーの基本的なテーゼである「マーケットに従え!
質問の形式そのものがERROR!
"上に行きたいんだ！"- お聞きしたいのですが、なぜそこに 行きたいのですか...？また、なぜM20ではなくM5なのでしょうか？
実は、トレーダーの基本的なテーゼである「マーケットに従う」!!!!
どうしたらいいかわからないけど、きっとそうなん だろうな......と思ったら、またやっちゃうんだろうなあ。
金曜日以来、買いのオープンポジションが ある - ので、そう、それは上に向けるだろう、 --->ダウンすべての信号に対して、上に行きました。
トレンドに逆らうことは非常に危険です。
トレンドは常にあなたを連れて 行く...つまり、トレンドに逆らって仕事をするときのミスは、トレンドに逆らうときのミスほどには目立たない...という意見がある。
トレンドに逆らうことは非常に危険です。
トレンドは常にあなたを連れ去る......つまり、トレンドに沿った作業のミスは、トレンドに反するミスほど顕著ではない、という意見があるのは、理由がないわけではありません。
トレンドとは 何か？
トレンドとは、値動きの方向性のことです。
そして、トレンドはタイムフレームに依存しない...小さいタイムフレームで方向が逆なら、それは一時的な引き戻しに過ぎず（値動きの鋸歯状法則が廃れたわけではない）、トレンドの方向は変わらない......。
トレンドがタイムフレームに依存すると考えている人は、深い勘違いをしている...。
トレンドとは、値動きの方向性のことです。