GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 73

新しいコメント
 
SanAlex:

1840を割り込み、そこに留まれば、1705.64まで下落することが予想されます。

- が、今のところ1967.52まで上がりたいようです。


現時点では中国が積極的に金を買っているが、高値とパンデミックで、よくて買わず、悪くても売る可能性がある

 
VVT:

月曜日用 +/-1875

火曜日まで買いません。

 

分析する。

現在の状況- 下降傾向。

見通し- 下降トレンドの継続。

削除済み  
Serqey Nikitin:

分析する。

現在の状況- 下降傾向。

見通し- 下降トレンドの継続。

もっと上を目指したい- 5分足だけ、上に跳ねているように見えるのですが、（どうしたら上に行くように魅せることができるのでしょうか？）

XAUUSDM5

 
SanAlex:

トップが欲しい!- 5分足だけ、上に跳ね上がるような感じです（上に行くというのは、どうやったら思いつくのでしょうか？）


質問自体が間違っている!

"起きろ！"- なぜ、あそこに行きたいのか......？そして、なぜM20ではなくM5なのか...。


実は、トレーダーの基本的なテーゼである「マーケットに従え!

削除済み  
Serqey Nikitin:

質問の形式そのものがERROR!

"上に行きたいんだ！"- お聞きしたいのですが、なぜそこに 行きたいのですか...？また、なぜM20ではなくM5なのでしょうか？


実は、トレーダーの基本的なテーゼである「マーケットに従う」!!!!

どうしたらいいかわからないけど、きっとそうな だろうな......と思ったら、またやっちゃうんだろうなあ。

 
SanAlex:

金曜日以来、買いのオープンポジションが ある - ので、そう、それは上に向けるだろう、 --->ダウンすべての信号に対して、上に行きました。

トレンドに逆らうことは非常に危険です。

トレンドは常にあなたを連れて 行く...つまり、トレンドに逆らって仕事をするときのミスは、トレンドに逆らうときのミスほどには目立たない...という意見がある。

削除済み  
Serqey Nikitin:

トレンドに逆らうことは非常に危険です。

トレンドは常にあなたを連れ去る......つまり、トレンドに沿った作業のミスは、トレンドに反するミスほど顕著ではない、という意見があるのは、理由がないわけではありません。

トレンドとは 何か？
 
Vladimir Baskakov:
トレンドとは 何か？

トレンドとは、値動きの方向性のことです。

そして、トレンドはタイムフレームに依存しない...小さいタイムフレームで方向が逆なら、それは一時的な引き戻しに過ぎず（値動きの鋸歯状法則が廃れたわけではない）、トレンドの方向は変わらない......。

トレンドがタイムフレームに依存すると考えている人は、深い勘違いをしている...。

削除済み  
Serqey Nikitin:

トレンドとは、値動きの方向性のことです。


これがデリリアム
1...666768697071727374757677787980...100
新しいコメント